﻿﻿﻿﻿செய்திக்கொத்து

உலக சமரச அமைப்புக்கு தலைமை நீதிபதி நியமனம்

தலைமை நீதிபதி சுந்தரேஷ் மேனன், சமரசத் தீர்வு சேவைகளுக்கான அனைத்துலக வர்த்தகச் சபை நிர்வாக அமைப்பின் உறுப்பினராக நியமிக்கப்பட்டு இருக்கிறார்.

அந்த நிர்வாக அமைப்பு, அனைத்துலக வர்த்தகச் சபையின் மேலாண்மை சபைக் குழுவாகும், அது, அனைத்துலக வர்த்தகச் சபையும் சமரசத் தீர்வு சேவை களும் நம்பத்தகுந்தவையாக, காலத்துக்குப் பொருத்த மானவையாக இருப்பதை உறுதிப்படுத்த உதவும்.

அதன் புதிய உறுப்பினராக இரண்டு ஆண்டு காலத்திற்கு திரு மேனன் நியமிக்கப்பட்டு உள்ளார்.

இதனிடையே, ஆசியாவில் பயனீட்டாளர்களுக்குச் சமரசத் தீர்வு கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பு வழிகளைப் புதிய உறுப்பினர்கள் அதிகப்படுத்துவார்கள் என்று அனைத்துலக வர்த்தகச் சபை நேற்று அறிக்கை ஒன்றில் குறிப்பிட்டது.

பயனீட்டாளர்களின் தேவைகள், கொவிட்-19 சூழல் ஆகியவற்றைக் கருத்தில்கொண்டு சேவைகள் மின்னிலக்கமயமாகவும் புதிய உறுப்பினர்கள் ஆதரவு அளிப்பார்கள் என்று அந்த அறிக்கை தெரிவித்தது.

இதனிடையே, அனைத்துலக வர்த்தகச் சபையின் அனைத்துலக சமரச நீதிமன்றத்தின் தலைவர் அலெக்ஸ் மோர்ரி, புதிய உறுப்பினர்களை வரவேற்றார்.

"சமரசத் தீர்வு சேவைத்தொழில் துறையில் மிகவும் பிரபலமானவர்கள் உறுப்பினர்களாக இடம்பெற்று இருக்கிறார்கள். இது அனைத்துலக சமரச நீதிமன்றத் திற்குப் பெருமையாக இருக்கிறது,'' என்றார் அவர். கெப்பல் இணை நிறுவனத்திற்கு US$100 மில்லியன் கடன் வசதி

கெப்­பல் நிறு­வ­னத்­தின் இணை நிறு­வ­ன­மான 'ஃபுளோட்­டல்' நிறு­வ­னம், திரும்­பத்­தி­ரும்ப பயன்­ப­டுத்­திக் கொள்­ளத்­தக்க US$100 மில்­லி­யன் கடன் வச­தி­யைப் பெற்­றுள்­ளது.

தெமா­செக் நிறு­வ­னம் ஒன்­றி­ட­மி­ருந்து அதற்கு இந்த உதவி கிடைத்­துள்­ளது. இணக்­கப் பட்­டு­வா­டா­வின் ஒரு பகு­தி­யாக இந்­தக் கடன் வசதி கிடைக்­கிறது.

கப்­பல் சேவை நிறு­வ­ன­மான ஃபுளோட்­டல், பிரச்­சி­னை­களில் சிக்கி இருக்­கிறது. தொடக்க உடன்­பாட்­டின்­படி இந்த நிறு­வ­னம் தன்­னு­டைய சொந்த துணை நிறு­வ­னங்­கள் அனைத்­திற்­கும் உரி­மை­யா­ள­ராக தொடர்ந்து இருந்து வர முடி­யும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கேப்பிட்டலேண்ட் பெரிய அளவில் சீரமைக்கப்படுகிறது

கேப்­பிட்­டலேண்ட் நிறு­வ­னம், இதுவரை இல்லாத அளவுக்குப் பெரிய அள­வி­லான உத்­தேச சீர­மைப்பு பற்றி அறி­வித்­துள்­ளது. அதன்­படி அந்த நிறு­வ­னத்­தின் நிலச்­சொத்து மேம்­பாட்­டுத் தொழில் தனி­யார்­ம­ய­மா­கும்.

புதிய முத­லீட்டு அமைப்பு உரு­வா­கும். கேப்­பிட்­ட லேண்ட் குழு­மத்­தின் முத­லீட்டு நிர்­வா­க­மும் நிதி நிர்­வாக ஏற்­பா­டு­களும் தங்­கு­ வி­டு­தித் தொழி­லும் ஒருங்­கி­ணைக்­கப்­பட்டு 'கேப்­பிட்­டலேண்ட் இன்­வெஸ்ட்­மண்ட் மேனேஜ்­மண்ட்' (சிஎல்­ஐ­எம்) என்ற புதிய அமைப்பு ஏற்­ப­டுத்­தப்­படும். அது சிங்­கப்­பூர் பங்­குச் சந்­தை­யில் பட்­டி­ய­லி­டப்­படும்.

அந்­தப் புதிய அமைப்­பின் கீழ் $115 பில்­லி­யன் மதிப்­புள்ள சொத்­து­கள் நிர்­வ­கிக்­கப்­படும் என்­ப­தால் அந்­த அமைப்பே ஆசி­யா­வில் ஆகப்பெ­ரிய நிலச்சொத்து முதலீட்டு நிர்­வாக நிறு­வ­ன­மாக இருக்கும் என்று எதிர்­பார்க்­கப்­படு­கிறது. அதோடு, உலக அள­வில் பங்­குச் சந்தை­யில் பட்­டி­ய­லி­டப்­படும் இத்­த­கைய நிறு­வ­னங்களில் மூன்­றா­வது ஆகப் பெரி­ய­தா­க­வும் அது இருக்­கும்.

சிங்­கப்­பூ­ரின் ஆகப்­பெ­ரிய சொத்து மேம்­பாட்டு நிறு­வனம் நேற்று இந்தச் சீர­மைப்­பு­கள் பற்றி அறி­வித்­தது.

உத்­தேச பெரிய அள­வி­லான சீர­மைப்­பின்­படி, அந்­தக் குழு­மத்­தின் நிலச்­சொத்து மேம்­பாட்­டுத் தொழில் 'சிஎல்ஏ ரியல் எஸ்­டேட் ஹோல்­டிங்ஸ்' தனி­யார் உடைமையின் கீழ் வைக்­கப்­படும். உத்­தேச சீர­மைப்­பின்படி, கேப்­பிட்ட லேண்டில் உள்ள பங்­கு­க­ளைக் கொண்­டுள்ள தகுதி உள்ள பங்கு­தா­ரர்­க­ளுக்கு ஒவ்­வொரு பங்­கிற்­கும் ஒரு சிஎல்­ஐ­எம் பங்கு கொடுக்­கப்­படும்.

கேப்­பிட்­டலேண்ட் குழு­மத்­தின் தலைமை நிர்­வாக அதி­கா­ரி­யான லீ சீ கூன், புதிய சிஎல்ஐஎம் நிறு­வ­னக் குழு­மத்­தின் தலைமை நிர்­வாக அதி­கா­ரியாக பொறுப்பு ஏற்­பார் என்று அறி­விக்­கப்­பட்­டு உள்­ளது.