Home
quick-news-icon
பட்ஜெட் 2026 செய்திகள்toggle-button-chevie

மகளின் மகிழ்ச்சி முக்கியம்: ஷ்ரேயா

மகளின் மகிழ்ச்சி முக்கியம்: ஷ்ரேயா

1 mins read
c95f29e8-bea2-4a2c-8faf-e56ff3da385e
மகளுடன் ஷ்ரேயா. - படம்: முகநூல், ஷ்ரேயா

சினிமா வாழ்க்கை எப்படி தொழில் ரீதியில் முக்கியமோ, அதேபோல் என் மகளும் உடல்நலனும் முக்கியம் என்கிறார் ஷ்ரேயா.

ஷ்ரேயா தற்போது ‘திரிஷ்யம்-3’ படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்நிலையில் மகள் படிக்கும் பள்ளியில் விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடந்துள்ளன. இவரது மகள் தனியார் பள்ளியில் படித்து வருகிறார்.

‘அம்மா நீங்கள் வந்தே ஆக வேண்டும்’ என்று மகள் அன்புக்கட்டளையிட மகளிடம் நிச்சயம் வருவதாக உறுதி அளித்துள்ளார் ஷ்ரேயா.

“அன்று பார்த்து சில முக்கியமான காட்சிகளைப் படமாக்கினர். அதுவும் ஓய்வின்றி அந்தக் காட்சிகளில் நடிக்க வேண்டியிருந்தது. படப்பிடிப்பு முடிந்ததும் மிக வேகமாக பள்ளிக்குச் சென்றுவிட்டேன்.

“ஒப்பனையைக்கூட கலைக்க முடியவில்லை. பள்ளியில் சந்தித்த பலர், ‘ஏதாவது பிரச்சினையா, ஏன் இப்படி இருக்கிறீர்கள்’ என்று விசாரித்தனர். ஆனால், ஒரு குழந்தையின் தாயாக என் மனத்துக்குள் எவ்வளவு மகிழ்ச்சி நிறைந்திருந்தது என்பது எனக்கு மட்டுமே தெரிந்த ஒன்று,” என்கிறார் ஸ்ரேயா.

திருமணமத்துக்குப் பிறகு திரையுலகில் இருந்து ஒதுங்கிவிட்ட பிறகு மீண்டும் நடிக்க வந்துள்ளார்.

தற்போது நல்ல கதையம்சம் உள்ள படங்களாகத் தேர்வு செய்து நடிக்க விரும்புகிறாராம்.

குறிப்புச் சொற்கள்
நடிகைதிரைப்படம்குடும்பம்குழந்தை

தொடர்புடைய செய்திகள்