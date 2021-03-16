Home
கடுமையான விஷத்தன்மை கொண்ட 'கோப்ரா'வாக விக்ரம்

நடி­கர் விக்­ரம்‌ ஏழு வேடங்­களில் நடித்து வெளி­வ­ர­வி­ருக்­கும் 'கோப்ரா'‌ படத்­தின் வெளி­யீடு எப்­போது என தக­வல் வெளி­யா­கி­யுள்­ளது.

'டிமான்டி காலனி', 'இமைக்கா நொடி­கள்' படத்தை இயக்­கிய இயக்­கு­நர் அஜய் ஞான­முத்து, நடி­கர் விக்­ர­மு­டன் இணைந்து எடுக்­கும் 'கோப்ரா' படத்­தின் படப்­பி­டிப்பு அனைத்­தும் முடிந்­து­விட்­ட­தா­க­வும் ஜூலை மாதத்­தில் படம் வெளி­யா­கும் என்றும் அறி­வித்து இருக்­கி­றார்.

தமிழ், தெலுங்கு, இந்­தி­யில் தயா­ரா­கும் இப்­ப­டத்­தின் படப்­பி­டிப்பு கடந்­தாண்டு

ரஷ்­யா­வில் நடந்­தது. அப்­போ­து­தான் கொரோனா நோய்த்­தொற்று பர­வி­ய­தால் பாதி­யில் படப்­பி­டிப்பை நிறுத்­தி­விட்டு படக்­குழு இந்­தியா திரும்­பி­யது.

அத­னால் பச்சை தடுப்பு வைத்து

'கிரா­பிக்ஸ்' மூல­மாக மீத­முள்ள காட்­சி­களைச் சென்­னை­யி­லேயே பட­மாக்­கி­னார் இயக்­கு­நர்.

இந்­நி­லை­யில் 'கோப்ரா' படத்­தில் விக்­ர­மின் கதா­பாத்­தி­ரம் குறித்து அஜய் ஞான­முத்து கூறு­கை­யில், "கடு­மை­யான விஷத்­தன்மை கொண்ட 'கோப்ரா' இன பாம்பு எதிர்­பா­ராத வகை­யில் தாக்­கு­தல்

நடத்­து­வ­தைப் போன்று இந்­தப் படத்­தில் எதிர்­பா­ரா­மல் செயல்­படும் விதத்­தில் ஏழு வேடங்­களில் விக்­ரம் நடித்­துள்­ளார்.

"கோப்ரா படத்­தில் விக்­ரம் நடித்­துள்ள முக்­கிய காட்­சி­கள் ரஷ்­யா­வின் தலை­

ந­க­ரான பீட்­டர் ஸ்பர்க்­கில் 13 நாட்­கள் நடை­பெற்­றன. ரஷ்ய அதி­பர் புட்டினின் மாளி­கை­யில் பல காட்­சி­கள் பட­மாக்­கப்­பட்­டுள்­ளன.

"தற்­பொ­ழுது படப்­பி­டிப்பு சம்­பந்­தப்­பட்ட பணி­கள் முடி­வ­டைந்துவிட்­ட­தால் விரை­வில் 'எடிட்­டிங்' பணி­கள் தொடங்க உள்­ளன.

"இப்­ப­டத்­தில் விக்­ர­முக்கு ஜோடி­யாக 'கே.ஜி.எஃப்' படப்­பு­கழ் ஸ்ரீநிதி ஷெட்டி நாய­கி­யாக நடிப்­ப­தால் பெரும் எதிர்­பார்ப்பு உரு­வா­கி­யுள்­ளது. பிர­பல கிரிக்­கெட் வீரர் இர்­ஃபான் பதான் முக்­கிய வேடத்­தில் நடிக்­கும் இப்­ப­டத்தை 'செவன் ஸ்கி­ரீன் ஸ்டூடி­யோஸ்' தயா­ரித்து வரு­கிறது. ஏ.ஆர்.ரஹ்­மான் இசை­யில் இந்த படம் உரு­வாகி வரு­கிறது.

"மேலும் ஆனந்த ராஜ், ரோபோ ஷங்­கர், மியா ஜார்ஜ், பூவை­யார், கே.எஸ்.ரவிக்­கு­மார் உள்­ளிட்­டோ­ரும் முக்­கிய வேடங்­களில் நடித்­துள்­ள­னர்," என்­றார்.

இந்­தப் படத்­தின் முன்­னோட்­டக் காட்சி அண்­மை­யில் வெளி­யா­னது. அதில் அதி­ரடி, சண்­டைக் காட்­சி­க­ளு­டன் கணித கோட்­பா­டு­

க­ளைப் பயன்­ப­டுத்தி குற்­றம் செய்­ப­வ­ராக நடித்து அசத்­தி­யி­ருக்­கி­றார் விக்­ரம். அவ­ருக்கு வில்­ல­னாக நடித்­துள்­ளார் கிரிக்­கெட் வீரர் இர்­ஃபான் பதான்.

1 நிமி­டம் 47 விநா­டி­கள் நீளம் கொண்ட 'கோப்ரா' படத்­தின் முன்­னோட்­டக் காட்சிக்கு ரசி­கர்­கள் மத்­தி­யில் நல்ல வர­வேற்பு கிடைத்­துள்­ளது. படம் வெளி­யா­கும் நாளுக்­காக விக்­ர­மின் ரசி­கர்­கள் ஆவ­லு­டன் காத்­தி­ருக்­கின்­ற­னர்.