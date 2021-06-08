தமிழ் மொழியையும் தமிழ் பண்பாட்டையும் இளையர்கள் அனுபவித்து உணர வாய்ப்பளித்தது இவ்வாண்டின் தமிழ்மொழி பண்பாட்டு முகாம்.
இயல், இசை நாடகம், விளையாட்டு எனப் பற்பல வடிவங்கள் முகாமில் காட்சிதந்தன.
புத்தகத்தைத் தாண்டி மாணவர்களுக்கு நேரடி அனுபவத்தைக் கொடுக்கும் வகையில் இம்முகாம் அமைந்திருந்தது.
எட்டு நடவடிக்கைகள் மாணவர்களுக்காக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டன.
சிலம்பம், நடிப்போம்! தீர்வு காண்போம்!, இதழியல், பறை, அறிவியல் தமிழ், இசையோடு கவிதை, திரைத்தமிழ், தமிழும் தகவல் தொழில்நுட்பமும் ஆகிய அந்த நடவடிக்கைகள், மூன்று வெவ்வேறு அமர்வுகளில் நடத்தப்பட்டன.
உயர்தமிழ் பயிலும் உயர்நிலை ஒன்று மாணவர்களுக்காக கடந்த பத்து ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இம்முகாம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு வருகிறது.
இவ்வாண்டு இந்த முகாம் சென்ற மாதம் 25ஆம் தேதியன்று உமறுப்புலவர் தமிழ்மொழி நிலையத்தின் ஏற்பாட்டில் நடைபெற்றது.
இந்த முகாமில் 15 பள்ளிகளைச் சேர்ந்த கிட்டத்தட்ட 200 மாணவர்கள் கலந்துகொண்டனர்.
நடவடிக்கைகளை ஆசிரியர்கள், பெற்றோர், தொண்டூழியர்கள் ஆகியோரும் வழிநடத்த உதவினர்.
பலமுறை சிலம்பாட்டக் கம்பைத் தவறிக் கீழே போட்டபோதும் இறுதியில் கம்பைச் சுழற்றும் அடிப்படை உத்திகளைக் கற்றுகொண்டதாக சுவா சூ காங் உயர்நிலைப் பள்ளி மாணவி கற்பகம் இராமநாதன் பகிர்ந்துகொண்டார்.
"நம் பாரம்பரிய விளையாட்டைப் பற்றி தமிழ் புத்தகங்களில் படித்திருந்தாலும் அதன் வரலாற்றைப் பற்றி ஆழமாகத் தெரிந்துகொள்ளவும் விளையாட்டைக் கைப்படப் பழகவும் இந்த முகாம் வாய்ப்பளித்தது," என்றார் 13 வயது மாணவி கற்பகம்.
திரைத்தமிழ், சிலம்பம், தமிழும் தகவல் தொழில்நுட்பமும் ஆகிய மூன்று நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்ட தி. அபிராம், தமிழும் தகவல் தொழில்நுட்பமும் என்ற நடவடிக்கை அவருக்கு ஒரு வித்தியாசமான அனுபவத்தை அளித்ததாக கூறினார்.
தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் தமிழ்மொழி கற்றலை சுவாரசியப்படுத்தும் முயற்சியில் இந்த நடவடிக்கை ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. மாணவர்களுக்குத் தமிழில் தட்டச்சு செய்யும் ஒரு மணி நேரப் பயிற்சியை வழங்கியது.
தமிழ்மொழி மூலம் மாணவர்களின் 21ஆம் நூற்றாண்டுத் திறன்களை மேம்படுத்த தமிழ்மொழி பண்பாட்டு பெரிதும் உதவி வருகிறது.
தமிழ்மொழி பண்பாட்டு முகாம் இனிவரும் ஆண்டுகளில் மேலும் பல வித்தியாசமான பரிமாணங்களில் ஏற்பாடு செய்யப்படும் என்று இம்முகாமின் ஒருங்கிணைப்பாளரும் உமறுப்புலவர் தமிழ்மொழி நிலையத்தின் பாடத் தலைவருமான திருமதி சுமதி சேகர் தெரிவித்தார்.