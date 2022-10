இருமுறை சுடப்பட்டும் பயங்கரவாதிகளைக் கொன்ற இராணுவ நாய் 

காஷ்மீரில் இந்தியப் பாதுகாப்புப் படை வீரர்களுக்கும் பயங்ரவாதிகளுக்கும் இடையே நடந்த சண்டையில் இராணுவ நாய் ஒன்று சுடப்பட்டது.

ஆனந்த்நாக் எனும் வட்டாரத்தில் வீட்டில் ஒன்றில் பயங்கரவாதிகள் மறைந்துகொண்டிருப்பதாக இந்தியப் படைகளுக்கு துப்பு கிடைத்தது. அந்த வீட்டைச் சுற்றிவளைத்த பின்னர், ஸூம் எனும் நாய் வீட்டுக்குள் அனுப்பப்பட்டது. ஆனால் வீட்டுக்குள் நுழைந்த நாய் பயங்கரவாதிகளால் இரண்டு முறை சுடப்பட்டது. இருப்பினும், அது பயங்கரவாதிகளைத் தொடர்ந்து தாக்கியது. இறுதியில் பயங்கரவாதிகள் இருவர் மாண்டனர்.

காயமடைந்த ஸூம் இராணுவ விலங்கு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றுவருகிறது.

ஸூம் மிக புத்திசாலியான கடமையுணர்ச்சி உள்ள நாய். அதற்கு நிறைய பயிற்சிகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. பயங்கரவாதிகளைத் தேடி பிடிக்கும் ஆற்றல் அதற்கு உள்ளது. தென் காஷ்மீரில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பல இராணுவ நடவடிக்கைகளில் ஸூம் உதவியுள்ளதாகக் கூறப்பட்டது.

லக்‌ஷர் இ தொய்பா இயக்கத்தைச் சேர்ந்த இரு பயங்கரவாதிகள் இந்த அதிரடி நடவடிக்கையில் கொல்லப்பட்டனர்.



#WATCH | In an operation in Kokernag, Anantnag, Army's dog 'Zoom' attacked terrorists & received 2 gunshot injuries. In spite of that, he continued his task which resulted in neutralisation of 2 terrorists. The canine is under treatment in Srinagar, J&K.



(Source: Chinar Corps) pic.twitter.com/D6RTiWqEnb

— ANI (@ANI) October 10, 2022