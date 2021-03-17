Home
'அண்ணாத்த' படப்பிடிப்பு மீண்டும் ஒத்திவைப்பு

'தர்பார்' படத்தின் ஒரு காட்சியில் ரஜினி, நயன்தாரா. -

ரஜி­னி­காந்த் நடித்து வரும் 'அண்­ணாத்த' படத்­தின் படப்­பி­டிப்பு மீண்­டும் ஒத்தி வைக்­கப்­பட்­டுள்­ளது. இதற்­கான கார­ணம் குறித்து அதி­கா­ர­பூர்வ தக­வல் அல்­லது அறி­விப்பு ஏதும் இது­வரை வெளி­யா­க­வில்லை.

கொரோனா விவ­கா­ரத்தை அடுத்து ரஜி­னி­யின் அர­சி­யல் பிர­வே­சத்­துக்­காக ரசி­கர்­கள் காத்­தி­ருந்­த­னர். எனி­னும் தாம் அர­சி­ய­லுக்கு வரப்­போ­வ­தில்லை என அவர் திட்­ட­வட்­ட­மாக அறி­வித்­து­விட்­டார்.

இந்­நி­லை­யில், சென்­னைக்கு அருகே உள்ள கிழக்கு கடற்­க­ரைச்­சா­லை­யில் இன்று 'அண்­ணாத்த' படப்­பி­டிப்பு தொடங்­கு­வ­தாக இருந்­தது. ஆனால், திடீ­ரென அது ரத்­தா­கி­யுள்­ளது.

கொரோனா பர­வல் மற்­றும் ரஜி­னி­யின் உடல்­நிலை கார­ண­மாக டிசம்­பர் மாதம் நடந்த 'அண்­ணாத்த' படப்­பி­டிப்பு ஒரே வாரத்­தில் நிறுத்­தப்­பட்­டது. இந்­தாண்டு தீபா­வ­ளிக்கு முன்­பாக படத்தை வெளி­யிட திட்­ட­மிட்­டுள்­ளது தயா­ரிப்­புத் தரப்பு.

எனவே மார்ச் மாதம் படப்­பி­டிப்பை மீண்­டும் தொடங்­கி­னால் மட்­டுமே குறித்த நேரத்­தில் படத்தை வெளி­யிட முடி­யும்.

சென்னை கிழக்கு கடற்­க­ரைச்­சா­லை­யில் 'இஸ்­கான்' கோயி­லுக்கு அரு­கில் இருக்­கும் கேரள ஹவு­ஸில்­தான் படப்­பி­டிப்பு நடத்த அரங்கு அமைக்­கப்­பட்­டுள்­ளது.

முன்பே திட்­ட­மிட்­ட­படி மார்ச் 8ஆம் தேதி பட வேலை­கள் தொடங்கி இருக்க வேண்­டும். எனி­னும் ஒரு வாரம் தள்­ளிப்­போ­னது. பிறகு இம்­மா­தம் 15ஆம் தேதி படப்­பி­டிப்பு துவங்­கும் எனக் கூறப்­பட்­டது. இப்­போது அது­வும் நடக்­க­வில்லை.

இத­னால் ரஜி­னி­யின் உடல்­ந­லம் மீண்­டும் பாதிக்­கப்­பட்­டுள்­ளதா எனும் கேள்வி எழுந்­துள்­ளது.

"சில தினங்­க­ளுக்கு முன் திடீ­ரென உடல் நல­னில் சிறு பிரச்சினை ஏற்­பட்­ட­போது, தன்னை நலம் விசா­ரித்­த­வர்­க­ளி­டம் கவ­லைப்­பட ஒன்­றும் இல்லை என்­று­தான் ரஜினி சார் தெரி­வித்­தார். மேலும், படக்­கு­ழு­வி­ன­ரி­ட­மும் தாம் படப்­பி­டிப்­பில் பங்­கேற்க தயா­ரா­கி­விட்­ட­தாக தக­வல் கூறி­யுள்­ளார்.

"தேவை­யான ஓய்வு எடுத்­துக் கொண்ட பிறகு படப்­பி­டிப்பை துவங்­க­லாம் என்று சன் பிக்­சர்ஸ் நிறு­வ­னத்­தா­ரும் ரஜி­னி­யி­டம் கூறி­யுள்­ள­னர்.

"இந்­நி­லை­யில் கொரோனா கிரு­மித்­தொற்று பாதிப்பு மீண்­டும் அதி­க­ரிப்­ப­தாக வெளி­யான தக­வல் கார­ண­மா­கவே 'அண்­ணாத்த' படப்­பி­டிப்பு தள்ளி வைக்­கப்­பட்­டுள்­ள­தாக நினைக்­கத் தோன்­று­கிறது," என கோடம்­பாக்க விவ­ரப் புள்­ளி­கள் கூறு­கின்­ற­னர்.

இத­னால் ரஜினி ரசி­கர்­கள் ஏமாற்­றம் அடைந்­துள்­ள­னர். எனி­னும் இந்­தாண்டு இறு­திக்­குள் 'அண்­ணாத்த'யை வெளி­யி­டு­வ­தில் படத்­தின் தயா­ரிப்­புத்­த­ரப்பு முனைப்­பாக உள்­ள­தாம்.