மருந்தகம் ஒன்றில் முன்பு அலுவலக வேலை செய்த திருவாட்டி ச.சாந்தா, தமது முழு நேர வேலையிலிருந்து ஓய்வுபெற்றுக் கிட்டத்தட்ட நான்கு ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன.
இனி பொழுதை எவ்வாறு கழிப்பது என்ற திண்டாட்டம் ஓய்வுபெற்ற சிலரிடம் இருக்க, அதற்கு முறையாகத் திட்டமிட்டுவிட்டார் 67 வயது திருவாட்டி ச. சாந்தா.
வாரத்தில் மூன்று நாட்கள் மட்டும் பகுதி நேரமாக அலுவலக வேலை செய்துவிட்டு, ஓய்வு நேரத்தில் தனக்குப் பிடித்த பொழுதுபோக்கு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட அவர் முடிவெடுத்தார்.
சிறு வயதிலிருந்து 'வாட்டர் கலர் பெயிண்டிங்' எனும் நீர்வண்ணம் தீட்டும் நடவடிக்கையில் ஈடுபடுவதில் திருவாட்டி சாந்தாவிற்கு நாட்டம் இருந்தது.
குடும்பப் பொறுப்பு, முழு நேர வேலை காரணத்தினால் முன்பு இவரால் இதில் ஈடுபட முடியவில்லை.
ஆனால், பணி ஓய்வுபெற்ற பிறகு இதற்காக நேரம் ஒதுக்கவேண்டும் என்ற எண்ணம் இவரது மனதில் உதித்தது.
இதன் தொடர்பில், தேசிய முதியோர் பயற்சிக்கழகம் முதியோருக்கான கற்றல் வாய்ப்புகளை வழங்குவது குறித்த ஓர் ஊடக விளம்பரத்தைப் பார்த்து இவர் தெரிந்துகொண்டார்.
"ஆர்வம் இருந்தால் வகுப்பறைக்கு மீண்டும் செல்வது குறித்து எவ்விதத் தயக்கமும் இல்லை.
அப்படி ஒருவேளை விருப்பமில்லாமல் இதில் ஈடுபட்டிருந்தால் என்னால் தாக்குப்பிடித்திருக்க முடியாது," என்றார் திருவாட்டி சாந்தா.
இதுபோன்ற வகுப்புகளில் சேர்ந்தபோது, புதிய நண்பர்களைச் சந்திக்கும் வாய்ப்பு இவருக்குக் கிடைத்தது.
இதன்வழி, பொழுதுபோக்கு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவதில் ஒரே மாதிரியான விருப்பம் கொண்ட நட்பு வட்டம் உருவாகின்றது.