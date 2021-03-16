தனது கடை விளம்பரப் படங்களில் முன்னணி நடிகைகளுடன் நடித்து வந்த சரவணா ஸ்டோர்
அண்ணாச்சி, 'உல்லாசம்', 'விசில்' படங்களை இயக்கிய ஜேடி ஜெர்ரி இயக்கும் ஒரு படத்தை அதிக பொருட்செலவில் தயாரிப்பதுடன் நாயகனாகவும் நடித்து வருகிறார்.
இந்தப் படத்தில் தன்னுடன் நடிப்
பதற்கு நயன்தாரா போன்ற முன்னணி நடிகைகளுக்கு தூதுவிட்டார் அண்ணாச்சி. ஆனால் யாரும் உடன்படவில்லை.
அதனால் வெறுத்துப்போன
அண்ணாச்சி, தற்பொழுது கோலிவுட் நடிகைகளே எனக்குத் தேவையில்லை என்று சொல்லிவிட்டு பாலிவுட்டில் இருந்து ஊர்வசி
ரவுத்தேலா என்ற நடிகையை அழைத்து வந்து கோலிவுட்டில் இறக்குமதி செய்யத் தயாராகி
விட்டார்.
அதையடுத்து கோலிவுட் நடிகைகள் எல்லாம் மிரண்டு போகும் அளவுக்கு பிரம்மாண்டமான அரங்கம் அமைத்து பாலிவுட் நடிகை ஊர்வசி ரவுத்தேலாவுடன்
தான் நடிக்கும் காதல்
காட்சிகளைப் படமாக்குமாறு ஜேடி ஜெர்ரிக்கு கட்டளை போட்டுள்ளார் அண்ணாச்சி.
கோலிவுட்டே பொறாமையில், "காசு இருந்தால் எதுவேண்டும் என்றாலும் செய்யலாம்," என்று முணுமுணுப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.