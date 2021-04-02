பஞ்சாப்பில் அரசுப் பேருந்துகளில் பெண்களுக்கு இலவசப் பயணம்
சண்டிகர்: பஞ்சாப்பில் அரசுப் பேருந்துகளில் பெண்கள் இலவசமாகப் பயணம் செய்யலாம் என்ற அறிவிப்பு நேற்று நடைமுறைக்கு வந்தது. இது தொடர்பாக அம்மாநில முதல்வர் அமரீந்தர் சிங் ஏற்கெனவே அறிவித்திருந்தார். "அரசின் அறிவிப்பு செயல்பாட்டுக்கு வந்தது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி முதல் மாநிலத்திற்குள்ளாக பெண்களும் மாணவிகளும் அரசுப் பேருந்துகளில் இலவசப் பயணம் மேற்கொள்ளலாம். பஞ்சாப் பெண்களின் முன்னேற்றத்தை மனதிற்கொண்டு மேற்கொள்ளப்படும் இந்த முயற்சி உரிய பலன் அளிக்கும் என நம்புகிறேன்," என முதல்வர் அமரீந்தர் சிங் தெரிவித்துள்ளார்.
முகக்கவசம் அணியாதவர்களுக்கு மதுபானம் கிடையாது
ராய்பூர்: முகக்கவசம் அணியாவிட்டால் வாடிக்கையாளர்களுக்கு மதுபானம் விற்கக்கூடாது என சத்தீஸ்கர் அரசு அறிவித்துள்ளது. சத்தீஸ்கரில் நேற்று முன்தினம் ஒரே நாளில் 4,563 பேருக்கு கொரோனா கிருமித்தொற்று இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. ஒரே நாளில் 29 பேர் பலியாகிவிட்டனர். இதையடுத்து தொற்றுப்பரவலைக் கட்டுப்படுத்த அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. இந்நிலையில் மதுபானக் கடைகளுக்கு அனுப்பியுள்ள சுற்றறிக்கையில் தொற்றுப்பரவல் தடுப்பு விதிமுறைகளைக் கட்டாயம் பின்பற்றுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
நாடாளுமன்றம் நோக்கி மீண்டும் பேரணி: விவசாயிகள் அறிவிப்பு
புதுடெல்லி: வேளாண் சட்டங்களை திரும்பப் பெற வலியுறுத்தி மே மாதம் நாடாளுமன்றத்தை நோக்கி பேரணியாகச் செல்ல விவசாயிகள் முடிவு செய்துள்ளனர். இது தொடர்பாக நேற்று முன்தினம் விவசாய சங்கங்கள் ஆலோசனையில் ஈடுபட்டன. அதன் முடிவில் விவசாயிகள் மட்டுமல்லாமல் பெண்கள், வேலை வாய்ப்பு இல்லாதவர்கள் ஆகியோரும் பேரணியில் பங்கேற்பார்கள் என விவசாய சங்கத் தலைவர்களில் ஒருவரான குர்னாம் சிங் தெரிவித்துள்ளார். கடந்த ஜனவரி மாதம் 26ஆம் தேதி டெல்லியில் நிகழ்ந்த வன்முறைச்சம்பவம் போல் மீண்டும் நடைபெறாத வண்ணம் அமைதியான முறையில் பேரணி நடைபெற உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அதற்காக தனிக்குழு அமைக்கப்படும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.
இந்தியா 10% வளர்ச்சி காணும் என உலக வங்கி கணிப்பு
புதுடெல்லி: கொரோனா விவகாரத்துக்கு மத்தியில் இந்தியா வின் நடப்பு நிதி ஆண்டு பொருளாதார வளர்ச்சியானது பத்து விழுக்காட்டுக்கும் மேல் இருக்கும் என உலக வங்கி கணித்துள்ளது. முன்னதாக இந்த வளர்ச்சி ஆறு விழுக்காடு அளவிலேயே இருக்கும் என கடந்த ஜனவரி மாதம் அந்த வங்கி தெரிவித்தது. எனினும் நாட்டில் பொருளாதார நடவ டிக்கைகள் கொரோனாவுக்கு முன்பு இருந்ததைவிட இப்போது குறைந்திருப்பதாகவும் உலக வங்கி சுட்டிக்காட்டி உள்ளது.
ராகுலிடம் மன்னிப்பு கோரிய ஜாய்ஸ்
புதுடெல்லி: காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் காந்தி குறித்து பாலியல் ரீதியில் அவதூறாகப் பேசியதற்கு மன்னிப்பு கோரியுள்ளார் மார்க்சிஸ்ட் கட்சியின் முன்னாள் எம்பி ஜாய்ஸ் ஜார்ஜ். தமது வார்த்தைகளைத் திரும்பப் பெறுவதாக அவர் கூறியுள்ளார். "ராகுல் எப்போதும் பெண்கள் படிக்கும் கல் லூரிக்குச் சென்று பேசுகிறார். அவருடன் பேசும்போது பெண்கள் முன்னெச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். ராகுல் திருமணமாகாதவர், சிக்கலை உருவாக்கக்கூடியவர்" என ஜாய்ஸ் ஜார்ஜ் அண்மையில் பேசியதற்கு கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பியது.