நோய்ப்பரவல் சூழல் பலவழிகளில் மக்களைத் தங்களின் உடலுறுதியிலும் நலனிலும் அக்கறை செலுத்த வைத்துள்ளது.
வீட்டில் இருந்தபடியே வேலை செய்வதால், சிலர் தங்கள் உடல்நலத்தைப் பேணவும் சுறுசுறுப்பாக இருக்கவும் உடற்பயிற்சியில் ஈடுபடுகிறார்கள்.
உடற்பயிற்சி கூடங்களுக்குத் தொடர்ந்து செல்வதா என்ற ஐயம் சிலரிடையே இருந்தபோதிலும் உடற்பயிற்சிக் கூடங்களுக்கு வருவோரின் எண்ணிக்கை சற்றே அதிகரித்திருப்பதாக உடற்பயிற்சிக்கூட நடத்துநர்கள் சிலர் தெரிவித்தனர்.
வாரத்தில் இரண்டு மூன்று முறை உடற்பயிற்சிக் கூடத்திற்கு வரும் வாடிக்கையாளர்கள் இப்போது மூன்று நான்கு முறை வருவதாகக் குறிப்பிட்டார் கடந்த 4 ஆண்டுகளாக 'தி ஃப்சிக் லேப்' உடற்பயிற்சிக்கூடத்தை நடத்திவரும் திரு ஜே தேவராஜ், வயது 37.
வீட்டில் இருந்தே வேலை செய்வதால் பலருக்கு உடற்பயிற்சி செய்யக் கூடுதல் நேரம் கிடைப்பதாக அவர் சொன்னார்.
உடலின் நோய் எதிர்ப்பாற்றலை அதிகரிக்கவும் அவர்கள் உடற்பயிற்சியில் ஈடுபடுவதாக அவர் குறிப்பிட்டார்.
அவரது வாடிக்கையாளர்களில் ஒருவரான 14 வயது மோநிஷ் ராயன் தற்போது உடற்பயிற்சிக் கூடத்திற்கு வருவதைத் தற்காலிகமாக நிறுத்தியுள்ளாராம். ஆனால் அவர் வீட்டிலிருந்தபடியே தொடர்ந்து பயிற்சியில் ஈடுபடப் பயிற்றுவிப்பாளர் ஜே அவருக்குச் சில ஒளிக்காட்சிகளை அனுப்பியுள்ளார்.
உடல் நலமில்லாவிட்டால் உடற்பயிற்சிக் கூடத்திற்கு வர வேண்டாமெனத் தமது வாடிக்கையாளர்களுக்கு அறிவுறுத்தி வருவதாக 'தி ரையிட் ஃப்ட்' உடற்பயிற்சிக் கூடத்தை நடத்திவரும் திரு வி. துரை ராஜாசிங்கம் சொன்னார்.
உடல் வெப்பநிலையைச் சோதித்தல், தினமும் உடற்பயிற்சிச் சாதனங்களைத் தூய்மைப்படுத்துதல் முதலான நடவடிக்கைகள் துரிதப்படுத்தப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார். இப்பணிகளை மேற்கொள்வதற்குத் தனிப்பட்ட முறையில் பயிற்சி வழங்கப்படுவதால் உடற்பயிற்சிக் கூடத்திற்கு வருபவர்களின் உடல்நலனைப் பாதுகாக்கவும் எளிதில் கண்காணிக்கவும் முடிவதாக அவர் விளக்கினார்.
கடந்த 9 ஆண்டுகளாக உடற்பயிற்சிக் கூடத்தை நடத்தும் திரு துரை, உட்புற நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட விரும்பாத வாடிக்கையாளர்களுக்குத் தமது உடற்பயிற்சிக் கூடத்திற்கு வெளியே உள்ள திறந்த வெளியிலும் பயிற்சி வழங்குகிறார்.
வார இறுதி நாள்களில், புக்கிட் தீமா இயற்கைப் பாதுகாப்பு வனப்பகுதி வழியாகச் செல்வது முதலிய நடவடிக்கைகளிலும் வாடிக்கையாளர்கள் ஈடுபடலாம்.
