இளையர்களைக் கவர வருகிறது 'பேச்சுலர்' திரைப்படம்

'பேச்சுலர்' படத்தில் ஜி.வி.பிரகாஷ், திவ்யபாரதி. -

ஜி.வி. பிர­காஷ் நடிப்­பில் உரு­வாகி உள்­ளது 'பேச்­சு­லர்'. சதீஷ்­கு­மார் இயக்­கி­யுள்ள இப்­ப­டத்­தின் வெளி­யீட்டு உரி­மையை முன்­னணி நிறு­வ­னம் ஒன்று கணி­ச­மான விலை கொடுத்து வாங்­கி­யுள்­ளது.

அண்­மைய சில ஆண்­டு­க­ளாக ஜி.வி.பிர­காஷ் நடித்­து­வ­ரும் திரைப்­படங்­க­ளுக்கு ரசி­கர்­கள் மத்­தி­யில் நல்ல வர­வேற்பு கிடைக்­கிறது.

குறைந்­த­பட்ச லாப­மே­னும் கிடைப்­ப­தால் ஜி.வி.யை நம்பி பல தயா­ரிப்­பா­ளர்­களும் இயக்­கு­நர்­களும் தைரி­ய­மா­கக் கள­மி­றங்­கு­கின்­ற­னர்.

மேலும் தனக்கு நேரம் இருக்­கும் பட்­சத்­தில் தாம் நடிக்­கும் படங்­க­ளுக்கு அவரே இசை­ய­மைக்­க­வும் செய்­கி­றார். அது படத்­தின் வியா­பா­ரத்­துக்­கும் வெற்­றிக்­கும் கூடு­தல் பலம் சேர்க்­கிறது.

இந்­நி­லை­யில் அறி­முக இயக்­கு­நர்­க­ளுக்­கும் வாய்ப்­ப­ளிக்­கி­றார் ஜி.வி. அந்த வகை­யில் புது இயக்­கு­ந­ரான சதீஷ்­கு­மார் இயக்­கத்­தில் நடித்­துள்ள படம்­தான் 'பேச்­சு­லர்'.

அண்­மை­யில் வெளி­யீடு கண்ட இப்­ப­டத்­தின் முன்­னோட்­டக் காட்­சித் தொகுப்புக்கு இணை­யத்­தில் பலத்த வர­வேற்பு கிடைத்­தது.

"இன்­றைய நாக­ரிக உல­கில் திரு­ம­ணம் செய்துகொள்­ளா­மல் கண­வன் மனை­வி­யாக வாழ்­வ­தைப் பலர் சாதா­ர­ண­மான விஷ­ய­மா­கக் கரு­தத் தொடங்கிவிட்­ட­னர். இந்த விவ­கா­ரத்தை மைய­மாக வைத்து உரு­வாகி உள்­ளது 'பேச்­சு­லர்'.

"இத­னால் இளை­யர்­கள் மத்­தி­யில் இந்­தப் படத்­துக்கு வர­வேற்பு கிடைக்­கும் என நம்­பு­கி­றோம். ஜி.வி. பிர­கா­சுக்கு ஜோடி­யாக பிர­பல மாடல் அழகி திவ்­ய­பா­ரதி நடித்­துள்­ளார். அவ­ருக்­கும் இது அறி­மு­கப் படம்­தான்.

"மேலும் முனீஷ்­காந்த், பக­வதி பெரு­மாள் உள்­ளிட்ட பலர் நடிக்க டில்லி பாபு தயா­ரித்­துள்­ளார்," என்­கி­றார் இயக்­கு­நர் சதீஷ்­கு­மார்.

இது உண்­மைச் சம்­ப­வங்­களை மைய­மா­கக் கொண்டு உரு­வாகி இருப்­ப­தாக படக்­கு­ழு­வி­னர் தெரி­விக்­கின்­ற­னர்.

இந்­நி­லை­யில் இப்­ப­டத்­தின் தமி­ழக வெளி­யீட்டு உரி­மையை சக்தி ஃபிலிம் ஃபேக்டரி நிறு­வ­னம் கைப்­பற்றி உள்­ளது.

அடுத்­த­டுத்து சில முன்­னணி நடி­கர்­க­ளின் படங்­கள் கோடம்­பாக்­கத்­தில் வெளி­யீடு காண உள்­ளன. எனவே, அவற்­றின் வெளி­யீட்­டுத் தேதி­க­ளுக்கு ஏற்ப 'பேச்­சு­லர்' படம் எப்­போது வெளி­யா­கும் என தீர்­மா­னிக்­கப்­படும் எனப் படக்­குழு தரப்­பில் தெரி­விக்­கப்­பட்­டுள்­ளது.