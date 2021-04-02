60க்கும் மேற்பட்ட உள்ளாடைகள் திருட்டு: 47 வயது ஆடவர் கைது
பல வீடுகளிலிருந்து உள்ளாடைகள் திருடியதன் சந்தேகத்தில் 47 வயது ஆடவர் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். ஜாலான் பத்து வட்டாரத்தில் வசிக்கும் ஒரு பெண், தம் வீட்டு வெளியே இருந்த தமது உள்ளாடை திருட்டு போனதாக பிப்ரவரி 20 அன்று காலை 6.20 மணியளவில் போலிசாரிடம் தகவல் அளித்தார். விசாரணைகள், போலிஸ் கேமராக்களில் பதிவான படங்கள் மூலம் பிடோக் போலிஸ் பிரிவு அதிகாரிகள் ஆடவரின் அடையாளத்தைக் கண்டுபிடித்து நேற்று முன்தினம் கைது செய்தனர். ஆடவரிடம் 60க்கும் மேற்பட்ட உள்ளாடைகள் இருந்தன. மவுண்ட்பேட்டன் ரோடு அருகே நடந்துள்ள இதே போன்ற சம்பவங்களுடன் ஆடவருக்குத் தொடர்புண்டு என்று நம்பப்படுகிறது. விசாரணை தொடர்கிறது.
கார் மோதி 71 வயது மோட்டார் சைக்கிளோட்டி உயிரிழந்தார்
வெள்ளை கார் ஒன்று நியூ அப்பர் சாங்கி ரோட்டில் மோட்டார் சைக்கிள் ஓட்டிக்கொண்டிருந்த 71 வயது முதியவர் மீது மோதிய பின் சம்பவ இடத்திலிருந்து சென்றுவிட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. புதன்கிழமை நடந்த இவ்விபத்து குறித்து இரவு 8.05 மணிக்குத் தகவல் கிடைத்ததாக போலிசார் கூறினர். முதியவர் மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டபோதே அவர் சுயநினைவிழந்த நிலையில் இருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. அவருக்குப் பின்னால் மோட்டார் சைக்கிளில் அமர்ந்திருந்த 69 வயது மாது, சுயநினைவுடன் மருத்துவமனைக்குக் கொண்டுசெல்லப்பட்டார். தங்கள் மீது வெள்ளை கார் ஒன்று மோதிவிட்டு நிறுத்தாமல் சென்றதாக அந்த மாது, சம்பவ இடத்தில் இருந்தவரிடம் கூறியதாக அறியப்படுகிறது. விபத்து குறித்து விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
சிங்கப்பூரின் மனித உரிமை நிலவரத்தை ஐநா ஆராயவுள்ளது
ஐநா, அதன் உறுப்பு நாடுகளின் மனித உரிமை நிலவரத்தை ஐந்தாண்டுகளுக்கு ஒரு முறை மறுஆய்வு செய்யும். இதன் தொடர்பில் அடுத்த மாதம் நடக்கவுள்ள மறுஆய்வில், சிங்கப்பூர் மூன்றாவது முறையாக பங்கேற்க உள்ளது. அனைவரையும் உள்ளடக்கிய, மீள்திறன்மிக்க சமூகத்தை உருவாக்கும் முயற்சியை அதன் மனித உரிமை அணுகுமுறையாக சிங்கப்பூர் கொண்டுள்ளது என அதன் அண்மைய தேசிய அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்படும்.
குறைந்த வருமானப் பிரிவினர், எளிதில் பாதிப்படையக்கூடியவர்கள், சமூகநல ஆதரவு, கொவிட்-19 கொள்ளைநோய் சூழலில் நீதி எளிதில் கிடைக்கும் வசதி போன்ற அம்சங்களும் அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. இதற்கு முன் 2016ஆம் ஆண்டில் சிங்கப்பூர் இதில் பங்கேற்றது. அதையடுத்து, பரிந்துரைகளை எவ்வாறு சிங்கப்பூர் இன்றளவில் நடைமுறைப்படுத்தியுள்ளது என்பதும் இம்முறை ஆராயப்படும்.