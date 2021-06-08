நவீன காலத்திற்கு ஏற்ப மாணவர்களுக்கு மொழி ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தும் முயற்சியில் சிங்கப்பூர் தமிழாசிரியர் சங்கம் ஈடுபட்டுள்ளது.
தமிழ்மொழி கற்பித்தலுக்கான அணுகுமுறை கடந்த ஐம்பது ஆண்டுகளில் எவ்வாறு மாறியுள்ளது என்பதையும் தற்போதைய சூழலில் தமிழாசிரியர்கள் எதிர்கொள்ளும் சவால்களையும் பற்றி கலந்துரையாடுவதற்கு ஆய்வரங்கு ஒன்றை ஏற்பாடு செய்தது சங்கம்.
'சிங்கப்பூரில் தமிழ்மொழிக் கல்வி-நேற்று, இன்று, நாளை' என்ற தலைப்பில் நடைபெற்றது இந்த ஆய்வரங்கு.
'த ஹெட் ஃபவுண்டேஷன்' அமைப்பின் கல்வி இயக்குநரான பேராசிரியர் எஸ் கோபிநாதன் சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்துகொண்டு பல்லின மொழிகள் கொண்ட சிங்கப்பூரில் தமிழ்மொழியைக் கட்டிக் காக்கும் அவசியத்தை எடுத்துரைத்தார்.
"உலகமயமாகிவரும் சூழலில் மொழிகளின் மீதுள்ள ஆர்வத்தை இளையர்களிடம் ஏற்படுத்துவது சவாலான ஒன்று. ஆனால், பல்லின மக்கள் வாழும் சிங்கப்பூரில் சிறுபான்மையினராக இருக்கும் தமிழர்களுக்குத் தமிழ்மொழி ஓர் அடையாளம்," என்றார் அவர்.
இத்துடன், தனிப்பட்ட விதத்தில் அனைவரும் இருமொழித் திறன் கொண்டவர்களாகத்தான் திகழ்கின்றனர் என மேலும் கூறிய திரு கோபிநாதன், நான்கு அதிகாரத்துவ மொழிகள் கொண்ட சிங்கப்பூரில் ஆசிரியர்கள் தமிழ்மொழியை மாணவர்களுக்குக் கற்பிப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றனர் என்றார்.
காலத்திற்கு ஏற்ப கற்றலும் கற்பித்தலும் வெகுவாக மாறியுள்ளது என்றும் அதன் அடிப்படையில் இதுபோன்ற ஆய்வரங்குகள் அனைத்து தமிழாசிரியர்களுக்கும் அதைப் பற்றி கலந்துரையாட தக்க தளமாக அமைந்துள்ளது என்றும் கூறினார் பயிற்சி ஆசிரியர் திரு சையத் அஷ்ரத்துல்லா.
"இளையர்களின் மத்தியில் தமிழ் மீதான ஆர்வத்தை அதிகரிக்க புத்தகத்தையும் வகுப்பறைகளையும் தாண்டிய பலவற்றை பயன்படுத்தவேண்டும். அதற்கு என்னென்ன வழிகள் என்பதை கலந்தாலோசித்து நல்ல திட்டங்களை நாம் பெறலாம். அவற்றை கொண்டு கற்றல் பயணத்தை மேலும் சிறப்பாக்கலாம்," என்று கூறினார் அவர்.
"சிங்கப்பூரில் தமிழ்மொழியின் வளர்ச்சியில் தமிழ்க் கல்வி முக்கிய அங்கம் வகிக்கிறது. இன்றைய தலைமுறையினருக்கு உகந்த வழிமுறையில் எவ்வாறு கல்வி கற்பித்தலை நாம் மெருகூட்டலாம் போன்ற வழிகளை இதுபோன்ற ஆய்வரங்கில் கற்கமுடியும்," என்று கூறினார் குமாரி திவ்யா.
ஆய்வரங்கில் கலந்துகொண்டவர்கள் அரங்கத்திற்கு வெளியில் அமைக்கப்பட்டிருந்த கண்காட்சியையும் கண்டுகளித்தனர்.
சிங்கப்பூரில் தமிழ் மொழி கல்வி கற்பித்தலை நோக்கமாகக் கொண்ட பள்ளி சாரா திட்டங்கள் பற்றிய கண்காட்சி அமைக்கப்பட்டிருந்தது.
உள்ளூர் கற்றல் வளங்களைத் தயாரிப்பதில் ஆர்வம் கொண்ட சில சிறிய, நடுத்தர நிறுவனங்களும் தமிழ் மொழியில் மென்பொருள், விளையாட்டு பொருட்கள் போன்றவை வருகைத் தந்த தமிழாசிரியர்களுக்கு புதுவித அனுபவத்தை வழங்கின.