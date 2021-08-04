வீட்டில் மூத்த பிள்ளை பிறந்தபோது, தமது பேரங்காடி உதவியாளர் வேலையை விட்டுவிட்டு இல்லத்தரசியாக வீட்டின் பொறுப்புகளைக் கையாண்டார் திருமதி எலிஸ் மதில்டா பீட்டர்.
இன்று அவரது நான்கு பிள்ளைகளும் பெரியவர்களாகிவிட்ட நிலையில் 55 வயது எலிஸுக்கு தாம் விரும்பிய நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட கூடுதல் நேரம் உள்ளது.
குடும்பத்தினருக்கு விருப்பமான உணவு வகைகளைச் சமைத்துக் கொடுப்பதுடன், வீட்டுப் பணிகளைச் செய்வதற்கு அப்பால், ஆரோக்கிய வாழ்க்கைமுறையையும் அவர் கடைப்பிடித்து வருகிறார்.
புக்கிட் பாத்தோக்கில் வசிக்கும் அவரது தங்கை ஒருமுறை தமது அடுக்குமாடி வீட்டின் எதிரே உள்ள 'ரிச் யூத் பவர்ஹவுஸ்' நிலையத்தில் 'சும்பா' (Zumba) என்னும் விறுவிறுப்பான உடற்பயிற்சியில் முதியவர்கள் பங்கெடுப்பது குறித்து எலிசாவிடம் பகிர்ந்துகொண்டார்.
உடல் உறுதியை வலுப்படுத்தும் நோக்கில் எலிஸ் அந்தத் திட்டத்தில் சேர்ந்தார். அப்படி சேர்ந்தபோதுதான் முதியவர்களுக்காக அங்கு நடத்தப்படும் 'ரீச் சமூக கேஃபே'யை'ப் பற்றி அவர் அறிந்தார்.
அங்கு வாரத்தில் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமைகளிலும் சுமார் 50 முதியவர்களுக்குக் காலை உணவு சமைக்கச் சக முதியவர்கள் முன்வந்து தொண்டூழியம் புரிகின்றனர்.
அந்நிலையத்தில் சமைப்பது, உணவு பரிமாறுவது என பல்வேறு பொறுப்புகளை முதியவர்களே ஏற்றுச் செய்கின்றனர்.
தனிமையில் வாழ்பவர்களும் தனிமையாக்கப்படும் அபாயம் உள்ள முதியவர்களும் புதிய நண்பர்களைச் சந்தித்து, ஒன்றுசேர்ந்து உணவு உண்டு, ஒருவருக்கொருவர் கற்றுக்கொள்ளும் தளமாக இந்த 'ரீச் சமூக கேஃபே' விளங்குகிறது.
இதில் தொண்டூழியராகக் கிட்டத்தட்ட 1.5 ஆண்டுகளாகத் திருமதி எலிஸ் சேவை ஆற்றி வருகிறார்.
காலை உணவுக்காக வரும் முதியவர்கள் சிலர் நடக்கச் சிரமப்படுகின்றனர் என்பதை எலிஸ் உணர்கிறார்.
உணவு தயாரானதும் அவர்களுக்கு உணவு பரிமாறி, உரையாடல்களில் ஈடுபடுவதில் எலிசுக்கு ஒருவித மனநிறைவு கிடைக்கிறது.
சில வேளைகளில் தாம் வீட்டில் சமைத்த உணவு வகைகளை மற்ற முதியவர்களோடு பகிர்ந்துகொள்ளவும் அவர் முயல்கிறார்.
ஒவ்வொரு வாரமும் விதவிதமான, ஆரோக்கியமாகத் தயாரிக்கப்படும் காலை உணவு வகைகளை முதியவர்கள் சுவைக்கின்றனர்.
உணவு உண்பதோடு முதியவர்கள் உடனடியாக வீவீடு திரும்புவதில்லை. அவர்களுக்காக ஓவியமும், கைவினைபற்றிய செய்தியும், காவல் நிலைய எச்சரிக்கை தகவல்களை விளக்கும் அங்கங்களும் 'ரீச் சமூக கேஃபே'யில் இடம்பெறும்.