"தற்போது நிலவரம் பரவாயில்லை. ஆனால் கொவிட்-19 நிலவரம் மோசமடைந்தால் வாடிக்கையாளர்களின் வீட்டுக்குச் சென்று பயிற்சி வழங்கவும் தயாராக இருக்க வேண்டும்," என்று திரு துரை ராஜாசிங்கம் கூறினார்.
இவரது வாடிக்கையாளர்களில் ஒருவரான 35 வயது அரசாங்க ஊழியர் திருமதி சந்தியா தேவி, வாரத்தில் இரு முறை உடற்பயிற்சிக் கூடத்திற்குச் செல்வது வழக்கம்.
அலுவல்முடிந்து உடற்பயிற்சிக் கூடத்திற்குச் செல்லும் வழக்கமுடையவர் இவர். பெரும்பாலான வேளைகளில் குறைவான எண்ணிக்கையிலேயே அக்கூடத்திற்கு வாடிக்கையாளர்கள் வருவதால் கிருமித் தொற்றுப் பரவலின் அபாயம் குறைவாக உள்ளது என்று அவர் எண்ணுகிறார்.
அதிகமானோர் கூடும் இடங்களைத் தவிர்த்து, தனிப்பட்ட சுகாதாரப் பழக்க வழக்கங்களைத் தொடர்ந்து கடைப்பிடித்தால் கொவிட்-19 நிலவரத்தால் பதற்றம் அடையத் தேவையில்லை என்று இவர் கருதுகிறார்.
வர்த்தக ஆய்வாளர் 30 வயது திரு ரா.விக்ரமன் வார நாள்களில் உடற்பயிற்சிக் கூடத்திற்குச் செல்பவர்.
தற்போது பெரும்பாலும் வீட்டில் இருந்தே வேலை செய்கிறார். வேலை தொடங்குவதற்குமுன் அல்லது முடிந்தபிறகு போத்தோங் பாசிரில் அமைந்துள்ள 'எனிடைம் ஃபிட்னஸ்' உடற்பயிற்சிக் கூடத்திற்கு இவர் செல்கிறார்.
தீவு முழுவதும் இயங்கும் பிரபல உடற்பயிற்சிக் கூடங்களில் இதுவும் ஒன்று. 24 மணி நேரமும் இயங்கும். கொவிட்-19 நிலவரத்தைக் கருதி உச்ச நேரங்களில் அதன் வசதியைப் பயன்படுத்துவோரின் எண்ணிக்கையைக் கட்டுப்படுத்தி வருகிறது.
"உடற்பயிற்சி தெளிவான சிந்தனைக்கு வழிவகுப்பதோடு விழிப்புடன் செயற்படவும் உதவுகிறது," என்றார் உடல் எடையைக் கட்டுக்குள் வைத்திருக்கப் பயிற்சி செய்து வரும் விக்ரமன்.
வாரத்தில் சுமார் நான்கு முறை தமது வீட்டின் அருகில் உள்ள 'தி ரையிட் ஃப்ட்' உடற்பயிற்சிக் கூடத்திற்குச் செல்கிறார், 70 வயது திரு பீட்டர் ஐயாபிள்ளை. இவர் விற்பனை நிர்வாகியாகப் பணியாற்றுகிறார். கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக தம் உடல் உறுதியை வலுப்படுத்தி கொண்டும் வருகிறார். வயதானதும் நோய் எதிர்ப்புச் சக்தியை அதிகரிக்கத் தொடர்ந்து உடற்பயிற்சி செய்து வருவது முக்கியம் என்று இவர் கருதுகிறார்.
"அண்மையில் மின்படிக்கட்டிலிருந்து தவறி விழுந்தபோதும் சிறு காயங்களுடன் என்னால் மீண்டும் இயல்பு வாழ்க்கைக்குத் திரும்ப முடிந்தது. உடற்பயிற்சி செய்யாமல் இருந்திருந்தால் தசைகள் பலவீனமாகி அது நடமாட்டத்தைப் பாதித்திருக்கலாம்," என்று தெரிவித்தார் அவர்.
சுகாதார அமைச்சின் வழிமுறைகளை முறையாகப் பின்பற்றுகையில், ஆரோக்கிய வாழ்க்கையைத் தொடர்ந்து கடைப்பிடிக்கலாம் என்பது இவரின் கருத்து.