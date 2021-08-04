சுற்றுலாத் துறையின் எல்லைகள் வேகமாக விரிவடைந்து கொண்டே போகின்றன.
சாகசச் சுற்றுலா, மருத்துவச் சுற்றுலா, நல்வாழ்வுச் சுற்றுலா, ஆன்மீகச் சுற்றுலா, கலாசார சுற்றுலா, ஓய்வுச் சுற்றுலா உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரிவுகள் உருவாகி வளர்ந்து வருகின்றன.
இதில் உடலுக்கும் மனதிற்கும் புத்துணர்ச்சி அளிக்கும் நல்வாழ்வுச் சுற்றுலா தற்போது மக்களிடையே பிரபலமாகி வருகிறது.
வாழ்க்கைக்கு மிகவும் முக்கியமானது உடல்நலம், ஆரோக்கியம். இவை இரண்டுக்கும் அடிப்படை வாழ்க்கைமுறை.
ஆனால் பணம் தேடும் இயந்திர வாழ்க்கையில் சிக்கிக் கொண்ட தற்போதைய தலைமுறையினர் ஆரோக்கிய வாழ்க்கைமுறையில் இருந்து மெதுவாக விலகிக் கொண்டே செல்கின்றனர்.
எனவேதான் இன்றைய தலைமுறையினர் உடலுக்கும் மனதுக்கும் புத்துணர்ச்சி அளிக்கும் நல்வாழ்வுச் சுற்றுலாவைப் பெரிதும் விரும்புகின்றனர்.
இந்த நல்வாழ்வுச் சுற்றுலாவின் மூலம் உடல், மனம், உணர்வு என அனைத்தையும் ஒருங்கிணைத்து சிறந்த வாழ்க்கைமுறையை வாழ முற்படுகின்றனர்.
2015ல் 563 பில்லியன் அமெரிக்க டாலராக இருந்த நல்வாழ்வுச் சுற்றுலாத்துறையின் மதிப்பு 2017ல் 639 பில்லியன் அமெரிக்க டாலராக உயர்ந்துள்ளது என்கிறது நல்வாழ்வு பொருளாதார கண்காப்பு அமைப்பு.
சிறந்த வாழ்க்கைமுறையைப் பின்பற்றவேண்டும் என்ற விருப்பமும் சுற்றுலா மீதுள்ள ஆர்வமும் மக்களிடையே அதிகரித்து உள்ளதே இதற்கு காரணம் என்றும் அந்த அமைப்பு கூறுகிறது.
2017ஆம் ஆண்டின் கணக்கெடுப்பின்படி நல்வாழ்வுச் சுற்றுலா செல்வதில் 292 மில்லியன் பயணங்களுடன் ஐரோப்பா முதலிடம் வகிக்கிறது. 258 மில்லியன் பயணங்களோடு ஆசிய பசிபிக் வட்டாரம் இரண்டாம் இடத்திலும் வட அமெரிக்கா மூன்றாம் இடத்திலும் உள்ளன.
சிங்கப்பூரிலும் நல்வாழ்வுச் சுற்றுலா செல்பவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது என்கிறார்கள் இதற்காக பிரத்யேகமாக செயல்படும் பயண முகவர்கள்.
பெரும்பாலும் 20 முதல் 40 வயதுடைய பெண்கள் நல்வாழ்வுச் சுற்றுலா செல்ல விரும்புவதாகக் கூறுகிறார் சிங்கப்பூர் பயண முகவர் ஒருவர்.
இவர்களின் உதவியுடனோ சொந்தமாகவோ ஏற்பாடு செய்து உலகின் எந்த நாட்டுக்கு வேண்டுமானாலும் நல்வாழ்வுச் சுற்றுலா செல்லலாம்.
பல்கேரியாவில் உள்ள ரோஜா தோட்டங்களுக்கு இடையே வாசனை சிகிச்சை முதல் நம் அண்டைநாடான இந்தோனீசியாவின் பாலித் தீவில் உள்ள ஸ்பா எனப்படும் நல்வாழ்வு மையங்கள் என நம் நேரத்திற்கும் செலவிற்கும் ஏற்ற சுற்றுலாவை அனுபவித்து புத்துணர்ச்சி பெறலாம்.
யோகா, வாசனை சிகிச்சை தவிர மலையேற்ற பயிற்சி, நீர் சறுக்கு, ஆயுர்வேத சிகிச்சை போன்றவை மூலமும் உடலும் மனமும் புத்துணர்ச்சி பெறும்.
இந்த நல்வாழ்வு சொகுசு விடுதிகளில் ஆரோக்கிய உணவு பரிமாறப்படுவதால் இது சிறந்த உணவுப் பழக்கத்திற்கு மாற விரும்புபவர்களின் தேர்வாகவும் உள்ளது.
நம் அண்டை நாடான இந்தோனீசியாவின் பாலி தீவில் அயூங் ஆற்றங்கரையோரம் உள்ளது 'ஃபைவ்எலமென்ட்ஸ்' நல்வாழ்வு மையம். இங்கு வழங்கப்படும் பிரத்யேக 'ஸ்பா', பாரம்பரிய பாலி முறையிலான ஆரோக்கிய சிகிச்சை மூலம் உடலில் உள்ள நச்சுகள் வெளியேற்றப்படுகின்றன. ஒருநாள் முதல் ஏழு நாட்கள் வரையிலான ஆரோக்கிய தொகுப்புகள் உள்ளன. சில நாட்கள் விடுமுறையில் சிங்கப்பூரில் இருந்து சென்று வருவதற்கு ஏற்ற இடம். பாலி விமான நிலையத்தில் இருந்து ஒரு மணி நேரத்தில் இந்த இடத்தை அடையலாம்.