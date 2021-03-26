Home
டுரியான் முள்தோலில் இருந்து பேண்டேஜ்

டுரியான் முள்தோலில் இருந்து செல்லுலோசை பிரித்தெடுத்து அதனுடன் கிளிசராலை சேர்த்து மென்மையான நீள்தன்மையுடன் கூடிய பொருளை வல்லுநர்கள் உருவாக்கி இருக்கிறார்கள். படம்: சிங்கப்பூர் நன்யாங் தொழில்நுட்பப் பல்கலைக்கழகம் பேராசிரியர் வில்லியம் சென், அவருடைய வழிகாட்டலின் கீழ் பிஎச்டி படிக்கும் மாணவி கூய் ஸி இருவரும் தாங்கள் உருவாக்கியுள்ள புதிய கண்டுபிடிப்பைக் காட்டுகிறார்கள்.படம்: சிங்கப்பூர் நன்யாங் தொழில்நுட்பப் பல்கலைக்கழகம் -
அறுவை சிகிச்­சைக்­குப் பிறகு பயன்­ப­டுத்­தக்­கூ­டிய பேண்­டேஜ் தயா­ரிப்­பில் நன்­யாங் தொழில்­நுட்பப் பல்­க­லைக்­க­ழக ஆய்­வா­ளர்­கள் வியத்­தகு சாத­னையை நிகழ்த்தி இருக்­கி­றார்­கள்.

டுரி­யான் பழத்தை மூடி­யுள்ள முள்­தோ­லைப் பயன்­ப­டுத்தி அவர்­கள் பேண்­டேஜை உரு­வாக்கி உள்­ள­னர். இதை உட­லில் காயத்­தின் வழி­யாக கிரு­மி­கள் உள்ளே நுழை­வதைத் தடுக்­கப் பயன்­ப­டுத்­த­லாம்.

வருங்­கா­லத்­தில் அறு­வை­ சிகிச்­சைக்­குப் பிறகு இத்­த­கைய தாவர மூலத்­தைக் கொண்ட பேண்­டேஜ் பயன்­ப­டக்­கூ­டிய வாய்ப்பு இதன் மூலம் உரு­வாகி இருக்­கிறது.

இப்­போ­தைய மருத்­துவ பேண்­டேஜ்­கள் ஒரு வகை செயற்கை ரசா­ய­னப் பொருட்­க­ளால் உரு­வாக்­கப்­ப­டு­கின்­றன.

இந்­தப் பல்­க­லைக்­க­ழ­கத்­தைச் சேர்ந்த உணவு, அறி­வி­யல் மற்­றும் தொழில்­நுட்ப செயல்­திட்­டத்­தின் இயக்­கு­ந­ரான பேரா­சி­ரி­யர் வில்­லி­யம் சென் தலை­மை­யி­லான ஒரு குழு, டுரி­யான் பழத்தோலில் இருந்து செல்­லு­லோஸ் என்ற பொருளைப் பிரித்து எடுப்­ப­தற்­கான ஒரு வழியை கண்­ட­றிந்­தது.

அதை சோப்பு தயா­ரிப்பு தொழில்­து­றை­யில் இருந்து கழி­வுப்­பொ­ரு­ளா­கப் பெறப்­படும் கிளி­ச­ரால் என்ற பொரு­ளு­டன் சேர்த்து மென்­மை­யான, நீளும் தன்மை கொண்ட ஒட்­டுப்­பொ­ருளை அந்­தக் குழு உரு­வாக்­கி­யது. அந்­தப் பொருளை சிறிது சிறி­தாக வெட்டி பேண்­டேஜ்­களா­கப் பயன்­ப­டுத்த முடி­யும்.

செல்­லு­லோசு­டன் கிளி­ச­ராலை சேர்த்து அத­னு­டன் ஒரு வகை ஈஸ்ட் கூட்­டுப்­பொ­ருட்­களை அந்­தக் குழு­வி­னர் சேர்த்­த­னர். அந்­தக் கூட்­டுப்­பொ­ருட்­கள் பாக்­டீ­ரியா கிரு­மி­க­ளைக் கொன்­று­வி­டக்­கூ­டி­யவை.

இத­னால் டுரி­யான் பேண்­டேஜ், பாக்­டீ­ரியா கிரு­மி­களை எதிர்க்­கும் ஆற்­ற­லைப் பெற்று இருக்­கும்.

டுரியான் பேண்டேஜ்­, வழ­மை­யான பேண்­டேஜை போலவே இருக்­கும். வழ­மை­யான பேண்­டேஜ்­களை தயா­ரிப்­ப­தில் வெள்ளி அல்­லது செம்பு அய­னி­கள் பயன்­ப­டுத்­தப்­படு­வதால் தயா­ரிப்பு செலவு அதி­கம். ஆனால் பேரா­சி­ரி­யர் சென் தலை­மை­யில் உரு­வாக்­கப்­பட்டு இருக்­கும் புதிய வகை டுரியான் பேண்­டேஜ்­களைக் குறை­வான செல­வில் தயா­ரித்­து­வி­ட­லாம்.

உற்­பத்­தி­யைப் பெருக்­கும் நோக்­கத்­து­டன் இப்­போது தொழில்­துறை பங்­காளி நிறு­வ­னங்­க­ளு­டன் பல்கலைக் குழுவினர் பேச்சு நடத்தி வரு­கி­றார்­கள். எல்­லாம் திட்­ட­மிட்­ட­படி நடந்­தால் இன்­னும் இரண்டு­ஆண்டுகளில் இந்­தத் தாவர பேண்­டேஜ் சந்­தைக்கு வந்­து­வி­டும் வாய்ப்பு இருப்­ப­தாக பேரா­சி­ரி­யர் சென் கூறு­கி­றார்.

அதி­க­ அள­வில் தயா­ரிக்­கப்­படும்­போது இவற்­றின் விலை மிகக் குறை­வாக இருக்­கும் என்று எதிர்­பார்க்­கப்­ப­டு­கிறது.

டுரி­யான் பழத்­தின் தோல் அதன் எடை­யில் 60 விழுக்­காட்டு அள­வுக்கு இருக்­கும். சிங்­கப்­பூர் 2017ல் 14,300 டன் டுரி­யானை இறக்­கு­மதி செய்­தது. இறக்­கு­ம­தி­யான மொத்த பழங்­க­ளின் எண்­ணிக்கை ஏறத்­தாழ 10 மில்­லி­யன்.

டுரியான் பழங்கள் ஒரு வகை வாடையுடன் இருக்கும். ஆனால் அதிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் பேண்டேஜில் வாடை இராது.