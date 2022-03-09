பொழுதுபோக்குச் சார்ந்த ஆய்வுகளில் ஈடுபடும் ரெபுகோம் என்ற ஆய்வு நிறுவனம் நடத்திய உலகளாவிய ஆய்வில், இன்றைய தலைமுறைக்கு ஆக விருப்பமான பொழுதுபோக்கு இசை என்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
பிரிட்டன், பிரான்ஸ், ஜெர்மனி, ஜப்பான், அமெரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகளில் 13 வயதுக்கும் 34 வயதுக்கும் இடைப்பட்டவர்களிடம் நடத்தப்பட்ட அந்த ஆய்வில் இது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
86 விழுக்காட்டினர் இசைதான் தங்கள் விருப்பமான பொழுதுபோக்கு என்று கூறியிருந்தனர்.
இசை விழாக்களின் எண்ணிக்கையும் அளவும் அண்மைக் காலங்களில் பெருமளவிற்கு அதிகரித்துள்ளன என்று சுட்டிய ஆய்வுக் குழுத் தலைவர் ராக், "இந்த ரசிகர்களைத் திருப்திப்படுத்துவது மேலும் மேலும் கடினமாகி வருகிறது," என்று கூறினார்.
மேலும் இசை ரசிகர்கள் குறித்துப் பேசிய அவர், "அசலான இசை கேட்க விரும்பும் இந்த ரசிகர்கள் சட்டென்று நகலை அடையாளம் கண்டுவிடுகின்றனர்," என்றும் உரைத்தார். இசைக்காகப் பிரிட்டனில் ஃபேஸ்புக்தான் ஆக அதிகமாக நாடப்படுகிறது என்றும் பிரான்சில் இசை அரங்க நிகழ்ச்சிகள் அதிகம் விரும்பப்படுகின்றது என்றும் ஆய்வறிக்கை சுட்டியது.
ஜப்பானில் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள்தான் இசைக்கான முக்கிய ஊடகமாகக் காணப்படுகிறது.
இந்நிலையில், தற்போதைய காலக்கட்டத்தில் 'இன்டி ம்யூசிக்' எனப்படும் சுதந்திர இசை, இளையர்களுக்கிடையே பிரபலமடைந்துகொண்டு வருகின்றது.
ஸ்பாட்டிஃபை முதலிய இசை கேட்கும் தளங்களின் பயன்பாடு அதிகரித்து வரும் தற்போதைய சூழலில், பன்னாட்டு இசையை மட்டுமல்லாது ஷபீர், ஸ்டீஃபன் செக்காரியா முதலிய உள்ளூர்க் கலைஞர்களின் படைப்புகளையும் இளையர் விரும்பிக் கேட்கும் நிலை சிங்கப்பூரில் நிலவி வருகின்றது.