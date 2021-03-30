Home
அதிகார குறைப்பு: கெஜ்ரிவால் அதிருப்தி

புதுடெல்லி: மத்திய அரசுக்கும் டெல்லி முதல்வர் கெஜ்ரி வாலுக்கும் இடையே மோதல் போக்கு நிலவி வருகிறது. இந்நிலையில் டெல்லி துணை நிலை ஆளுநருக்கு கூடுதல் அதிகாரம் அளிக்கும் மசோதாவுக்கு அதிபர் ராம்நாத் கோவிந்த் ஒப்புதல் அளித்துள்ளார். இதனால் மாநில அரசு மேற்கொள்ளும் அனைத்து நிர்வாக நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக துணை நிலை ஆளுநரின் கருத்தைக் கேட்டுப் பெறுவது கட்டாயமாகி உள்ளது. இதற்கு கெஜ்ரிவால் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

மணமகன் தேவை என விளம்பரம் வெளியிட்ட 73 வயது மூதாட்டி

மைசூரு: நல்ல உடல்நலத்துடன் இருக்கும் மணமகனை எதிர்பார்ப்பதாக 73 வயது மூதாட்டி விளம்பரம் செய்துள்ளார். மைசூருவைச் சேர்ந்த அரசு ஊழியரான அவர் பணி ஓய்வு பெற்றபின் தனிமையில் வாடுவதால் மறுமணம் செய்துகொள்ள விரும்புவதாகவும் 13 வயதில் தமக்கு திருமணம் நடந்ததாகவும் தெரிவித்துள்ளார். பின்னர் கணவரை விவாகரத்து செய்து பெற்றோருடன் வாழ்ந்து வந்துள்ளார். "பெற்றோரையும் இழந்த பிறகு தனிமையால் மன உளைச்சல் அதிகரித்துள்ளது. 73 வயதான ஒருவர் கணவராக அமைந்தால் என்னை நன்கு புரிந்துகொண்டு ஆறுதலாக இருப்பார் என நம்புகிறேன்," என்று விளம்பரத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார் அந்த மூதாட்டி.

தவறான எண்ணத்துடன் அழைத்த சபாநாயகர்: ஸ்வப்னா வாக்குமூலம்

திருவனந்தபுரம்: தங்கக் கடத்தல் வழக்கில் சிக்கியுள்ள ஸ்வப்னா, கேரள சபாநாயகர் தம்மை தவறான எண்ணத்துடன் அணுகியதாக குற்றம்சாட்டி உள்ளார். திருவனந்தபுரம் விமான நிலையம் அருகேயுள்ள சபாநாயகருக்குச் சொந்தமான வீட்டிற்கு அவரைச் சந்திக்க சென்றதாகவும் பிறகுதான் அவர் தவறான எண்ணத்துடன் தம்மை வரவைத்தது தெரிய வந்தது என்றும் அவர் அமலாக்கத்துறையிடம் அளித்த வாக்குமூலத்தில் தெரிவித்துள்ளார். சபாநாயகரின் விருப்பத்துக்கு உடன்பட தாம் மறுத்துவிட்டதாக குறிப்பிட்டுள்ள ஸ்வப்னா, இதனால் கல்லூரி யில் தமக்கு வேலை வாங்கித் தருவதாக அளித்த உறுதி மொழியை சபாநாயகர் பிறகு கண்டுகொள்ளவில்லை என்றும் வாக்குமூலம் அளித்திருப்பதாக ஊடகச் செய்தி தெரிவிக்கிறது.

கடப்பிதழ் தர மறுப்பு: முன்னாள் முதல்வர் மெகபூபா முஃப்தி புகார்

ஸ்ரீநகர்: சிஐடி போலிசாரின் அறிக்கையின் அடிப்படையில் தமக்கு கடப்பிதழ் மறுக்கப்பட்டுள்ளதாக காஷ்மீர் முன்னாள் முதல்வர் மெகபூபா முஃப்தி கூறியுள்ளார். தாம் இந்தியாவின் பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தலாக இருப்பதாக சிஐடி அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார். "ஒரு முன்னாள் முதல்வர் வலிமை மிக்க தேசத்தின் இறையாண் மைக்கு அச்சுறுத்தலாக இருப்பதாக கூறுகின்றனர். 2019ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதத்துக்குப் பிறகு காஷ்மீரில் திரும்பிய இயல்பு நிலை இதுதான்," என மெகபூபா முஃப்தி கூறியுள்ளார்.

அமைச்சர்: முதல்வர் கூறியது பொய்

திருவனந்தபுரம்: அண்மையில் ரயிலில் பயணம் மேற்கொண்ட கன்னியாஸ்திரிகள் இருவர் தாக்கப்பட்டதாக எழுந்த புகார் தவறானது என மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் பொய்யான தகவல்களைத் தெரிவித்திருப்பதாக அவர் சாடியுள்ளார். கன்னியாஸ்திரிகள் பாதுகாப்பாக அனுப்பி வைக்கப்பட்டதாக அவர் மேலும் தெரிவித்தார்.