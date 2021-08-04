சுற்றுலாக்களில் பலவிதம் உண்டு. சாகசச் சுற்றுலா, மருத்துவச் சுற்றுலா, நல்வாழ்வுச் சுற்றுலா, ஆன்மீகச் சுற்றுலா, பண்பாட்டுச் சுற்றுலா, ஓய்வுச் சுற்றுலா எனப் பல்வேறு பிரிவுகள் உருவாகி வளர்ந்து வருகின்றன.
இவற்றில் உடலுக்கும் மனத்திற்கும் புத்துணர்ச்சி அளிக்கும் நல்வாழ்வுச் சுற்றுலா தற்போது மக்களிடையே பிரபலமாகி வருகிறது.
வாழ்க்கைக்கு மிகவும் முக்கியமானவை உடல்நலமும் ஆரோக்கியமும் ஆகும். இவை இரண்டுக்கும் அடிப்படையானது வாழ்க்கைமுறை.
ஆனால், பணம் தேடும் இயந்திர வாழ்க்கையில் சிக்கிக் கொண்ட இன்றைய தலைமுறையினர், ஆரோக்கிய வாழ்க்கைமுறையிலிருந்து மெல்ல விலகிக் கொண்டே செல்கின்றனர்.
எனவேதான் இன்றைய தலைமுறையினர் உடலுக்கும் மனத்துக்கும் புத்துணர்ச்சி அளிக்கும் நல்வாழ்வுச் சுற்றுலாவைப் பெரிதும் விரும்புகின்றனர்.
இந்த நல்வாழ்வுச் சுற்றுலாவின் மூலம் உடல், மனம், உணர்வு என அனைத்தையும் ஒருங்கிணைத்துச் சிறந்த வாழ்க்கைமுறையை வாழ முற்படுகின்றனர்.
சிறந்த வாழ்க்கைமுறையைப் பின்பற்றவேண்டும் என்னும் விருப்பமும் சுற்றுலா மீதுள்ள ஆர்வமும் மக்களிடையே அதிகரித்து இருப்பதே இத்துறை விரிவடையக் காரணமாகும்.
சிங்கப்பூரிலும் நல்வாழ்வுச் சுற்றுலா செல்பவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது என்கிறார்கள் இதற்காகச் சிறப்பாகச் செயற்படும் பயண முகவர்கள்.
பெரும்பாலும் 20 முதல் 40 வயதுடைய பெண்கள் நல்வாழ்வுச் சுற்றுலா செல்ல விரும்புவதாகக் கூறுகிறார் சிங்கப்பூர் பயண முகவர் ஒருவர்.
இவர்களின் உதவியுடனோ சொந்தமாகவோ ஏற்பாடு செய்து உலகின் எந்த நாட்டுக்கு வேண்டுமானாலும் நல்வாழ்வுச் சுற்றுலா செல்லலாம்.
யோகா, வாசனை சிகிச்சையைத் தவிர மலையேற்றப் பயிற்சி, நீர்ச் சறுக்கு, ஆயுர்வேத சிகிச்சை முதலியவற்றின் மூலமும் உடலும் மனமும் புத்துணர்ச்சி பெறும்.
நல்வாழ்வுச் சுற்றுலாவின்போது மக்கள் தங்கும் சொகுசு விடுதிகளில் ஆரோக்கிய உணவு வகைகள் பரிமாறப்படுவதால் இது சிறந்த உணவுப் பழக்கத்திற்கு மாற விரும்புபவர்களின் தேர்வாகவும் உள்ளது.
நம் அண்டை நாடான இந்தோனீசியாவின் பாலித் தீவில் அயூங் ஆற்றங்கரையோரத்தில் 'ஃபைவ்எலமென்ட்ஸ்' நல்வாழ்வு மையம் உள்ளது. இங்கு சிறப்பாக வழங்கப்படும் 'ஸ்பா' என்னும் பாரம்பரிய பாலி முறையிலான ஆரோக்கிய சிகிச்சையின் மூலம் உடலில் உள்ள நச்சுகள் வெளியேற்றப்படுகின்றன. ஒருநாள் முதல் ஏழு நாள்கள் வரையிலான ஆரோக்கிய தொகுப்புகள் உள்ளன. சில நாள்கள் விடுமுறைக்காகச் சிங்கப்பூரிலிருந்து சென்று வருவதற்கு இது ஏற்ற இடம். பாலி விமான நிலையத்திலிருந்துஒரு மணி நேரத்திற்குள் இந்த இடத்திற்குச் சென்று சேரலாம்.