மேடைக்கலை நிகழ்ச்சி கட்டுப்பாடுகள் தளர்வு

மொத்தம் 834 இருக்கைகளைக் கொண்ட சிங்கப்பூர் மாநாட்டு மண்டபத்தில் இப்போதைய கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக 150 பேருக்குத்தான் இடமுண்டு. படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் -

மேடைக்கலை நிகழ்ச்சிகள் நடக் கும் இடங்களுக்கான இருக்கைக் கட்டுப்பாடுகள் ஏப்ரல் 24 முதல் தளர்த்தப்படும் என்று தேசிய கலைகள் மன்றம் அறிவித்துள்ளது.

நிகழ்ச்சிக்கு முன்னதாக நடத்தப்படும் பரிசோதனைகள் இல்லாமல் மேடைக்கலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு 250 பேர் வரை அனுமதிக்கப்படுவர்.

750 பேர் கலந்துகொள்ளும் நிகழ்ச்சிகளுக்கு முன்பரிசோதனை நடத்தப்படும் என்று ஏற்கெனவே அறிவிப்பு விடுக்கப்பட்டு இருந்தது.

ஒரு நிகழ்ச்சி நடைபெறும் தேதிக்கு குறைந்தபட்சம் இரண்டு வார காலம் முன்னதாக தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டிருப்போர் முன்பரிசோதனை நிபந்தனைக்கு உட்பட வேண்டாம் என்று நேற்று இந்த மன்றம் விளக்கியது.

மேடைக்கலை நிகழ்ச்சி நடந்து முடியும் வரை எல்லாரும் இருக்கையில் அமர்ந்தபடி, முகக்கவசம் அணிந்தபடி இருப்பது உறுதிப்படுத்தப்படும். அனைவரும் டிரேஸ் டுகெதர் சாதனத்தைப் பயன்படுத்திதான் உள்ளே செல்ல முடியும்.

இப்போது இத்தகைய நிகழ்ச்சி களுக்குச் செல்வோர் 50 பேரைக் கொண்ட குழுக்களாகப் பிரிக்கப்படுகிறார்கள். சமூக பாதுகாப்பு இடைவெளியை அவர்கள் கடைப்பிடிக்க வேண்டும். இத்த கைய கட்டுப்பாடு காரணமாக சிங்கப்பூர் மாநாட்டு மண்டபத்தில் 150 பேருக்குத்தான் இடமளிக்க முடியும். ஆனால் அந்த மண்டபத்தில் 834 பேர் அமர்வதற்கு இடவசதி இருக்கிறது.