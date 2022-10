வன்முறையைத் தவிர்க்கவும்: காந்தியின் பிறந்தநாளில் ஐநா தலைமை செயலாளர்

மகாத்மா காந்தியின் அகிம்சை கொள்கையைப் பின்பற்றி, வன்முறையைத் தவிர்க்கும்படி ஐக்கிய நாட்டு அமைப்பின் தலைமைச் செயலாளர் அண்டோனியோ குட்டேரஸ் உலக மக்களைக் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

மகாத்மா காந்தியின் பிறந்தநாளில் அவர் அவ்வாறு கேட்டுக்கொண்டார்.

ஞாயிற்றுக்கிழமை அக்டோபர் 2ஆம் தேதி மகாத்மா காந்தி பிறந்து 153 ஆண்டுகள் ஆகின்றன.

அந்நாள் அனைத்துலக அகிம்சை நாளாக அனுசரிக்கப்பட்டு வருகிறது.

அது குறித்து தமது டுவிட்டர் பக்கத்தில் திரு குட்டேரஸ் பதிவிட்டார்.

அமைதி, பிறரை மதித்தல், அனைவருக்கும் இருக்கும் கண்ணியம் ஆகிய பண்புகளை அரவணைத்து, மேம்பட்ட எதிர்காலத்தை உருவாக்க கலாசாரங்களையும் எல்லைகளையும் தாண்டி பணியாற்றுவதன் மூலம் இன்றைய சவால்களை முறியடிக்கலாம் என்றார் அவர்.

On the International Day of Non-Violence, we celebrate Mahatma Gandhi’s birthday & values of peace, respect & the essential dignity shared by everyone.



We can defeat today's challenges by embracing these values & working across cultures & borders to build a better future. pic.twitter.com/EHJc2q4UZz

— António Guterres (@antonioguterres) October 2, 2022