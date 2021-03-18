Home
கமல்ஹாசன்: ரூ.49 கோடி கடன் உள்ளது, சீமான்: 17 வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன

1 mins read

கோவை: தமி­ழக சட்­ட­மன்­றத் தேர்­த­லுக்­கான வேட்பு மனுக்­களை வேட்­பா­ளர்­கள் பலரும் தாக்­கல் செய்து வரு­கின்­ற­னர்.

இந்த வேட்பு மனுத் தாக்­கல் நாளை 19ஆம் தேதி வரை தொடர உள்­ளது. இம்மனு­வில் வேட்­பா­ளர்­க­ளின் சொத்து மதிப்பு உள்­ளிட்ட விவ­ரங்களும் குறிப்­பி­டப்­பட்டு வரு­கின்­றன.

கோவை தெற்கு தொகுதியில் போட்டியிடும் கமல்­ஹா­ச­னுக்கு அசை­யும் அசையா சொத்­து­கள் என மொத்­தம் ரூ.176.9 கோடி சொத்துகள் இருப்­ப­தாகக் கூறப்­பட்­டுள்­ளது. அத்­து­டன், ரூ.49.5 கோடிக்கு கடன் இருப்­ப­தா­க­வும் கூறப்­பட்­டுள்­ளது.

திரு­வொற்­றி­யூர் தொகு­தி­யில் போட்­டி­யி­டும் நாம் தமி­ழர் கட்­சி­யின் ஒருங்­கி­ணைப்­பா­ளர் சீமான் தனது வேட்பு மனு­வில், வதந்­தி­களைப் பரப்­பு­தல், மத உணர்­வு­களைத் தூண்­டு­தல் உள்ளிட்ட 17 வழக்­கு­கள் தன் மீது நிலு­வை­யில் இருப்­ப­தாகக் குறிப்­பிட்­டுள்­ளார்.

மனை­வி­யின் முத­லீ­டு­கள் ரூ.1.75லட்­சம். 26 லட்­சம் மதிப்­பில் கார், மனை­வி­யின் பெய­ரில் 11 லட்­சம் மதிப்பில் கார், சீமா­னி­டம் தங்­கம் 150 கிராம், அவரது மனை­வியிடம் 1,600 கிராம் தங்­கம் உள்­ளதாகத் தெரிவித்துள்ளார்.

சேப்­பாக்­கம், திரு­வல்­லிக்­கேணி தொகு­தி­யின் திமுக வேட்­பா­ளர் உத­ய­நிதி ஸ்டா­லின் தனது பெய­ரில் ஏறக்குறைய ரூ.27 கோடி மதிப்புள்ள அசை­யும், அசையா சொத்­து­களும் மனைவி பெய­ரில் ரூ.1 கோடி மதிப்­புள்ள அசை­யும் சொத்­து­களும் உள்­ளதாகக் கூறி­யுள்­ளார்.