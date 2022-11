விழிஞ்சம் துறைமுகத்தில் மீனவர்கள் போராட்டம்; அதானி குழுமத்தின் கட்டுமானப் பணிகளுக்குத் தடங்கல்

Police officers are deployed as fishermen protest near the entrance of the proposed Vizhinjam Port in the southern state of Kerala, India, November 9, 2022. REUTERS விழிஞ்சம் துறைமுக வாயிலில் மீன்வர்கள் போராட்டத்தில் இறங்கியுள்ள வேளையில், காவல்துறையினர் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். படம்: ராய்ட்டர்ஸ்