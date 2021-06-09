பாடங்களுடன் பண்புகளையும் தம் ஆசிரியர்களிடமிருந்து கற்றுக் கொண்டவர் சிங்கப்பூர் தேசிய பல்கலைக்கழகத்தின் அறிவியல் துறை மாணவியான குமாரி திவ்யலஷ்மி கணேசன்.
அறிவியல் ஆய்வு சார்ந்த பணிகளை மேற்கொண்ட பின்னரே, கல்வியமைச்சின் ஆசிரியர் வேலைப் பயிற்சியில் சேர்ந்தார்.
மாணவர்கள் படிப்பிலும் பண்பிலும் மேம்படுவதைக் காணும்போது ஆசிரியர் பணி மீதான ஆர்வம் அதிகரிப்பதாகச் சொன்னார் திவ்யா.
அந்த நான்கு வார வேலைப் பயிற்சியில் அவர் உணர்ந்த மனநிறைவும் மகிழ்ச்சியும் அவரது வாழ்க்கைத் தொழில் என்னவாக இருக்கவேண்டும் என்பதை அவருக்கு உணர்த்தின.
ஆசிரியராகப் பணியாற்ற திவ்யா முடிவெடுத்தபோது அவரை அறிந்த பலரும் அவருக்கு ஆதரவு அளிக்கவில்லை. அறிவியல் துறையில் படித்துவிட்டு, ஆசிரியர் தொழிலுக்கு ஏன் செல்ல வேண்டும் என்று சிலர் கேட்டனர்.
"அந்நேரத்தில் என் பெற்றோரும் சகோதரியும் என் முடிவை ஆதரித்தனர். இது எனக்கு மேலும் தெளிவைத் தந்தது," என்றார் 27 வயது திவ்யா.
தேசிய கல்விக் கழகத்தில் 2018ஆம் ஆண்டில் பட்டப்படிப்புக்குப் பிந்திய பட்டயப் படிப்பை பயின்ற காலத்தில் திவ்யாவின் அன்புக்குரிய தாத்தா காலமாகிவிட்டார்.
தாத்தாவை இழந்ததில் மிகவும் மனம் நொந்துபோன அவருக்கு சக மாணவர்கள் ஊக்கம் தந்தனர். அவரது பேராசிரியர்களும் ஆசிரியர்களும் அவரின் மனநிலையை உணர்ந்து அவருக்கு உதவினர். வீட்டுப்பாடங்களுக்கு கூடுதல் நேரம் கொடுத்தனர்.
"எல்லாக் கட்டத்தில் ஆசிரியர்களின் அன்பு என்னைப் புடம் போட்டுள்ளது," என்ற அவர், தொடக்கநிலை நான்கின்போது தமது ஆசிரியர் தம்மை நடத்திய விதத்தை நினைவுகூர்ந்தார்.அது தம் வாழ்வில் பெரிய அளவில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய சம்பவம் என்ற திவ்யா அதை விவரித்தார்.
"பத்து வயது மாணவியாக இருந்தபோது வகுப்பறையில் தவறு செய்துவிட்டேன். ஆசிரியர் என்னைத் திட்டி, அவமானப்படுத்துவாரோ எனப் பயந்தேன். மாறாக, அந்த ஆசிரியர் மாணவர்களை மதித்து என்மீது காட்டிய பரிவு, என்னுள் நல்ல பண்புகளை வித்திட்டது. மாணவர்களுக்குக் கொடுக்கப்படும் முதல் வாய்ப்பு பரிவாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என அந்த ஆசிரியர் எனக்குக் கற்றுத்தந்தார்," என்றார் அவர்.
சில மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் எவ்வளவு உதவி செய்தாலும் படிப்பில் அக்கறை செலுத்தாமல் இருக்கும்போது அவர்கள் மீது பரிவு ஏற்படாமல் இருப்பது இயல்பு என்றாலும் அந்த உணர்வுகளைத் தாண்டி அன்பு செலுத்தும்போது அது அவர்களது வாழ்க்கையில் நல்ல திருப்புமுனையை ஏற்படுத்தும் என்கிறார் இவர்.
தங்களது விருப்பத்தின்படி வாழ்க்கைத் தொழிலை ஏற்படுத்திக்கொள்ள மாணவர்களை ஊக்குவிக்கும் இந்த இளம் ஆசிரியர், இத்தகைய விருப்பமே சவால்களை எதிர்கொள்ளும் சக்தியைத் தருவதாகத் தெரிவித்தார்.
இளம் வயதில் தமது வருங்காலத் தொழிலை திவ்யா உறுதி செய்யவில்லை. ஆனால் செய்யும் தொழில் எவ்வளவு கடினமாக இருந்தாலும் அதனால் திருப்தி அடைய வேண்டும் என்பது பற்றி தெளிவாக இருந்ததாகக் கூறினார், கிரீன்டேல் தொடக்கப்பள்ளியில் அறிவியல் பாடம் கற்பிக்கும் திவ்யா.