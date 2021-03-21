சினிமாவில் நடிகைகள் நீண்ட காலம் நிலைத்திருப்பது சவாலான விஷயம் என்கிறார் ரம்யா நம்பீசன்.
தற்போது அவர் நடித்து வரும் 'என்றாவது ஒருநாள்' என்ற தலைப்பிலான படம் தம்மைத் திரையுலகப் பயணத்தின் அடுத்த கட்டத்துக்குக் கொண்டு செல்லும் என நம்புவதாகச் சொல்கிறார். பத்ரி வெங்கடேஷ் இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் படம் இது.
"நான் நடிக்க வந்து 20 ஆண்டுகளாகி விட்டன. 2000ஆவது ஆண்டில் குழந்தை நட்சத்திரமாக மலையாளப் படத்தில் அறிமுகமானேன். அதன் பிறகு எனது திரைப்பயணத்தில் பல்வேறு நெளிவு சுளிவுகளை முக்கியமான விஷயங்களைப் புரிந்துகொண்டுள்ளேன். அதனால் ஒரு படத்தின் நிறைகுறைகள் அனைத்தும் எனக்கு நன்கு புரியும்.
"வயது என்பது நடிகர்களைவிட நடிகைகளைத்தான் அதிகம் பாதிக்கும். ஆனால், இன்றைய காலகட்டத்தில் அதில் மெல்ல பல்வேறு மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு வருகின்றன. வயது எனும் தடைக்கல்லை நிறைய நாயகிகள் உடைத்து முன்னேறி வருகிறார்கள்," என்கிறார் ரம்யா நம்பீசன்.
சினிமாவில் நடிப்பது மட்டுமல்லாமல் வாய்ப்பு கிடைத்தால் நல்ல பாடல்களையும் பாடி வரும் இவருக்கு ஒரே மாதிரியான வேடங்களை ஏற்று நடிப்பதில் விருப்பமில்லை. அதேசமயம் அவ்வப்போது சில படங்களில் கௌரவ வேடங்களில் தோன்றுகிறார்.
"ஏன் சிறிய வேடங்களில் நடிக்கிறீர்கள் என்பதுதானே உங்கள் கேள்வி? எனது திரையுலக நண்பர்களுக்காக அவ்வாறு நடிக்க வேண்டியுள்ளது. அதேசமயம் கௌரவ வேடம் என்றாலும் படத்துக்குப் படம் வித்தியாசமாக இருக்குமாறு பார்த்துக்கொள்கிறேன்.
"என் கதாபாத்திரத்தின் நீளம் எனக்குப் பெரிதல்ல. அதில் நடிப்பதன் மூலம் கிடைக்கும் அனுபவம்தான் முக்கியம் எனக் கருதுகிறேன்," என்று சொல்லும் ரம்யா நம்பீசன், திருமணம் குறித்து தாம் இன்னும் எந்த முடிவும் எடுக்கவில்லை என்கிறார். வயதைப் போலவே திருமணம் என்பதும் நடிகையின் முன்னேற்றத்தைத் தடுப்பதாகக் கருதுகிறாராம்.
"எனக்கு வித்தியாசமான கதாபாத்திரங்களை அளித்துள்ள இயக்குநர்களுக்கு என்றும் நன்றிக்கடன் பட்டுள்ளேன். அவற்றால்தான் ரசிகர்கள் என்னை நினைவில் வைத்திருந்து ஆதரவு தருகிறார்கள். திருமணம் குறித்து இன்னும் யோசிக்கவே இல்லை.
"பொதுவாக திருமணம் நடிகைகளுக்கு ஒரு தடையாகவே உள்ளது. இந்தத் தடை நீங்க வேண்டும். எனக்கு நெருக்கமான ஒரு தோழி நன்றாக நடிப்பார். சில மாதங்களுக்கு முன்பு நல்ல கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க ஒப்பந்தமானார். ஆனால், திடீரென திருமணம் செய்து கொண்டதால் இந்த வாய்ப்பு அவரிடமிருந்து பறிபோய்விட்டது," என்கிறார் ரம்யா.