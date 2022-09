பெங்களூரில் கனத்த மழை: அனைத்துலக விமானச் சேவைகள் பாதிப்பு

கனத்த மழையால் பெங்களூரின் கெம்பே கௌடா அனைத்துலக விமான நிலையத்தில் இயங்கும் பல அனைத்துலக விமானச் சேவைகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. இரண்டு அனைத்துலக சேவைகள் உள்ளிட்ட ஆறு விமானங்கள் சென்னைக்கு மாற்றிவிடப்பட்டன.

பாரிசிலிருந்து வந்துகொண்டிருந்த ஏர் ஃபிரான்ஸ் விமானமும் ஜெர்மனியிலிருந்து பறந்துகொண்டிருந்த லுஃப்தான்சா விமானமும் சென்னைக்கு மாற்றிவிடப்பட்டதாக விமான நிலைய பேச்சாளர் ஒருவர் தெரிவித்தார். டெல்லி, மும்பை, புனே ஆகிய உள்ளூர் விமானச் சேவைகளும் சென்னையில் தரையிறங்க கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டன.

மோசமான வானிலை காரணமாக பல விமானங்கள் புறப்படுவதற்கு தாமதம் ஏற்பட்டது. பேங்காக், துபாய், கோலாலம்பூர், தோக்கியோ, கத்தார், அம்ஸ்டர்டாம் ஆகிய வெளிநாடுகளுக்கு செல்லும் விமானச் சேவைகளில் கிட்டத்தட்ட 25 நிமிட தாமதம் ஏற்பட்டதாகக் கூறப்பட்டது. மூன்று உள்ளூர் சேவைகளும் பாதிக்கப்பட்டன.

நேற்றிரவு 11.30 மணிக்கும் விடியற்காலை 4 மணிக்கும் இடைப்பட்ட காலகட்டத்தில் விமான நிலையத்தில் கிட்டத்தட்ட 109 மில்லிமீட்டர் மழை பதிவானது. நிலையத்தின் வாகன நிறுத்துமிடத்தில் மழைநீர் தேங்கியிருப்பதாக பயணிகள் பலர் புகார் கொடுத்தனர்.

கனத்த மழையால் பெங்களூரின் பல பகுதிகளில் வெள்ளம் ஏற்பட்டுள்ளது. பல இடங்களில் போக்குவரத்து முற்றாக முடக்கப்பட்டுள்ளது. வீட்டிலிருந்து வேலை பார்க்கும்படி பல நிறுவனங்கள் தங்கள் ஊழியர்களை கேட்டுக்கொண்டன.



Right now, Sarjapur Road, opposite Rainbow Drive. Please avoid Sarjapur Road if not urgent. pic.twitter.com/q9yFArZGMx

— Citizens Movement, East Bengaluru (@east_bengaluru) September 4, 2022