"ஒரு நாள் எங்களுக்கும் வயதாகிவிடும். அந்த நிலையை எட்டும்போது பிறருடன் நட்புறவை வளர்த்துக்கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆசையும் இருக்கும். அந்த ஆசையைப் நிறைவேற்றும் வகையில் முதியவர்களுடன் இயல்பாகப் பழகி மகிழ்ச்சிப்படுத்தலாமே என்று முடிவெடுத்தேன்,'' என 'ரீச் சமூக கேஃபே' திட்டத்தில் சேர்ந்த நோக்கத்தை விளக்கினார் திருமதி எலிஸ்.
ஒவ்வொரு வாரமும் தவறாமல் 'ரீச் சமூக கேஃபே'க்குத் திருமதி எலிஸ் வந்துவிடுவார். காலப்போக்கில் அங்கு வரும் முதியவர்களுடன் அவர் அணுக்கமான உறவையும் வளர்த்துக்கொண்டார்.
அவ்வப்போது இந்த முதியவர்களையும் சக தொண்டூழியர்களையும் மதிய உணவுக்காக அக்கம்பக்கத்தில் உள்ள உணவு அங்காடி நிலையங்களிலும் தாம் சந்திப்பதாக எலிஸ் கூறினார்.
வீட்டில் இருப்பது போன்ற இதமான சூழலைத் தரும் 'ரீச் சமூக கேஃபே'க்கு வரும்போது, வேறு எதையும் பற்றிச் சிந்திக்காமல் எப்படிச் சக நண்பர்களுடன் சேர்ந்து மகிழ்ச்சியாகப் பொழுதைக் கழிக்கலாம் என்ற எண்ணம்தான் தோன்றும் என்றார் எலிஸ்.
வயதாகிவிட்டதே என்று சொல்லி வீட்டில் முடங்கிக்கிடக்காமல் துடிப்பான வாழ்க்கைமுறையை முதியோருக்குப் பழக்கப்படுத்த வேண்டும் என்பது இவரின் கருத்து.
'ரீச் யூத் பவர்ஹவுஸ்' நிலையத்தில் நடத்தப்படும் மற்ற முதியோருக்கான திட்டங்களில் தொண்டூழியம் புரிவதில் எலிஸ் அதிக ஈடுபாடு கொண்டுள்ளார்.
ஞாபக மறதி நோயால் வாடும் முதியவர்களுக்கு நடவடிக்கைகளை வழிநடத்துவது, முதியவர்களை உள்ளூரிலுள்ள கரையோரப் பூந்தோட்டங்களுக்கும் சுற்றுலாத் தலங்களுக்கும் அழைத்துச் செல்வது முதலானவற்றில் இவரது பங்கு அடங்கியுள்ளது.
வீட்டில் தனிமையில் இருக்கும்போது எதிர்மறையான சிந்தனைகள் அலைமோதும். யாரிடமும் பேசிப்பழகாது தனிமையில் இருப்பவர்களுக்கு ஞாபக மறதி நோய் தாக்கும் சாத்தியம் அதிகரிக்கிறது என்று குறிப்பிட்ட எலிஸ், தனிமையைப் போக்கும் முதல் அடியை முதியவர்கள்தான் எடுத்து வைக்க வேண்டுமென்றார்.
தற்போது குறைந்த எண்ணிக்கையில் இந்திய முதியவர்கள் 'ரீச் சமூக கேஃபே'யின் சேவையை நாடுவதால் இன்னும் அதிகமானோர் இத்திட்டத்தில் சேர்ந்து பயனடைய வேண்டும் என்பது எலிஸின் வேண்டுகோள்.
இத்திட்டத்தில் சேர்ந்து நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட கூச்சப்படும் முதியவர்கள் தங்கள் நண்பர்களுடன் சேர்ந்து திட்டத்தில் இணையலாம் என்றும் அவர் பரிந்துரைத்தார்.