'வெற்றிவேல், வீரவேல்' என்று முழங்கி பிரதமர் மோடி பிரசாரம்

2 mins read
தமிழ் கலாசாரத்தைப் பார்த்து இந்தியாவே பெருமைப்படுகிறது என்று பிரதமர் மோடி கூறி யுள்ளார். கோப்புப் படம்: ராய்ட்டர்ஸ் -

தாரா­பு­ரம்: திருப்­பூர் மாவட்­டத்­தில் தாரா­பு­ரத்­தில் நடை­பெற்ற கூட்­டத்­தில் பேசிய பிரதமர் மோடி 'வெற்றி ­வேல், வீர­வேல்' என்று முழங்கி தேர்­தல் பிர­சா­ரம் செய்­தார்.

இந்­தக் கூட்­டத்­தில் முதல்­வர் பழ­னி­சாமி, துணை முதல்­வர் பன்னீர்­செல்­வம், தமி­ழக பார­திய ஜனதா தலை­வர் முரு­கன், தமாகா தலை­வர் வாசன் உள்­ளிட்­டோர் கலந்து கொண்­ட­னர். இந்த கூட்­டத்­தில் பிர­த­மர் மோடிக்கு 'வேல்' ஒன்றை பரி­சாக தமி­ழக பாஜக தலை­வர் முரு­கன் வழங்­கி­னார்.

இதை­ய­டுத்து 'வெற்­றி­வேல், வீர­வேல் என முழங்கி பிர­த­மர் மோடி ேபசி­னார்.

"ஐக்­கிய நாடு­கள் சபை­யில் உல­கின் மிக­வும் தொன்­மை­யான மொழி­யான தமி­ழில் ஒரு சில வார்த்­தை­கள் பேசி­யது மகிழ்ச்சி அளிக்­கிறது. தமிழ் கலா­சா­ரத்தை பார்த்து இந்­தியா பெரு­மைப்­ப­டு­கிறது.

"நாங்­கள் ஒருங்­கி­ணைந்த வளர்ச்சி திட்­டங்களை அடிப்­ப­டை­யாக வைத்து வாக்கு கேட்­கி­றோம். தமிழ்­மொழி, கலா­சா­ரத்தை வளர்ப்­ப­தற்­காக மருத்­து­வம், அறி­வி­யலை தாய்­மொ­ழி­யில் படிக்க வாய்ப்பு ஏற்­ப­டுத்­தப்­பட்­டுள்­ளது. தேவேந்­திர குல வேளா­ளர் பிரச்­னையை தீர்த்து வைத்­துள்­ளோம்," என்று பிர­த­மர் மோடி தெரி­வித்­தார்.

"ஆனால் காங்­கி­ரஸ்-திமுக கூட்­ட­ணி, வாரிசு அர­சி­யலை அவர்­க­ளின் முக்­கிய திட்­ட­மாக வைத்து உள்­ளது.

"திமுக காங்­கி­ரஸ் கூட்­ட­ணி­யி­னர், முதல்­வ­ரின் தாயாரை அவ­மா­ன­மாகப் பேசி உள்­ள­னர். இவர்­கள் ஆட்­சிக்கு வந்­தால் பெண்­களை இன்­னும் இழிவு படுத்­து­வார்­கள். பெண்­க­ளுக்கு எதி­ராக கருத்து தெரி­வித்­துள்ள நிர்­வா­கி­களை எதிர்க்­கட்சி தலை­வர்­கள் கண்­டித்து உள்­ள­னரா?

"பெண்­களை அவ­மா­னப்­ப­டுத்­து­வதே திமுக, காங்­கி­ரஸ் கட்­சி­க­ளின் கலா­சா­ரம். சில நாட்­க­ளுக்கு முன்­னர், திண்­டுக்­கல் லியோனி, பெண்­களை அரு­வருக்­கத்­தக்க வகை­யில் பேசி­னார். அவரை திமுக தடுக்­க­வில்லை. திமு­க­வில் மூத்த நிர்­வா­கி­களை ஓரங்­கட்­டி­யுள்ள இள­வ­ர­சர், பெண்­களை பற்றி அறு­வ­றுக்­கத்­தக்க வகை­யில் பேசி­னார். அவ­ரை­யும் திமுக தடுக்­க­வில்லை. ஜெய­ல­லி­தாவை, சட்­ட­ச­பை­யில் திமுக தலை­வர்­கள் எப்­படி நடத்­தி­னார்­கள் என்­பதை மறந்­து­வி­டக்­கூ­டாது," என்­றும் அவர் கூறி­னார்.

"சமு­தாய வளர்ச்சி என்­பது பெண்­கள் வளர்ச்சி இல்லை என்­ப­தில் உறு­தி­யாக உள்­ளோம். இத­னால் அனைத்து திட்­டங்­களையும் பெண்­களை வலி­மை­ப­டுத்­து­வ­தாக அமைத்­துள்­ளோம். ­பு­தி­தாக எரி­வாயு இணைப்­பு­கள் தமி­ழ­கத்­தில் மட்­டும் 32 லட்­சம் பெண்­க­ளுக்கு வழங்­கப்­பட்டு உள்­ளது.

அனை­வ­ருக்­கும் வீடு திட்­டத்­தில் கிரா­மப்­புற 3 லட்­சம் வீடு­கள் கட்டி முடிக்கப்பட்டுள்ளது. நகர் பகு­தி­யில் 3.8 லட்­சம் வீடு­கள் கட்டி முடிக்­கப்­பட்டு உள்­ளது. இந்த வீடு­கள் பெண்­கள் பெய­ரில் இருக்க ஊக்­கப்­ப­டுத்­து­கி­றோம். அவர்­க­ளின் மரி­யா­தையை லட்­சி­யத்தை ஊக்கப்­ ப­டுத்­தும். மக­ளிர் பேறு­கால உதவி திட்­டத்­தின் கீழ் 10 லட்­சம் பெண்­கள் பயன்­பெற்­றுள்­ள­னர்.