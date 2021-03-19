Home
தேர்தல் பிரசாரத்தில் இலக்கிய, திரையுலக பிரபலங்களைக் களமிறக்கும் பாஜக

சென்னை: தேர்­தல் களப் பிர­சா­ரத்­துக்கு திரை­யு­லக நட்­சத்­தி­ரங்­களை அதி­க­ள­வில் பயன்­ப­டுத்த பார­திய ஜனதா திட்­ட­மிட்­டுள்­ள­தா­கத் தெரி­கிறது.

இதன் மூலம் வாக்­கா­ளர்­க­ளின் கவ­னத்­தைக் கவர முடி­யும் என்று அக்­கட்­சித் தலைமை நம்­பு­வ­தாக கூறப்­ப­டு­கிறது.

அதி­முக கூட்­ட­ணி­யில் இரு­பது தொகு­தி­களில் போட்­டி­யி­டு­கிறது பாஜக. இத்­தொ­கு­தி­களில் அண்­மை­யில் கட்­சி­யில் இணைந்த அனைத்து திரை நட்­சத்­தி­ரங்­க­ளை­யும் பிர­சா­ரம் செய்­யு­மாறு கட்­சித் தலைமை உத்­த­ர­விட்­டுள்­ள­தா­கத் தெரி­கிறது.

கடந்த சில ஆண்­டு­க­ளாக பாஜ­க­வில் திரை­யு­லக, இலக்­கிய வட்­டங்­க­ளைச் சேர்ந்த பல பிர­ப­லங்­கள் இணைந்து வரு­கின்­ற­னர். தமி­ழக சட்­டப்­பே­ர­வைத் தேர்­தல் நெருங்கி வரும் நிலை­யில் இந்த எண்­ணிக்கை அதி­க­ரித்­துள்ளது.

கட்­சி­யில் இணைந்த கையோடு ஆயி­ரம் விளக்­குத் தொகு­தி­யில் கள­மி­றக்­கப்­பட்­டுள்­ளார் குஷ்பு.

இந்­நி­லை­யில் இரு­பது தொகுதி­களில் பிர­சா­ரம் மேற்­கொள்ள இருக்­கும் திரை­யு­லக, இலக்­கிய பிர­ப­லங்­க­ளின் பட்­டி­யலை தொகு­திப் பொறுப்­பா­ளர்­க­ளுக்கு பாஜக தலைமை அனுப்பி வைத்­துள்­ளது.

அதன்­படி, நடி­கை­கள் கவு­தமி, காயத்ரி ரகு­ராம், குட்டி பத்­மினி, மது­வந்தி, நடி­கர்­கள் ஆர்.கே.சுரேஷ், ராதா­ரவி, எஸ்.வி.சேகர், செந்­தில், கணேஷ் (ஆர்த்தி) ஆகி­யோரும் முதல் கட்­டப் பிர­சா­ரத்தை வரும் 22ஆம் தேதி தொடங்க உள்­ள­னர். பெரும்­பா­லா­ன­வர்­கள் இடை­வி­டா­மல் பிர­சா­ரத்­துக்­கான இறுதி நாள் வரை களத்­தில் வலம் வரு­வார்­கள் எனத் தெரிகிறது.