நீரிழிவு பிரச்சினை உள்ள இதய நோயாளிகளுக்கு 40% அதிக உயிரிழப்பு அபாயம்

நீரிழிவுப் பிரச்சினைக்கு முக்கிய தீர்வு உடற்பயிற்சி. படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் -

நீண்­ட­கால இதய நோய்­கள் உடை­யோருக்கு நீரி­ழிவுப் பிரச்­சி­னை­யும் இ­ருந்­தால் அவர்­கள் உயி­ரி­ழக்­கும் அபா­யம் அதி­கம் என்­றும் நீரி­ழிவுப் பிரச்­சினை இல்­லாத இதய நோயா­ளி­க­ளை­விட அவர்­கள் உடல்­நிலை தேறும் விகி­தம் குறை­வாக இருக்­கும் என்­றும் ஐந்­தாண்­டு­க­ளாக மேற்­கொள்­ளப்­பட்ட அனைத்­து­லக அள­வி­லான ஆய்வு ஒன்று தெரி­விக்­கிறது.

நீரி­ழிவுப் பிரச்­சினை இல்­லாத இதய நோயா­ளி­க­ளை­விட, நீரி­ழிவுப் பிரச்­சினை உள்ள இதய நோயா­ளிக­ளி­டையே கிட்­டத்­தட்ட 40% அதிக உயி­ரி­ழப்பு சாத்­தி­யம் இருப்­ப­தாக அந்த ஆய்வு தெரி­விக்­கிறது.

நீரி­ழிவுப் பிரச்­சினை இருப்­போ­ரி­டையே மார­டைப்பு, பக்­க­வா­தம், உயி­ரி­ழப்பு போன்­ற­வற்­றுக்கு 30% அதிக சாத்­தி­யம் இருப்­ப­தை­யும் ஆய்வு காட்­டி­யது.

இந்த ஆய்­வுக்கு முன்பு, இதய நோய்க்­கும் நீரி­ழி­வுப் பிரச்­சி­னைக்­கும் இடை­யி­லான தொடர்பு பற்றி தெளி­வாக அறி­யப்­ப­டா­மல் இருந்­தது என இந்த ஆய்­வின் முதன்மை ஆசி­ரி­ய­ரும் கிள­னி­கள்ஸ் மருத்­துவ நிலை­யத்­தின் இத­ய­வி­யல் மருத்­து­வ­ரு­மான டாக்­டர் மாக் கூன் ஹவ் குறிப்­பிட்­டார்.

நீரி­ழிவுப் பிரச்­சி­னை­யா­னது இதய நோயா­ளி­க­ளுக்கு பெருந்­தீமை விளை­விப்­ப­தாக உள்­ள­தால் நீரி­ழிவுப் பிரச்­சினை வரா­மல் தவிர்ப்­பது நல்­லது என்­றார் அவர்.

நீண்­ட­கால இதய நோயா­ளி­கள் 32,694 பேர் இந்த ஆய்­வில் பங்­கேற்­ற­னர். ஐரோப்பா, ஆசியா, அமெ­ரிக்கா, மத்­திய கிழக்கு, ஆஸ்­தி­ரே­லியா, ஆப்­பி­ரிக்கா ஆகிய பகு­தி­க­ளின் பல்­வேறு நாடு­க­ளைச் சேர்ந்த அவர்­களில் 112 பேர் சிங்­கப்­பூ­ரைச் சேர்ந்­த­வர்­கள். 2009க்கும் 2010க்கும் இடைப்­பட்ட காலத்­தில் பதிவு செய்த நோயா­ளி­கள் அவர்­கள்.

சிங்­கப்­பூர் நோயா­ளி­களில் 23 விழுக்­காட்­டி­ன­ருக்கு நீரி­ழிவுப் பிரச்­சினை இருந்­தது. இந்த ஆய்­வின் முடி­வு­கள் உலக சுகா­தார தின­மான நேற்று 'பிரி­வென்­டிவ் கார்­டி­யா­லஜி' எனும் ஐரோப்­பிய சஞ்­சி­கை­யில் வெளி­யா­கின.

ரத்த சர்க்­கரை அதி­க­ரிப்பு ரத்த நாளங்­க­ளைப் பாதிப்­ப­தால் இத­யத்­தைக் கட்­டுப்­ப­டுத்­தும் நரம்­பு­கள் பாதிக்­கப்­ப­டு­வ­தா­க­வும், அதன் கார­ண­மாக ரத்த நாளங்­கள் சுருங்குவ­தா­க­வும் டாக்­டர் மாக் தெரி­வித்­தார்.

"உடற்­ப­ரு­மன், உடற்­ப­யிற்சி குறைவு போன்­றவை நீரி­ழிவு மற்­றும் இதய நோய்­க­ளுக்­கான அபாய கார­ணி­க­ளாக இருப்­ப­தால் அனைத்­து­லக அள­வில் சத்து மிகுந்த உணவு உட்­கொள்­வது மற்­றும் உட­லு­ழைப்பை அதி­க­ரிப்­பது போன்­றவை உட­னடி தேவை," என்று அந்த ஆய்­வின் மற்­றோர் ஆசி­ரி­ய­ரான டாக்­டர் இமா­னு­வல் விடல் பெட்­டி­யோட் நேற்று வெளி­யான அறிக்கை ஒன்­றில் தெரி­வித்­தார். அவர் பிரான்­சில் உள்ள பைசாட்-கிளாட் பெர்­னார்ட் மருத்­து­வ­ம­னை­யைச் சேர்ந்த மருத்­து­வர்.

ஆக, நீரிழிவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தங்கள் மருத்துவர்களை அணுகி, அந்த ஆலோசனைகளின்படி நடந்துகொள்ளுமாறும் நீரிழிவு அபாயம் உடையவர்கள் தங்கள் உடல்நலத்தைக் கூர்ந்து கவனித்து ஆரோக்கிய வாழ்க்கைமுறையைப் பின்பற்றவேண்டும் என்றும் மருத்துவர்கள் ஆலோசனை கூறியுள்ளனர்.

"வருமுன் காப்பதே சாலச் சிறந்தது. தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியால் இன்று மருத்துவத் துறையில் சீரிய ஆராய்ச்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு இதுபோன்ற தகவல்களைப் பெறமுடிகிறது. அவற்றைக் கொண்டு நாம் நமது ஆரோக்கியத்தைப் பேணுவதே முக்கியமாக நாம் செய்யக்கூடிய ஒன்று. ஒவ்வொருவரும் தங்களின் நலத்திற்காக நீரிழிவுப் பிரச்சினையால் பாதிக்கப்படாமல் இருக்க ஆரோக்கிய வாழ்க்கை முறையைப் பின்பற்ற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம்," என்றார் அனைத்துலக மருத்துவ சங்கத்தின் செயலாளர் திரு அல்ஃபோன்சஸ் இம்மானுவேல்.