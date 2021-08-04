நீண்டகால இதய நோய்கள் உள்ளவர்களுக்கு நீரிழிவுப் பிரச்சினையும் இருந்தால் அவர்கள் உயிரிழக்கும் அபாயம் அதிகம் என்றும் நீரிழிவுப் பிரச்சினை இல்லாத இதய நோயாளிகளைவிட அவர்கள் உடல்நிலை தேறும் விகிதம் குறைவாக இருக்கும் என்றும் ஐந்தாண்டுகளாக மேற்கொள்ளப்பட்ட அனைத்துலக அளவிலான ஆய்வு ஒன்று தெரிவிக்கிறது.
நீரிழிவுப் பிரச்சினை இல்லாத இதய நோயாளிகளைவிட, நீரிழிவுப் பிரச்சினை உள்ள இதய நோயாளிகளிடையே கிட்டத்தட்ட 40% அதிக உயிரிழப்பு சாத்தியம் இருப்பதாக அந்த ஆய்வு தெரிவிக்கிறது.
நீரிழிவுப் பிரச்சினை இருப்போரிடையே மாரடைப்பு, பக்கவாதம், உயிரிழப்பு போன்றவற்றுக்கு 30% அதிக சாத்தியம் இருப்பதையும் ஆய்வு காட்டியது.
இந்த ஆய்வுக்கு முன்பு, இதய நோய்க்கும் நீரிழிவுப் பிரச்சினைக்கும் இடையிலான தொடர்பு பற்றி தெளிவாக அறியப்படாமல் இருந்தது என இந்த ஆய்வின் முதன்மை ஆசிரியரும் கிளனிகள்ஸ் மருத்துவ நிலையத்தின் இதயவியல் மருத்துவருமான டாக்டர் மாக் கூன் ஹவ் குறிப்பிட்டார்.
நீரிழிவுப் பிரச்சினையானது இதய நோயாளிகளுக்குப் பெருந்தீமை விளைவிப்பதாக இருப்பதால் நீரிழிவுப் பிரச்சினை வராமல் தவிர்ப்பது நல்லது என்றார் அவர்.
நீண்டகால இதய நோயாளிகள் 32,694 பேர் இந்த ஆய்வில் பங்கேற்றனர். ஐரோப்பா, ஆசியா, அமெரிக்கா, மத்திய கிழக்கு, ஆஸ்திரேலியா, ஆப்பிரிக்கா ஆகிய பகுதிகளின் பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த அவர்களில் 112 பேர் சிங்கப்பூரைச் சேர்ந்தவர்கள். இவர்கள் 2009-க்கும் 2010-க்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில் பதிவு செய்த நோயாளிகள் ஆவர். .
சிங்கப்பூர் நோயாளிகளில் 23 விழுக்காட்டினருக்கு நீரிழிவுப் பிரச்சினை இருந்தது. இந்த ஆய்வின் முடிவுகள் உலக சுகாதாரத் தினத்தன்று 'பிரிவென்டிவ் கார்டியாலஜி' என்னும் ஐரோப்பிய சஞ்சிகையில் வெளியாகின.
ரத்த சர்க்கரை அதிகரிப்பு ரத்த நாளங்களைப் பாதிப்பதால் இதயத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் நரம்புகள் பாதிக்கப்படுவதாகவும், அதன் காரணமாக ரத்த நாளங்கள் சுருங்குவதாகவும் டாக்டர் மாக் தெரிவித்தார்.
"உடற்பருமன், உடற்பயிற்சி குறைவு முதலியவை நீரிழிவு நோய்களுக்கும் இதய நோய்களுக்குமான காரணங்களாக இருப்பதால் அனைத்துலக அளவில் சத்து மிகுந்த உணவு உட்கொள்வது, உடலுழைப்பை அதிகரிப்பது போன்றவை உடனடி தேவை," என்று அந்த ஆய்வின் மற்றோர் ஆசிரியரான டாக்டர் இமானுவல் விடல் பெட்டியோட் அறிக்கை ஒன்றில் தெரிவித்தார். அவர் பிரான்சில் உள்ள பைசாட்கிளாட் பெர்னார்ட் மருத்துவமனையைச் சேர்ந்த மருத்துவர் ஆவார்.
ஆக, நீரிழிவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தங்கள் மருத்துவர்களை அணுகி, அந்த ஆலோசனைகளின்படி நடந்துகொள்ளுமாறும் நீரிழிவு அபாயத்தை எதிர்நோக்குபவர்கள் தங்கள் உடல்நலத்தைக் கூர்ந்து கவனித்து ஆரோக்கிய வாழ்க்கைமுறையைப் பின்பற்றவேண்டும் என்றும் மருத்துவர்கள் ஆலோசனை கூறியுள்ளனர்.
"வருமுன் காப்பதே சாலச் சிறந்தது. தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியால் இன்று மருத்துவத் துறையில் சீரிய ஆராய்ச்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு இதுபோன்ற தகவல்களைப் பெறமுடிகிறது. அவற்றைக் கொண்டு நாம் நமது ஆரோக்கியத்தைப் பேணுவதே முக்கியமாக நாம் செய்யக்கூடிய ஒன்று. ஒவ்வொருவரும் தங்களின் நலத்திற்காக நீரிழிவுப் பிரச்சினையால் பாதிக்கப்படாமல் இருக்க ஆரோக்கிய வாழ்க்கைமுறையைப் பின்பற்ற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம்," என்றார் அனைத்துலக மருத்துவ சங்கத்தின் செயலாளர் திரு அல்ஃபோன்சஸ் இம்மானுவேல்.