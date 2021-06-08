Home

கடந்து வந்த பாதையையும் வருங்காலத்தையும் ஆராய்ந்த தமிழாசிரியர்களுக்கான ஆய்வரங்கு

'சிங்கப்பூரில் தமிழ்மொழிக் கல்வி-நேற்று, இன்று, நாளை' என்ற தலைப்பிலான ஆய்வரங்கில் உரையாற்றுகிறார் பேராசிரியர் எஸ் கோபிநாதன் (வலது). படம்: சிங்கப்பூர் தமிழாசிரியர் சங்கம் -

தமிழ்­மொ­ழிக் கற்­பித்­த­லின் கடந்த­கால வளர்ச்­சியை ஆராய்ந்து நவீன காலத்­திற்கு ஏற்ப மாண­வர்­களி­டம் மொழி சார்ந்த ஆர்­வத்தை ஏற்­படுத்­தும் முயற்­சி­யில் சிங்கப்­பூர் தமிழாசிரியர் சங்கம் ஈடு­பட்­டது. தமிழ்­மொழி கற்­பித்­த­லுக்­கான அணு­கு­முறை கடந்த ஐம்பது ஆண்­டு­களில் எவ்வாறு மாறியுள்ளது என்­பதை­யும் தற்­போதைய சூழலில் தமி­ழா­சி­ரி­யர்­கள் எதிர்கொள்ளும் சவால்­களை­யும் பற்றி கலந்­துரை­யா­டு­வதற்கு ஆய்வரங்கு ஒன்றை ஏற்பாடு செய்தது சங்கம்.

'சிங்கப்­பூ­ரில் தமிழ்­மொ­ழிக் கல்வி-நேற்று, இன்று, நாளை' என்ற தலைப்­பில் நடை­பெற்ற இந்த ஆய்­வ­ரங்­கில், 'த ஹெட் ஃபவுண்­டே­ஷன்' அமைப்­பின் கல்வி இயக்­கு­ந­ரான பேரா­சி­ரி­யர் எஸ் கோபி­நா­தன் சிறப்பு விருந்தின­ரா­கக் கலந்­து­கொண்டு பல்லின மொழிகள் கொண்ட சிங்கப்பூரில் தமிழ்­மொ­ழியைக் கட்டிக் காக்கும் அவ­சி­யத்தை எடுத்துரைத்தார்.

"உல­க­ம­ய­மா­கி­வ­ரும் சூழலில் மொழி­களின் மீதுள்ள ஆர்­வத்தை இளை­யர்­களி­டம் ஏற்­படுத்­து­வது சவாலான ஒன்று. ஆனால், பல்லின மக்கள் வாழும் சிங்கப்­பூ­ரில் சிறு­பான்மை­யி­ன­ராக இருக்­கும் தமி­ழர்­களுக்­குத் தமிழ்­மொழி ஓர் அடை­யா­ளம்," என்றார் அவர். இத்­து­டன், தனிப்­பட்ட விதத்தில் அனை­வ­ரும் இரு­மொ­ழித் திறன் கொண்ட­வர்­க­ளா­க­த்தான் திகழ்­கின்ற­னர் என மேலும் கூறிய திரு கோபி­நா­தன், நான்கு அதி­கா­ரத்­து­வ­ மொ­ழி­கள் கொண்ட சிங்கப்­பூ­ரில் ஆசி­ரி­யர்­கள் தமிழ்மொழியை மாணவர்களுக்­குக் கற்­பிப்­ப­தில் முக்கிய பங்கு வகிக்­கின்ற­னர் என்றார்.

தாய்­மொ­ழிக் கொள்கை­கள் பற்றி பேரா­சி­ரி­யர் கோபி­நா­தன் எழு­தி­யுள்ள ஆய்வுக் கட்டுரைகளையும் அடிப்­படை­யா­கக் கொண்டு தமி­ழா­சி­ரி­யர்­கள் தங்கள் சுய ஆய்வுக் கட்­டுரை­களை முன்வைத்­த­னர். 'கல்­வி­யில் மொழிக்­கொள்கை, தாய்­மொ­ழிப் பாட­மா­கத் தமிழ் மொழி', 'சிங்கப்­பூர் தமிழ்­மொழி குடும்ப­மொ­ழி­யா­வ­தும் பயன்­படுவதும்', 'சிங்கப்­பூ­ரில் இரு­மொ­ழியமும் இருமொழிக் கல்­வி­யும்' என்ற தலைப்­பு­களின் கீழ் தொடக்கநிலை, உயர்­நிலை, தொடக்­கக் கல்­லூ­ரியைச் சேர்ந்த ஆசி­ரி­யர்­கள் தங்கள் கட்­டுரை­களைப் படைத்தனர்.

காலத்திற்கு ஏற்ப கற்றலும் கற்பித்தலும் வெகுவாக மாறியுள்ளது என்றும் அதன் அடிப்படையில் இதுபோன்ற ஆய்வரங்குகள் அனைத்து தமிழாசிரியர்களுக்கும் அதைப் பற்றி கலந்துரையாட தக்க தளமாக அமைந்துள்ளது என்றும் கூறினார் பயிற்சி ஆசிரியர் திரு சையத் அ‌ஷ்ரத்துல்லா.

"இளையர்களின் மத்தியில் தமிழ் மீதான ஆர்வத்தை அதிகரிக்க புத்தகத்தையும் வகுப்பறைகளையும் தாண்டிய பலவற்றை பயன்படுத்தவேண்டும். அதற்கு என்னென்ன வழிகள் என்பதை கலந்தாலோசித்து நல்ல திட்டங்களை நாம் பெறலாம். அவற்றை கொண்டு கற்றல் பயணத்தை மேலும் சிறப்பாக்கலாம்," என்று கூறினார் அவர்.

"சிங்கப்பூரில் தமிழ்மொழியின் வளர்ச்சியில் தமிழ்க் கல்வி முக்கிய அங்கம் வகிக்கிறது. இன்றைய தலைமுறையினருக்கு உகந்த வழிமுறையில் எவ்வாறு கல்வி கற்பித்தலை நாம் மெருகூட்டலாம் போன்ற வழிகளை இதுபோன்ற ஆய்வரங்கில் கற்கமுடியும்," என்று கூறினார் குமாரி திவ்யா.

ஆய்வரங்கில் கலந்துகொண்டவர்கள் அரங்கத்திற்கு வெளியில் அமைக்கப்பட்டிருந்த கண்காட்சியையும் கண்டுகளித்தனர்.

சிங்கப்பூரில் தமிழ் மொழி கல்வி கற்பித்தலை நோக்கமாகக் கொண்ட பள்ளி சாரா திட்டங்கள் பற்றிய கண்காட்சி அமைக்கப்பட்டிருந்தது.

உள்ளூர் கற்றல் வளங்களைத் தயாரிப்பதில் ஆர்வம் கொண்ட சில சிறிய, நடுத்தர நிறுவனங்களும் தமிழ் மொழியில் மென்பொருள், விளையாட்டு பொருட்கள் போன்றவை வருகைத் தந்த தமிழாசிரியர்களுக்கு புதுவித அனுபவத்தை வழங்கின.