அதிகாரியை தரதரவென இழுத்துச் சென்றதாகக் குற்றச்சாட்டு
ஹெங் யோங் சின், 31, என்ற சிங்கப்பூரர் நீதிமன்றத்தில் குற்றவாளி என்று தீர்ப்பு அளிக்கப்பட்டதை அடுத்து சிறைத் தண்டனை அனுபவித்து வந்தார். அவர் சென்ற ஜூலையில் சிறையில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டார்.
முன்னதாகவே விடுதலையானதால் அவருக்குச் சில கட்டுப்பாட்டு உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்பட்டு இருந்தன.
ஹெங், சென்ற ஆண்டு ஜூலை 11 முதல் இந்த ஆண்டு மே வரை எந்த ஒரு விவகாரத்திலும் தலையிடக்கூடாது என்றும் அன்றாடம் அங் மோ கியோவில் இருக்கும் தன் வீட்டோடு அவர் கட்டுப்பட்டு இருக்க வேண்டும் என்றும் உத்தரவிடப்பட்டு இருந்தது.
ஆனால் சென்ற ஆண்டு செப்டம்பர் 27ஆம் தேதிக்கும் சென்ற ஆண்டு அக்டோபர் 22ஆம் தேதிக்கும் இடையில் ஹெங் உத்தரவை மீறிவிட்டதாக நேற்று அவர் மீது குற்றம் சுமத்தப்பட்டது.
மத்திய விரைவுச்சாலையில் கடந்த சனிக்கிழமையன்று போக்குவரத்து அதிகாரிகள் வாகனங்களைப் பரிசோதித்த போது ஹெங் வாகனத்தை நிறுத்தாமல் ஓட்டிச் சென்றதாகக் கூறப்பட்டது. அவர் அதிகாரி ஒருரை தரதரவென இழுத்துச் சென்றதாகவும் கூறப்பட்டது.
மூர்க்கமான செயல் மூலம் அதிகாரிக்கு மோசமான காயத்தை ஏற்படுத்தியதாக ஹெங் மீது குற்றம் சுமத்தப்பட்டது. ஹெங் மத்திய போலிஸ் நிலையத்தில் விசாரணைக் காவலில் இருக்கிறார். வழக்கு ஏப்ரல் 5ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டு உள்ளது.
இதனிடையே, உடலில் பல இடங்களில் காயம் அடைந்த 36 வயது போக்குவரத்து போலிஸ் அதிகாரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும் அவர் உடல்நிலை சீராக இருப்பதாகவும் போலிஸ் தெரிவித்தது.
பாலியல் வன்கொடுமை:
ஆடவருக்கு 147 மாதச் சிறை
குடில் ஒன்றில் சுயநினைவை இழந்த நிலையில் இருந்த ஒரு பெண்ணை பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உட்படுத்திய இரவு நேர மதுபானக்கூட நிர்வாகி ஒருவருக்கு 12 ஆண்டுகள் மற்றும் மூன்று மாதம் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. 10 பிரம்படிகள் கொடுக்கும்படியும் உத்தரவிடப்பட்டது.
யாப் சுன் சியெ, 41, என்ற அந்த ஆடவர், பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாகக் கூறும் ஒரு குற்றச்சாட்டையும் பேரிலும் மானபங்கக் குற்றச்சாட்டு ஒன்றையும் ஒப்புக்கொண்டார்.
சில ஆடவர்கள், 2018 செப்டம்பர் 17ஆம் தேதி காலை நேரத்தில் அந்த 24 வயதுப் பெண்ணை டௌன்டவுன் ஈஸ்ட்டில் இருக்கும் டி'ரிசோர்ட் என்ற இடத்தில் உள்ள ஒரு குடிலுக்கு அழைத்துச் சென்றனர்.
அந்தப் பெண் போதை மயக்கத்தில் இருந்தார். அங்கு அவரை யாப் பாலியல் வன்கொடுமை செய்தார்.
டே பூன் ஹுவாட், 29, என்பவர் அந்தப் பெண்ணை மானபங்கப்படுத்தினார். அதை கான் சூன் சாய், 35, என்பவர் தன்னுடைய கைபேசியில் படம் எடுத்தார்.
டேக்கு 10 ஆண்டுகள் மற்றும் மூன்று மாதச் சிறைத்தண்டனையும் ஐந்து பிரம்படிகளும் ஏற்கெனவே விதிக்கப்பட்டு இருக்கின்றன. கானுக்கு 15 மாதச் சிறையும் $20,800 அபராதமும் விதிக்கப்பட்டது.
தந்தையையும் மகனையும் தாக்கிய
73 வயது முதியவருக்குச் சிறை
பெண்டமிர் ரோடு காப்பிக்கடை ஒன்றுக்கு அருகே சென்ற ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் ஒரு தந்தையையும் மகனையும் கத்தியால் தாக்கிய ஜியோ கிம் ஹோக், 73, என்ற முதியவருக்கு நேற்று 10 மாதச் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. ஜியோ மனநோயாளி என்று தெரிவிக்கப் பட்டது. முன்பு செய்த குற்றச்செயல்களுக்காக கட்டாய சிகிச்சை உத்தரவை அவர் நிறைவேற்றி வந்தார்.
அந்த நேரத்தில் அவர், தந்தையையும் மகனையும் தாக்கிவிட்டார் என்று விசாரணையில் தெரிவிக்கப்பட்டது. சிகிச்சை உத்தரவை மீறியதால் கூடுதலாக மூன்று வாரம் சிறையில் இருக்க வேண்டும் என்றும் அவருக்கு உத்தர விடப்பட்டது. இப்போது ஜியோ விசாரணைக் காவலில் இருக்கிறார்.
போலிஸ் அதிகாரியை நோக்கி இருமிய ஆடவருக்கு 14 வாரச் சிறை
தமது முகக்கவசத்தை அகற்றிவிட்டு, வேண்டுமென்றே போலிஸ் அதிகாரியை நோக்கி இருமிய ஆடவருக்கு நேற்று 14 வாரச் சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.
கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் மாதத்தில் போலிஸ் அதிகாரி ஒருவரிடம் முரட்டுத்தனமாக நடந்து கொண்டது, இரு போலிஸ் அதிகாரிகளைத் தகாத வார்த்தைகளால் திட்டியது ஆகிய குற்றங்களை 29 வயது தேவராஜ் தமிழ் செல்வன் ஒப்புக்கொண்டார்.
சிறையிலிருந்து விடுதலையானவுடன், வாகனமோட்ட மூன்று ஆண்டுகள் தடை விதிக்கப்பட்டிருந்தும், கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதத்தில் ஒரு மோட்டார் சைக்கிளைக் கள்ளத்தனமாக ஓட்டிய குற்றத்தையும் தேவராஜ் ஒப்புக் கொண்டார். தண்டனை விதிப்பின்போது மேலும் பத்து குற்றச்சாட்டுகள் கருத்தில் கொள்ளப்பட்டன.
வன்முறையைப் பயன்படுத்துகிறார் என்று தேவராஜுக்கு எதிராக புகார் வந்ததை அடுத்து போலிஸ் அதிகாரிகள் அவரை கைது செய்து போலிஸ் வாகனத்தை அழைத்துச் சென்றனர். அப்போது மூச்சு விட சிரமமாக உள்ளது என்று கூறிய தேவராஜை அதிகாரிகள் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். அங்கு தேவராஜ் போலிஸ் அதிகாரியை நோக்கி வேண்டுமென்றே இருமினார்.