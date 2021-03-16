Home
விருத்தாசலத்தில் முதல்முறையாகப் போட்டியிடும் பிரேமலதா விஜயகாந்த்

தேர்தல் பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ள பிரேமலதா விஜயகாந்த் விருத்தாசலம் தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார். படம்: ஊடகம் -

சென்னை: இன்­னும் மூன்று வாரங்­களில் நடக்­க­வுள்ள தமி­ழக சட்­ட­மன்­றத் தேர்­தலை ஒட்டி அர­சி­யல் கட்­சி­கள் பல­வும் தொகு திப் பங்­கீட்டை இறுதி செய்து வேட் பாளர்­களை அறி­வித்­துள்­ளன.

இந்­நி­லை­யில், தேமு­திக வெளி யிட்­டுள்ள வேட்­பா­ளர் பட்­டி­ய­லில் விருத்­தா­ச­லம் தொகு­தி­யில் பிரேம லதா விஜ­ய­காந்த் போட்­டி­யி­டு­வ­தாக அறி­விக்­கப்­பட்­டுள்­ளது.

அதி­முக கூட்­ட­ணி­யில் இடம் பெற்­றி­ருந்த தேமு­திக சமீ­பத்­தில் அந்­தக் கூட்­ட­ணி­யில் இருந்து வில­கி­யது.

பாம­க­வுக்கு இணை­யான தொகு­தி­க­ளை­யும் கௌர­வத்­தை­யும் தங்­க­ளுக்கு அதி­முக அளிக்க வில்லை என்று அப்­போது குற்­றம் சாட்­டிய தேமு­திக அக்­கட்­சி­யு­ட­னான கூட்­ட­ணியை முறித்­துக்­கொண்­டது.

இந்­நி­லை­யில், தேமு­தி­க­வுக்கு மநீம அழைப்பு விடுக்க, கடை­சி­யாக அம­மு­க­வு­டன் கைேகாத்­துள்­ளது. தேமு­தி­க­வுக்கு அம­முக 60 இடங்­களை ஒதுக்­கி­யுள்ள நிலை­யில், இந்த 60 இடங்­க­ளுக்­கும் உட­னடி யாக வேட்­பா­ளர்­களை தேமு­திக அறி­வித்­துள்­ளது.

இது­வரை தேர்­த­லில் போட்­டி­யிட்ட அனு­ப­வம் இல்­லாத தேமு­திக பொரு­ளா­ளர் பிரே­ம­லதா, தனது கண­வர் விஜ­ய­காந்த் முதல்­முறை யாக வெற்றி வாகை சூடிய விருத் தாச்­ச­லம் தொகு­தி­யில் போட்டி யிடு­கி­றார்.

ஆனால், தேமு­திக பொதுச் செய­லா­ளர் விஜ­ய­காந்­தின் பெயர் வேட்­பா­ளர் பட்­டி­ய­லில் இடம் பெறா­த­தால் அக்­கட்­சி­யின் தொண் டர்­கள் வருத்­தத்­தில் உள்­ள­னர்.

அேதபோல், விஜ­ய­காந்­தின் மகன் விஜய பிர­பா­க­ரன், மைத்­து­னர் எல்.கே.சுதீஷ் ஆகி­யோ­ரும் போட்டி யிடு­வார்­கள் என எதிர்­பார்க்­கப்­பட்ட நிலை­யில், அவர்­க­ளது பெயர்­களும் வேட்­பா­ளர் பட்­டி­ய­லில் இடம் பெற­வில்லை.

"விஜ­ய­காந்த் உடல் நிலை சீராக இல்­லாத கார­ணத்­தால் பெரும்­பா­லும் நிகழ்ச்­சி­களில் அவர் கலந்து கொள்­வதோ, செய்­தி­யா­ளர்­க­ளைச் சந்­திப்­பதோ இல்லை. அந்­தப் பணி­களை பிரே­ம­ல­தா­தான் மேற்­கொண்டு வரு­கி­றார்.

"எனவே, அவ­ரால் தேர்­த­லில் போட்­டி­யிட்டு களப்­ப­ணி­யாற்ற முடி­யாது என்­கிற கார­ணத்­தால் அவர் இந்த தேர்­த­லில் போட்­டி­யி­ட­வில்லை," என்று தேமு­திக வட்­டா­ரத்­தி­னர் தெரி­வித்­துள்­ள­னர்.