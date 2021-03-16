Home
மாதம் ரூ.1,500, இலவச வீடு, துணி துவைக்கும் இயந்திரம், வீட்டுக்கு ஒருவருக்கு அரசு வேலை அதிமுக அள்ளி வீசிய சலுகை

சென்னை: சட்­ட­மன்­றத் தேர்­தல் நெருங்கி வரும் நிலை­யில், மாண­வர்­கள், பெண்­கள், முதி­யோர், விவசாயிகள் உள்­ளிட்ட பல­த­ரப்­பட்ட மக்­க­ளை­யும் திருப்­திப்­ப­டுத்­தும் வகை­யில் ஏராளமான கவர்ச்­சி­க­ர­மான வாக்­கு­று­தி­க­ளைத் தேர்­தல் அறிக்­கை­யாக ஆளும் அதி­முக வெளி­யிட்­டுள்­ளது.

குடி­யி­ருப்­ப­தற்கு சொந்­த­வீடு இல்­லா­த­வர்­க­ளுக்கு மனை­யு­டன் இல­வச வீடு, பெண்­க­ளின் பணிச்­சு­மை­யைக் குறைக்க குடும்ப அட்டை­தாரர்களுக்குத் துணி துவைக்கும் இயந்திரம், இல­வச கேபிள் இணைப்பு உள்­ளிட்டவை வழங்­கப்­படும் என்­றும் அறிக்­கை­யில் குறிப்­பி­டப்­பட்­டுள்­ளது.

அத்துடன், மாணவர்களுக்கு முக்கியத்துவம் தரும் வகையிலும் அறிவிப்புகள் இடம்ெபற்றுள்ளன.

"பெற்­றோரின் நலனைக் காக்­கும் வகை­யில் மாண­வா்­களின் கல்­விக் கடன் தள்­ளு­படி செய்­யப்­படும். கல்­லூரி மாண­வா்­க­ளுக்கு அளிக்­கப்­பட்டு வரும் '2 ஜிபி' இணைய இணைப்பு ஆண்டு முழு­வதும் வழங்­கப்­படும்.

"கல்­லூ­ரி மாணவி­க­ளுக்கு இரு சக்­கர வாக­னங்­கள் வாங்க மானி­யம் அளிக்­கப்­படும்," என அறிக்கை விவரம் தெரிவித்துள்ளது.

"இனி 'ரேஷன்' பொருள்கள் வீட்டுக்கே அனுப்பி வைக்கப்படும். அனைத்து அட்­டை­தா­ரர்­க­ளுக்­கும் ஒவ்­வொரு மாத­மும் ரூ.1,500 உத­வித்­தொ­கை­ வழங்­கப்­படும்.

"குடும்ப அட்­டை­தா­ரர்­க­ளுக்­கு கட்டணமில்லா சூரி­ய­சக்தி சமை­யல் அடுப்பு வழங்­கப்­படும். நகரப் பேருந்துகளில் பய­ணம் செய்­யும் மக­ளி­ருக்கு பேருந்து கட்­ட­ணத்­தில் 50% சலுகை வழங்­கப்­படும்," என பெண்களுக்கான சிறப்­பம்­சங்­களும் அறிக்கையில் அதிகம் உள்ளது தெரிய வந்துள்ளது.

"விவ­சா­யி­களை ஊக்­கு­விக்­கும் வகை­யி­ல் அவர்­க­ளுக்கு ஆண்­டுக்கு ரூ.7,500 உழவு மானி­யம் வழங்­கப்­படும். குடும்­பத்­தில் ஒரு­வ­ருக்கு அரசு பணி உறு­தி­யாக வழங்­கப்­படும்," என்று அதிமுக சலுகை களை அறிவித்துள்ளது.

தமிழகத்தில் பல வீடுகளில் கழிவறையே இல்லாத நிலையில், அதனைச் சரிசெய்யாமல் இலவச மாகத் துணி துவைக்கும் இயந்திரம் கொடுப்பேன் என்பது நகைச்சுவை யாக உள்ளதாக மநீம தலைவர் கமல்ஹாசன் சாடியுள்ளார்.

"சென்ற தேர்தலில் கொடுத்த வாக்குறுதிகளை எல்லாம் நிறை வேற்றாதவர்கள், இந்தத் தேர்தலில் மட்டும் கொடுக்கும் வாக்குறுதிகளை எப்படி நிறைவேற்றப் போகிறார் கள்?" என்றும் அவர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

அதிமுகவின் தேர்தல் அறிக்கையை அதிமுகவின் இணை ஒருங்கிணைப்பாள ரும் முதல்வருமான பழனிசாமியும் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளரும் துணை முதல்வருமான ஓ.பன்னீர்செல்வமும் ஞாயிறன்று இரவு சென்னை ராயப்பேட்டை யில் உள்ள அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் வெளியிட்டனர். இதில் ஏராளமான கவர்ச்சி கரமான அறிவிப்புகள் இடம்பெற்றிருந்தன.

