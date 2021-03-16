Home
தமிழ்­நாட்­டில் சட்­ட­மன்­றத் தேர்­தல் நெருங்­கி­விட்ட நிலை­யில் கட்சி களின் தேர்­தல் அறிக்­கை­களை வைத்துப் பார்த்­தால் அதி­முகவை நம்புவதா, திமுகவை ஆதரிப்பதா என்­ப­தைக் கணிக்க முடி­யாமல் வாக்காளர்கள் திணறுவதாகத் தெரிவிக்கப்படுகிறது.

'நீ எட்­டடி பாய்ந்­தால் நான் பதி­னாறு அடி பாய்­வேன்' என்ற பாணி யில் திமுகவுக்குப் பதிலடியாக அதி­முக பல்­வேறு சலு­கை­களை, இல­வ­சங்­களைத் தேர்­தல் அறிக்கை­யில் அள்ளி வீசி இருப்­பதை அடுத்து, தமிழ்­நாடு தாங்­குமா என்ற சந்­தே­கம் கிளம்­பி­விட்­ட­தாக கவ­னிப்­பா­ளர்­கள் கூறு­கி­றார்­கள்.

இந்த இரண்டு கட்­சி­களும் இப்போது அறி­வித்து இருப்­ப­தைப் போல இது­வ­ரை­யில் எந்­த­வொரு தேர்­த­லி­லும் இல­வ­சங்­களும் சலு­கை­களும் அறி­விக்­கப்­ப­ட­வில்லை.

நினைத்­துப் பார்க்கக்கூட முடி­யா­த­வற்றை எல்­லாம் இந்த இரண்டு கட்­சி­களும் அறி­வித்துள்ளன.

குல­வி­ளக்­குத் திட்­டத்­தின் கீழ் ரூ. 1,500, இல­வச வீடு­கள், வாஷிங்­மி­ஷின், வீட்­டுக்கு ஒரு­வ­ருக்கு அர­சுப் பணி உள்­ளிட்ட பல­வும் அதி­முக தேர்­தல் அறிக்­கை­யில் இருப்­பது ஏரா­ள­மான மக்­க­ளி­டம் வியப்­பைக் கிளப்­பி­விட்டுள்ளது.

முக்­கிய எதிர்க்­கட்­சி­யான திமுக, படிக்­கவே முடி­யாத அள­வுக்கு 500 திட்­டங்­களு­டன் கூடிய தேர்­தல் அறிக்கையைச் சில நாட்­களுக்கு முன் அறி­வித்­தது.

அவற்றில் ஒவ்வொன்­றுக்­கும் பதி­ல­டி­யாக அவற்றை விஞ்­சும் வகை­யில் அதிமுக பல்­வேறு சலுகை­க­ளை­யும் திட்­டங்­க­ளை­யும் இல­வ­சங்­க­ளை­யும் அறி­வித்துள்ளது வாக்­கா­ளர்­களைக் குழப்­பத்­தில் ஆழ்த்தி­விட்­ட­தா­கத் தெரிகிறது.

"ஏற்­கெ­னவே தமி­ழ­கம் பெரும் கடன் சுமை­யில் உள்ளது. கட்சிகள் இப்­போது அறி­வித்து இருக்­கும் திட்­டங்­களை எல்­லாவற்றையும் நிறை­வேற்­று­வது நூற்­றுக்கு­நூறு இய­லா­த­தா­கவே இருக்­கும்.

"தேர்­தல் அறிக்­கையை எந்­த­வொரு கட்சி நிறை­வேற்­றி­னா­லும் தமி­ழ­கம் திவா­லா­கி­வி­டும்," என்று வல்­லு­நர்­கள் கூறு­கி­றார்­கள்.

மாநி­லம் ஏற்­கெ­னவே இல­வ­சங்­களில் முன்­னி­லை­யில் இருப்­பதால், கட்­சி­ அறிக்கை­களைக் கண்டு வாக்­கா­ளர்­களில் பல­ரும் அழு­வதா, சிரிப்­பதா என்­பது தெரி­யா­மல் கவலை, குழப்­பம், வியப்பு, எதிர்பார்ப்புடன் உள்ளதாக கவனிப் பாளர்கள் கணிக்கிறார்கள்.