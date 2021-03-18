Home
புது வீட்டில் டாப்சி

மும்­பை­யில் வீடு ஒன்றை பல கோடி­க­ளுக்கு வாங்கி குடி­யேறி இருக்­கி­றார் நடிகை டாப்சி.

மும்­பை­யில் உள்ள ஒவ்­வொரு சினிமா பிர­ப­லத்­திற்­கும் சொந்­த­மாக வீடு வாங்­கு­வ­தென்­பது பெரும் கனவு. அது­வும் பிர­ப­ல­மான இடத்­தில் அடுக்குமாடி வீடு மட்­டுமே கிடைக்­கும். அந்த இடத்­தில் தனி வீடு ஒன்றை வாங்கி இருக்­கி­றார் டாப்சி.

இவர் தற்­பொ­ழுது தமி­ழில் இரண்டு படங்­கள், இந்­தி­யில் நான்கு படங்­களில் நடித்து வரு­கி­றார்.

"வீடு நண்­பர்­களை சந்­திக்­கும் இடம். அன்பை வளர்க்­கும் இடம். புது வீட்­டிற்­குள் குடி­

பு­குந்­தது மகிழ்­ச்சியை அளிக்­கிறது," என்று குறிப்­பிட்டு வீட்­டின் படத்தை தன்­னு­டைய இன்ஸ்­ட­கி­ரா­மில் பதி­விட்டு இருக்­கி­றார் டாப்சி.