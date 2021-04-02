வாக்களிக்கச் செல்வோருக்காக சிறப்பு பேருந்துகள் சேவை தொடங்கியது
சென்னை: தேர்தலின் பொருட்டு மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் வசித்து வரும் மக்கள், தங்கள் சொந்த ஊருக்குத் திரும்பி வாக்களிக்கும் வகையில், சிறப்புப் பேருந்து வசதிகளை தமிழக அரசு இயக்கி வருகிறது.
ேநற்று முதல் வரும் 5ஆம் தேதி வரை அரசுப் போக்கு வரத்துக் கழகங்கள் சார்பில், சென்னையில் இருந்து ஏறக்குறைய 14,215 பேருந்துகள் பல இடங்களுக்கும் செல்ல உள்ளன. இதனால் மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
நாளை இந்திராவின் பேத்தி பிரசாரம்
திருப்பெரும்புதூர்: திருப்பெரும்புதூரில் உள்ள மறைந்த முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ்காந்தியின் நினைவிடத்தில் அவரது மகளும் மறைந்த முன்னாள் பிரதமர் இந்திரா காந்தியின் பேத்தியும் காங்கிரஸ் கட்சியின் பொதுச் செயலாளருமான பிரியங்கா காந்தி நாளை அஞ்சலி செலுத்த உள்ளார். அத்துடன், அங்கிருந்து தனது தேர்தல் பிரசாரத்தையும் தொடங்குகிறார்.
சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான தேர்தல் பிரசாரத்தில் தேசிய தலைவர்கள் முதல் மாநிலத் தலைவர்கள் வரை பலரும் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
'வீடில்லாதவர்களுக்கு வீடு தரப்படும்'
திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் மாவட்டம், நிலக்கோட்டை தொகுதியில் திமுக கூட்டணியின் கீழ் மக்கள் விடுதலைக் கட்சி சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் முருகவேல் ராஜன், வீடில்லாதவர் களுக்கு வீடு கட்டித் தருவதாகக் கூறி வாக்குச் சேகரித்தார்.
"சக்கையநாயக்கனூரில் உள்ள மக்களைச் சந்தித்த அவர், தொகுதி மக்களின் அடிப்படைத் தேவைகள் பூர்த்தி செய்யப்படும். முக்கியமாக குடிநீர் தேவை முற்றிலும் தீர்க்கப்படும்," என்று வாக்குறுதி அளித்தார்.
பரோட்டா போட்டு வாக்கு சேகரிப்பு
சென்னை: சென்னை ஆர்கே நகர் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளர் ஆர்.எஸ். ராஜேஷ், மீனவ மக்கள் அதிகம் வசிக்கும் காசிமேட்டில் வாக்குச் சேகரித்தார். அப்பகுதியில் உள்ள ஹோட்டல் ஒன்றுக்குச் சென்ற ஆர்.எஸ்.ராஜேஷ் பரோட்டா போட்டு வாக்கு திரட்டினார்.
பிரதமர் மோடி மதுரையில் இன்று பிரசாரம்
மதுரை: மதுரையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் கூட்டணிக் கட்சித் தலைவர்கள் பங்கேற்கும் பிரசாரக் கூட்டம் நடைபெறுகிறது. இன்று காலை 10:30 மணி அளவில் துவங்கும் இந்த கூட்டத்தில் மதுரை, விருதுநகர், தேனி, திண்டுக்கல், சிவகங்கை, இராமநாதபுரம் மாவட்டங்களில் போட்டியிடும் 36 வேட்பாளர்களுக்கு வாக்கு கேட்டு மோடி பிரசாரம் செய்ய உள்ளார்.
நமீதா: இலவச சிலிண்டர்களை வைத்து பிரியாணி சமையுங்கள்
தஞ்சை: தஞ்சை மாவட்டம், திருவையாறு தொகுதி பாஜக வேட்பாளர் பூண்டி வெங்கடேசனுக்கு ஆதரவாக நடிகை நமீதா வாக்குச் சேகரித்தார். பாதுகாவலர்கள் புடைசூழ வந்த நமீதா, திறந்த வாகனத்தில் நின்று பிரசாரம் மேற்கொண்டார். அப்போது கூட்டத்தில் பெண் ஒருவர் வைத்திருந்த குழந்தையை வாங்கி கொஞ்சி மகிழ்ந்தார். பின்னர், அதிமுக தரப்போகும் இலவச சிலிண்டர்களை வைத்து பிரியாணி சமைத்து நன்றாக சாப்பிடுங்கள் என்று அறிவுறுத்திய நடிகை நமீதா, தான் காய்கறி பிரியை என்பதால் 'வெஜிடபிள் பிரியாணி' செய்தால் தனக்கு கொடுத்து விடும்படியும் கேட்டுக்கொண்டார்.