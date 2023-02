கரு­ணா­நிதி துர்கா

வளர்ந்துவரும் அறி­வி­யல் முன்­னேற்­றத்­தில் இன்று அனைத்து வச­தி­களும் கைப்­பே­சி­யி­னுள் செய­லி­க­ளாக வந்­து­விட்­டன.

இலக்­கி­யம், வர­லாறு, பொது அறிவு சார்ந்த படைப்­பு­களைப் பருக உத­வும் அறி­வுத் தடா­கம் தான் நூல­கம்.

எண்­ணி­ல­டங்கா புத்­த­கங்­கள் அடுக்­கப்­பட்­டி­ருக்­கும் நூல­கம் இன்­றைக்கு நம் கைப்­பே­சி­யில் அடங்­கி­யுள்­ளது.

‘கிண்­டில்’ மூலம் அல்­லது ஒரு மின் புத்­த­கத்தை பி.டி.எஃப் கோப்­பாக வாசிப்­ப­தைத் தொழில்­நுட்­பத்­து­டன் ஒன்றி வாழும் பல இளை­யர்கள் விரும்­பு­கின்­ற­னர்.

எனி­னும், நம்­மில் சிலர் மின் புத்­தக வாசிப்பை வச­தி­யா­க­வும் வேறு சிலரோ இன்­றும் கூட அச்சு புத்­தக வாசிப்பை வச­தி­யா­க­வும் கரு­து­கி­றார்­கள்.

ஈழ­வெண்பா

பெரும்­பா­லும் நூல­கத்­திற்­குச் சென்று தமிழ், ஆங்­கி­லப் புத்­த­கங்­களை இர­வல் வாங்­கும் ஈழ வெண்பா, 11, நூல­கத்­தின் சூழலை விரும்­பு­வ­தா­கக் கூறி­னார்.

நூல­கத்­தி­லேயே மின் புத்­த­கங்­களை வாசிப்­ப­தற்­கான கணி­னி­கள் இருந்­தா­லும் கணி­னி­க­ளின் மூலம் பல கவ­னச்­சி­த­றல்­கள் ஏற்­பட வாய்ப்­புண்டு என்­ப­தால் அச்­சி­டப்­பட்ட புத்­த­கங்­களை விரும்­பு­வ­தாக வெண்பா கூறி­னார்.

தனுஷா ராம­சாமி

அச்­சி­டப்­பட்ட புத்­த­கங்­க­ளின் தனித்­து­வத்­தை­யும் அவை கொண்­டுள்ள உணர்வு சார்ந்த அம்­சத்­தின் முக்­கி­யத்­து­வத்­தை­யும் பற்றி கூறி­னார் தனுஷா ராம­சாமி, 20.

“இரு கரங்­க­ளால் ஒரு புத்­த­கத்தை மூடும்­போது இப்­புத்­த­கத்­தைப் படித்­து­விட்­டேன் என்ற மன­நி­றைவு கைப்­பே­சி­யில் ஒரு பொத்­தானை அழுத்­தும்­போது கிடைப்­ப­தில்லை,” என்று இவர் கூறி­னார்.

பிரி­யான்ஷி சஹா

மேம்­பட்ட செயல்­தி­றன், வச­தியை மைய­மா­கக் கொண்டு பார்த்­தால் மின் புத்­த­கங்­க­ளையே தான் விரும்­பு­வ­தாக பிரி­யான்ஷி சஹா, 18, கூறி­னார்.

“நாம் எங்கு சென்­றா­லும் நமது கைய­டக்க மின் சாத­னத்­து­டன் பல மின் புத்­த­கங்­களை நாம் கொண்டு செல்ல முடி­யும். அது­மட்­டு­மல்­லா­மல், சில வார்த்­தை­களின் பொருள் நமக்­குத் தெரி­யா­விட்­டால் உட­னுக்­கு­டன் இணை­யத்­தின் மூலம் அவற்­றின் பொருளை நாம் தெரிந்­து­கொள்­ள­லாம்,” என்று பிரி­யான்ஷி கூறி­னார்.

இக்­பால் அய்ஷா நாச்­சி­யார்

‘தி ஏபி­சிஎஸ் ஆஃப் தமிழ் ஃபார் கிட்ஸ்’ (The ABCs of Tamil for Kids) என்ற இணைய வர்த்­த­கத் தளத்தை நடத்­தி­வ­ரும் திரு­வாட்டி இக்­பால் அய்ஷா நாச்­சி­யார், 40, சிறு வய­தி­லி­ருந்து கற்­ற­லில் பார்த்­தல், கேட்­டல், தொடு­தல் உள்­ளிட்ட ஐம்­பு­லன்­களும் இணைந்து செயல்­பட வேண்­டும் என்ற கருத்­தைக் கொண்­டுள்­ளார்.

பாலர் பள்ளி முதல் தொடக்­க­நிலை மூன்­றாம் வகுப்பு வரை­யி­லான மாண­வர்­க­ளுக்கு இவர் உரு­வாக்­கி­யுள்ள திறன்­செ­யலி கலந்­து­ற­வா­டல் மிக்­கது.

செய­லி­யில் உள்ள காட்­சிக்கு இணை­யான சொற்­களும் உச்­ச­ரிப்­பு­களும் சிறாரை ஆர்­வத்­து­டன் பங்­கேற்­கத் தூண்­டு­கின்­றன.

அது­மட்­டு­மல்­லா­மல், கொவிட்-19 கட்­டுப்­பா­டு­க­ளின்­போது மாண­வர்­கள் வீட்­டி­லேயே முடங்­கிக் கிடந்த காலக்­கட்­டத்­தில் மின் புத்­த­கங்­கள்தான் அவர்­க­ளின் கற்­ற­லுக்­குக் கைக்­கொ­டுத்­தது என்­றார் அய்ஷா.

“மின் புத்­த­கங்­கள், அச்­சிடப்­பட்ட புத்­த­கங்­கள் என இரண்­டி­லும் அவற்­றுக்­கான தனித்­தன்­மை­கள் உண்டு. அவை இரண்­டை­யும் நாம் சம­மான அள­வில் பயன்­ப­டுத்தப் பழ­கிக்­கொள்ள வேண்­டும்,” என்று வலியுறுத்தினார் அய்ஷா.

அச்­சி­டப்­பட்ட புத்­த­கங்­க­ளின் இடத்­தைப் பிடிக்­கக்­கூ­டும் மின் புத்­த­கங்­கள் குறித்து தமிழ் முரசு நாளி­தழ் தனது இன்ஸ்­ட­கி­ராம் பக்­கம் வழி­யாக ஜன­வரி 30ஆம் தேதி திங்­கட்­கி­ழமை கருத்­துக் கணிப்பு ஒன்றை நடத்­தி­யது.

அதன்­வ­ழி­யாக 86 விழுக்­காட்­டி­னர் மின் புத்­த­கங்­க­ளை­விட அச்­சி­டப்­பட்ட புத்­த­கங்­க­ளையே அதி­கம் விரும்­பு­கின்­றனர் என்று தெரி­ய­வந்­துள்­ளது.