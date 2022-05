தினமும் ஒரு கிலோமீட்டர் குதித்தபடியே பள்ளிக்குச் செல்லும் ஒற்றைக் கால் சிறுமி 

பள்ளிக்குச் சென்றே ஆக வேண்டும் என்ற வேட்கையில் தினமும் ஒரு காலில் குதித்து குதித்து செல்கிறார் பீகாரைச் சேர்ந்த சீமா என்ற ஒரு சிறுமி.

பத்து வயது சீமாவின் முனைப்பைக் கண்டு வியந்த இந்தி நடிகர் சோனு சூட், அவருக்கு உதவ முன் வந்திருக்கிறார்.

ஜாமுய் மாவட்டத்தில் வசிக்கும் சீமா மான்ஜி, இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் விபத்தில் சிக்கினார்.

அவரது காலை இழக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது.

ஆனால் காலை இழந்தாலும் நம்பிக்கையை இழக்கவில்லை சீமா.

பள்ளிதான் முக்கியம் என்பது அவருக்குத் தெரியும்.

அவரது வீட்டிலிருந்து ஒரு கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ளது பள்ளி.

தினமும் அந்த ஒரு கிலோமீட்டரை குதித்துக் குதித்துக் கடக்கிறார் சீமா.

Differently-abled Girl Seema Manjhi from Jamui Bihar lost one of her leg in accident but she travels a Kilometre every day to study on one leg without any support. #disabilityawareness #DisabilityRights #disability #sociotab @indian_deaf @wcia_official @abhai79 @blind_cricket pic.twitter.com/jHrmYpmp6K

— SocioTab Official (@socio_tab) May 25, 2022