Ms Sharina Mohd Sharif (top middle panel, with her son Tengku Raeesh Ammar Mohd Yusof) and her family during a video call.PHOTO: SHARINAH MOHD SHARIF குடும்பத்துடன் இடம்பெற்ற காணொளி அழைப்பின்போது தம் மகன் ரயீஷ் அம்மார் முகம்மது யூசோஃபுடன் திருமதி ஷரினா முகம்மது ஷரிஃப் (மேல்வரிசை, நடுவில்). படம்: ஷரினா முகம்மது ஷரிஃப்