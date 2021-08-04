உடற்பயிற்சி மேற்கொள்வது உடலுக்கு பொதுவாக நல்ல விளைவுகளையே ஏற்படுத்துகிறது. இதய நோய்கள், உடற்பருமன், பக்கவாதம், நீரிழிவு போன்றவற்றிலிருந்து விடுபடவோ அல்லது அவற்றின் தாக்கத்தைக் குறைக்கவோ உடற்பயிற்சி பெரிதும் உதவுகிறது. மிதமான உடற்பயிற்சிகள், நடைப்பயிற்சி போன்றவை மனதுக்கும் இதமளிப்பதாகவே கூறப்படுகிறது.
ஆனால் 'தி லான்செட் சைக் கியாட்ரி' எனப்படும் சஞ்சிகையில் அண்மையில் வெளியான ஆய்வு முடிவு ஒன்று உடற்பயிற்சி, மனநலம் ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான தொடர்பு பற்றிக் குறிப்பிட்டுள்ளது. அதில், ஒரு நாளைக்கு 90 நிமிடங்களுக்கு மேல் சைக்கிளோட்டுதல், சீருடல்பயிற்சி போன்றவற்றை மேற்கொள்பவர்களின் மனநலனில் பாதிப்பு ஏற்படுவதாகக் கூறப்படுகிறது.
மனநலத்தின் மீதான உடற்பயிற்சியின் தாக்கத்தை ஆய்வு செய்யும் நோக்கில் 18 வயதுக்கு மேற்பட்ட 12 லட்சத்துக்கும் அதிகமானோரிடம் இந்த ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.
உடற்பயிற்சியின் வகை, உடற்பயிற்சி செய்யும் நேர அளவு, எவ்வளவு நேர இடைவெளியில் உடற்பயிற்சி செய்யப்படுகிறது என்ற அளவு, எவ்வளவு தீவிரமாக உடற்பயிற்சி செய்யப்படுகிறது என்பது போன்ற தகவல்கள் திரட்டப்பட்டு அவை மனநலத்தில் ஏற்படுத்தும் தாக்கம் ஆராயப்பட்டது.
உடற்பயிற்சியில் ஈடுபடுவோர், ஈடுபடாதவர்கள் ஆகியோரிடம் மனநிலை பற்றிய தகவல்களும் சேகரிக்கப்பட்டன.
மிகத்தீவிரமாக உடற்பயிற்சியில் ஈடுபடுவோரிடம் அலைக்கழிக்கப்படும் மனநிலை இருப்பதாக ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
இதிலிருந்து மிக முக்கியமான பாடத்தைக் கற்றுக்கொள்ளலாம் என்று கூறினார் மனநல நிபுணர் திருமதி வைஷ்ணவி வாசு. எந்த விஷயத்தையும் அளவுக்கு மீறி செய்தால் அது நன்மை பயக்காது என்பது அவரது கருத்து.
"அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமுதமும் நஞ்சு என்று நமது முன்னோர்கள் கூறியுள்ளனர். அதற்கேட்ப தான் நாம் எந்த ஒரு செயலிலும் நாம் பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவைவிட கூடுதலாக செய்தால் நன்மை என்று நினைத்து பாதகத்தை ஏற்படுத்திக்கொள்ள கூடாது," என்றார் அவர்.
உடற்பயிற்சி ஒருவரின் உடல்நிலைக்கும் மனநிலைக்கும் ஆரோக்கியத்திற்கும் நன்மை அளிக்கிறது என்பதில் ஐயமில்லை. ஆனால் அதற்காக அதிகபடியாக அதில் ஈடுபட்டு உடல்நலத்தை சீராக்கும் முயற்சியில் மனநலத்தை பாதிக்கவிட்டுவிடக்கூடாது என்பது நிபுணர்களின் அறிவுறுத்தல்.