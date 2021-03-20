'வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கம்', 'ரஜினி முருகன்', 'சீமராஜா' படங்களை இயக்கிய பொன்ராம் அடுத்ததாக விஜய் சேதுபதியின் 46வது படத்தை இயக்குகிறார். டி.இமான் இந்தப் படத்திற்கு இசைஅமைக்கிறார்.
இந்தப் படம் குறித்த அதிகாரபூர்வ செய்திகளை இயக்குநர் காணொளியாக நேற்று முன்தினம் வெளியிட்டு இருந்தார்.
அந்தக் காணொளியில் "இந்தப் படத்தில் நாயகனாக விஜய் சேதுபதி நடிக்கிறார். அவரது 46வது படத்தில் மீண்டும்
போலிசாக நடிக்க இருக்கிறார். அவருடன் 'குக் வித் கோமாளி' நிகழ்ச்சி மூலம் பிரபலமான நகைச்சுவை நடிகர் புகழும் முக்கிய வேடத்தில் நடிக்க இருக்கிறார்," என்று கூறியிருந்தார்.
'குக் வித் கோமாளி' நிகழ்ச்சி மூலம் கிடைத்த வரவேற்பால் 'தல' அஜீத்தின் 'வலிமை' படத்திலும் அருண் விஜய் படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்திலும் புகழ் நடித்து வருகிறார்.
இதற்கிடையில் இவரின் நகைச்சுவையால் கவரப்பட்ட நடிகர் விஜய் தனது 65வது படத்தில்
புகழுக்கு நடிக்க வாய்ப்பு கொடுத்து இருக்
கிறார்.
இந்தப் படத்தை, 'கோலமாவு கோகிலா', 'டாக்டர்' ஆகிய படங்களை இயக்கிஉள்ள நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்க உள்ளார் எனபது குறிப்பிடத்தக்கது.