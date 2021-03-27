சிங்கப்பூரின் உற்பத்தி ஆண்டுக்காண்டு அடிப்படையில் கடந்த மாதம் 16.4 விழுக்காடு வளர்ச்சி கண்டதாக பொருளியல் வளர்ச்சிக் கழகம் தெரிவித்துள்ளது. அந்தத் துைற தொடர்ந்து 4வது மாதமாக கண்டிருக்கும் வளர்ச்சி இது.
இந்த வளர்ச்சிக்கு பகுதி மின்
கடத்திகள் மற்றும் அவை தொடர்பான சாதனங்கள், மருந்துகள், மருத்துவச் சாதனங்கள் போன்றவற்றுக்கான தேவை அதிகரித்ததும் காரணம் என்றும் அது தெரிவித்து உள்ளது. ஜனவரி மாதம் 9.2 விழுக்காடு என்று மேல்நோக்கித் திருத்தப்பட்டது முதல் உற்பத்தித் துறை வளர்ச்சி வேகமெடுத்து வருகிறது.
உயிர்மருத்துவம் தவிர்த்து மற்ற துறைகளின் உற்பத்தி ஆண்டுக்காண்டு அடிப்படையில் 13.6% விரிவடைந்தது. குறிப்பாக மின்னியல் துறை 30.3% வளர்ச்சி கண்டது.
மின்கடத்திகளைக் கையாளும் துறை சாதனை அளவாக 36.5% வளர்ந்தது. அந்த வளர்ச்சிக்கு ஐந்தாம் தலைமுறை (5ஜி) தொலைத்தொடர்புச் சந்தையின் தேவை கைகொடுத்தது.
தகவல்தொடர்புத் துறை 36.5 விழுக்காடு எனவும் பயனீட்டாளர் மின்னியல் துறை 5.7 விழுக்காடு எனவும் வளர்ச்சி கண்டன.
பகுதிமின்கடத்தி தொடர்பான சாதனங்களுக்கான தேவை அதிகரித்ததைத் தொடர்ந்து இயந்திர உற்பத்தியும் அது தொடர்பான பாகங்களின் உற்பத்தியும் 23.5 விழுக்காடு வளர்ந்து துல்லிய பொருளியல் துறை 15 விழுக்காடு வளர உதவின.
இதற்கிடையே, மருந்துகளின் உற்பத்தி 16.7 விழுக்காடு வளர்ச்சி கண்டதைத் தொடர்ந்து உயர்மருத்துவத் துறை உற்பத்தி 23.9 விழுக்காடு வளர்ந்தது.
அதேபோல மருத்துவ சாதனங்களுக்கான ஏற்றுமதி தேவை அதிகரிப்பு காரணமாக மருத்துவத் தொழில்நுட்பத் துறை 12.6 விழுக்காடு வளர்ச்சி கண்டது. ரசாயனத் துறைக்குட்பட்ட இரு பிரிவுகளின் உற்பத்தி அதிகரித்ததன் காரணமாக அந்தத் துறை 2.5% என்னும் சிறிய வளர்ச்சியைக் கண்டது.
எரிபொருள் ரசாயனத் துறை 6.1% வளர்ச்சி கண்டபோதிலும் இதர ரசாயனம் மற்றும் பெட்ரோலியப் பிரிவுகள் முறையே 3.3 விழுக்காடு, 25.3 விழுக்காடு சரிவைச் சந்தித்தன.
பொதுவான உற்பத்தியிலும் 5.5 விழுக்காடு வீழ்ச்சி காணப்பட்டது. சீனப் புத்தாண்டு விடுமுறை தினங்களும் இதற்கு ஒரு காரணம்.
அதேபோல போக்குவரத்து பொருளியல் துறையின் உற்பத்தியும் 24.2% ஆயினும், மோட்டார் வாகனங்களுக்கான இயந்திர பாகங்கள் மற்றும் உதிரிபாகங்களுக்கான தேவை கூடியதைத் தொடர்ந்து அத்துறையின் நிலப் பகுதி உற்பத்தி 20.3 விழுக்காடு வளர்ந்ததாக கழகம் தனது அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளது.