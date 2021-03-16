Home
முகூர்த்த நாளில் முதல்வர், ஸ்டாலின், கமல் வேட்புமனு தாக்கல்

சென்னை: தமிழக சட்­ட­மன்­றத் தேர்­த­லில் போட்­டி­யிட விரும்பும் அர­சி­யல் கட்­சி­யைச் சேர்ந்த முக்­கிய தலை­வர்­கள் பல­ரும் நேற்­றைய முகூர்த்த தினத்­தில் தங்­க­ளது வேட்­பு­ம­னு­வைத் தாக்­கல் செய்­தனர்.

ஆளுங்கட்­சி­யின் முதல்­வர் எடப்­பாடி பழ­னி­சா­மி­, மாநில எதிர்க்­கட்­சித் தலை­வ­ர் மு.க.ஸ்டா­லின் உள்ளிட்டோரும் நேற்று தங்­க­ளது வேட்­பு­ம­னு­வைத் தாக்­கல் செய்த பின், பிர­சா­ரத்­தைத் தொடர்ந்தனர்.

தனது சொந்த தொகு­தி­யான சேலம் மாவட்­டம், எடப்­பா­டி­யில் மீண்­டும் போட்­டி­யிடும் முதல்­வர் பழ­னி­சாமி, அங்­குள்ள தாலுகா அலு­வ­ல­கத்­தில் நேற்று மாலை தமது ம­னு­வைத் தாக்­கல் செய்­தார்.

இதையடுத்து, நங்­க­வள்ளி, ஜல­கண்­ட­பு­ரம், கொங்­க­ணா­பு­ரம் உள்­ளிட்ட இடங்­களில் பிர­சா­ரம் மேற் ெகாள்­ள­வும் திட்­ட­மிட்­டி­ருந்­தார்.

மூன்­றா­வது முறை­யாக கொளத்­தூர் தொகு­தி­யில் களமிறங்கும் திமுக தலை­வர் மு.க.ஸ்டா­லின், அய­னா­வ­ரம் மாந­க­ராட்சி அலு­வ­ல­கத்­தில் வேட்பு மனுவைத் தாக்­கல் செய்­தார்.

அதன்பின், அங்கு வசிக்கும் மக்­ளி­டையே வாக்கு சேக­ரித்தவர், உட­ன­டி­யாக திரு­வா­ரூர் புறப்­பட்டுச் ெசன்றார். அங்குள்ள தெற்கு ரத வீதி­யில் பிர­சாரத்தை தொடங்­கிய மு.க.ஸ்டா­லின், மன்­னார்­குடி, நன்­னி­லம் தொகுதி வேட்­பா­ளர்­களை ஆத­ரித்­து வாக்குச் சேக­ரித்தார்.

இதற்கிடையே, கோவில்­பட்­டி தொகுதியில் போட்டியிடும் அம­முக பொதுச் செய­லா­ளர் டிடிவி தின­க­ரன், திரு­வொற்­றி­யூர் தொகு­தி­யில் போட்­டி­யி­டும் நாம் தமி­ழர் கட்­சி­யின் தலைமை ஒருங்­கி­ணைப்­பா­ளர் சீமான், கோவை தெற்கு தொகு­தி­யில் போட்­டி­யி­டும் மக்­கள் நீதி மய்­யம் தலை­வர் கமல்­ஹா­சன் ஆகி­யோ­ரும் நேற்று அவரவர் தொகுதிகளில் வேட்பு மனுக்களைத் தாக்­கல் செய்­த­னர்.

தமி­ழ­கத்­தில் ஏப்­ரல் 6ஆம் தேதி வாக்­குப்­ப­திவு நடை­பெற உள்­ள­தால், இம்­மா­தம் 19ஆம் தேதி வரை வேட்பு மனுக்­கள் தாக்­கல் செய்யப் பட்டு, மார்ச் 20ல் இவை பரி­சீலனை செய்யப்படும் என்று தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சித் தலைவர் கமல்ஹாசன், நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன். படங்கள்: தமிழக ஊடகங்கள்