பிஎஸ்பி கட்சிக்குப் புதிய தலைமைச் செயலாளர்
முன்னாள் சிங்கப்பூர் ஆகாயப் படை கர்னல் ஃபிரான்சிஸ் யுவேன் (படம்) சிங்கப்பூர் முன்னேற்றக் கட்சியின் புதிய தலைமைச் செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
அந்தப் பதவியிலிருந்து அக்கட்சியின் நிறுவனரான டாக்டர் டான் செங் போக் விலகுகிறார்.
சிங்கப்பூர் முன்னேற்றக் கட்சியின் தலைவராக 80 வயது டாக்டர் டான் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். கட்சியின் மத்திய நிர்வாகக் குழு நேற்று முன்தினம் கூடியதை அடுத்து இதுகுறித்து அறிவிக்கப்பட்டது.
கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற பொதுத் தேர்தலில் சுவா சூ காங் குழுத் தொகுதியில் 71 வயது திரு யுவேன் போட்டியிட்டார். கட்சியின் தலைவராக தொடர்ந்து பதவி வகித்து, திரு யுவேனுக்கு டாக்டர் டான் வழிகாட்டியாகச் செயல்படுவார் என்று சிங்கப்பூர் முன்னேற்றக் கட்சியின் செய்தித்தொடர்பாளர் திரு குமரன் பிள்ளை தெரிவித்தார்.
கட்சியின் பிரதான குழுவை வலுப்படுத்துவது, அடித்தள அமைப்புப் பணிகள் ஆகியவற்றை திரு யுவேன் பார்த்துக்கொள்வார் என்று தெரிவிக்கப்பட்டது.
கட்சியின் தலைமைச் செயலாளராக திரு யுவேன் ஏக மனதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதாக சிங்கப்பூர் முன்னேற்றக் கட்சியைச் சேர்ந்த தொகுதியில்லா நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் லியோங் மன் வாய் தமது ஃபேஸ்புக் பக்கத்தில் பதிவிட்டார்.
'பசுமைத் திட்ட சொத்துகளின் விலை நியாயமற்ற வகையில் அதிகரிக்கக்கூடும் '
குறுகிய காலகட்டத்தில் பசுமைத் திட்ட சொத்துகளின் விலைமதிப்பு நியாயமற்ற வகையில் அதிகரிக்கக்கூடும் என்று சிங்கப்பூர் நிர்வாகப் பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்ற 'மேப்பல்ட்ரீ' முதலீட்டு அமைப்பின் வருடாந்திர விரிவுரையில் பங்கெடுத்த பேச்சாளர்கள் தெரிவித்தனர்.
சுற்றுப்புற, சமுதாய, நிறுவன ஆளுமை சொத்துகளை முதலீட்டாளர் நாடுவதாலும் இதன் காரணமாக அவற்றின் விலை அதிகரிப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.
ஆனால் பசுமைத் திட்ட சொத்துகளின் வாடகை அதிகரிக்கவில்லை என்றும் அதனால் அவற்றின் விலைமதிப்பு அதிக அளவில் உயர்வது நியாயமற்றது என்றும் கொலம்பியா பல்கலைக்கழகத்தின் நிலச் சொத்துத் துறை பேராசிரியர் ஸ்திஞ் வேன் நியூவர்பர்க் தெரிவித்தார்.