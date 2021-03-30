Home
சிங்கப்பூர் ஆகாயப் படையில் 'எச்225எம்' ரக ஹெலிகாப்டர்கள்

2 mins read
சிங்கப்பூர் குடியரசு ஆகாயப் படைக்கு விநியோகிக்கப்பட்டுள்ள முதலாவது எச்225எம் வகை ஹெலிகாப்டர். படம்: சிங்கப்பூர் குடியரசு ஆகாயப் படை -

சிங்கப்பூர் குடியரசு ஆகாயப் படை, மேம்­ப­டுத்­தப்­பட்ட எச்225எம் வகை ஹெலி­காப்­டரைப் பெறத் தொடங்கி­விட்­டது. இதை­ய­டுத்து, 1983ஆம் ஆண்­டில் இருந்து சேவை­யில் இருக்­கும் சூப்­பர் பியூமா வகை ஹெலி­காப்­டர்­கள் படிப்­ப­டி­யாக விடை­பெ­றும்.

இந்த எச்225எம் ஹெலி­காப்­டர்­கள், விமா­னச் சோத­னைக்கு உட்­ப­டுத்­தப்­படும் என்­றும் அவற்­றைக் கொண்டு பயிற்சி இடம்­பெ­றும் என்­றும் சிங்­கப்­பூர் குடி­ய­ரசு ஆகா­யப் படை தனது ஃபேஸ்புக் பக்­கம் வழி­யாக நேற்று தெரி­வித்­தது.

ஐரோப்­பிய விமா­னத் தயா­ரிப்பு நிறு­வ­ன­மான ஏர்­பஸ், இந்த எச்225எம் ஹெலி­காப்­டர்­க­ளைத் தயா­ரித்து வரு­கிறது.

"செயல்­பாட்­டிற்கு வந்த பிறகு, சூப்­பர் பியூமா ஹெலி­காப்­டர்­க­ளின் இடத்தை எச்225எம் ஹெலி­காப்­டர்­கள் பிடிக்­கும்," என்று ஆகா­யப் படை குறிப்­பிட்­டுள்­ளது.

முன்­ன­தாக, வரும் மாதங்­களில் மூன்று எச்225எம் ஹெலி­காப்­டர்­களை சிங்கப்பூர் குடியரசு ஆகாயப் படை பெறத் தொடங்­கும் என்று தற்­காப்பு அமைச்­சின் பேச்­சா­ளர் இம்­மா­தத் தொடக்­கத்­தில் ஸ்ட்­ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் நாளி­த­ழி­டம் தெரி­வித்து இருந்­தார்.

ஏஎஸ்332எம் சூப்­பர் பியூமா ஹெலி­காப்­ட­ரை­விட எச்225எம் ஹெலி­காப்­டர் 20% அதிக தொலைவு செல்­லும்.

அவை, சிஎச்-47 வகை ஹெலி­காப்­டர்­க­ளு­டன் இணைந்து, பல­வகைப்­பட்ட நட­வடிக்­கை­களில் சிங்கப்பூர் குடியரசு ஆகாயப் படையின் தேவை­களைப் பூர்த்தி செய்­யும் எனக் கூறப்பட்டது.

மருத்­து­வக் கார­ணங்­க­ளுக்­கான வான்­வழி வெளி­யேற்­றம், தேடி மீட்­டல், மனி­தா­பி­மான உதவி, பேரி­டர் நிர்­வா­கம், கடல்­து­றைப் பாது­காப்பு நட­வ­டிக்­கை­கள் உள்­ளிட்­டவை அவற்­றில் அடங்­கும்.

இப்­போது உல­கம் முழு­வ­தும் 104 எச்225எம் ஹெலி­காப்­டர்­கள் சேவை­யில் இருப்­ப­தாக ஏர்­பஸ் நிறு­வ­னம் தெரி­வித்­தது. ஒட்­டு­மொத்­த­மாக அவை 143,000 மணி நேரத்­திற்கு மேல் வானில் பறந்­து உள்­ளன.

முதன்­மு­றை­யாக 2000 நவம்­பர்­ மாதத்தில் அந்த ஹெலி­காப்­டர் வானில் வட்­ட­ம­டித்­தது.

பிரே­சில், பிரான்ஸ், இந்­தோ­னீசியா, மலே­சியா, மெக்­சிகோ, தாய்­லாந்து, குவைத் உள்­ளிட்ட நாடு­களில் அவை இப்போது பயன்­பாட்­டில் இருப்­ப­தாக ஏர்­பஸ் நிறு­வனம் குறிப்­பிட்­டது.