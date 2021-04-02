தென்கொரியாவில் மின்னியல்
தடுப்பூசிச் சான்றிதழ் அறிமுகம்
சோல்: தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டவர்களுக்கு தென்கொரியா மின்னியல் கொவிட்-19 தடுப்பூசிச் சான்றிதழ் வழங்கத் தொடங்கியுள்ளது. இந்த மின்னியல் சான்றிதழ் மற்றவர்களால் நகலெடுக்க முடியாத வகையில் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளதாக தென்கொரியா தெரிவித்துள்ளது. கைபேசிச் செயலிகளின் மூலம் கிடைக்கப்பெறும் இந்த தடுப்பூசிச் சான்றிதழை வெளிநாடுகளுக்குச் செல்லும் தென்கொரியர்கள், தடுப்பூசி போடப்பட்டதற்கான சான்றாகப் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம் என்று அந்நாட்டுப் பிரதமர் சுங் சை-கியுன் தெரிவித்தார்.
தென்கொரியா நேற்று அதன் தடுப்பூசிப் பணியை மேலும் விரிவுபடுத்தியுள்ளது. தென்கொரியாவில் இதுவரை 103,639 பேர் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டதாகப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. கொவிட்-19 தொற்றுக்குப் பலியானவர்களின் எண்ணிக்கை 1,735 ஆக உள்ளது. கடைசியாக நேற்று முன்தினம் 551 புதிய தொற்று பதிவாகியுள்ளது.
தைவான் - பாலாவ் சுற்றுப்பயண ஏற்பாடு
தைப்பே: தைவானும் பாலாவ் குடியரசும் தத்தம் சுற்றுலாத்துறைகளுக்கு மீண்டும் புத்துயிர் அளிக்கும் வகையில் தங்களுக்கு இடையேயான பயணங்களைத் தொடங்க இணக்கம் கண்டுள்ளன. அதன் முதல் கட்டமாக தைவானில் இருந்து 100 சுற்றுலாப் பயணிகள் பாலாவ் குடியரசுக்குப் பயணம் மேற்கொண்டனர்.
பயணிகள் அனைவரும் பயணத்திற்கு முன்னதாக கொவிட்-19 சோதனை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதால் ஐந்து மணி நேரம் முன்கூட்டியே விமான நிலையத்திற்கு வந்துவிட்டனர். அவர்களுடன் பாலாவ் குடியரசின் அதிபரும் பயணம் மேற்கொண்டார். பாலாவ் அதிபர் சுரங்கெல் விப்ஸ் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை தைவானுக்கு வருகையளித்தார்.
பாலாவ் கிழக்கு பிலிப்பீன்ஸில் இருந்து 1,000 கி.மீ. தொலைவில் உள்ளது. கொரோனா தொற்றுப் பாதிப்பு இல்லாத இடங்களில் பாலாவ் குடியரசும் ஒன்று.
பிரேசில்: கொரோனா மரணங்கள்
மார்ச் மாதத்தில் உச்சக்கட்டம்
ரியோடிஜெனிரோ: பிரேசிலில் மார்ச் மாதம் கொரோனா கிருமித்தொற்று உச்சக்கட்டத்தில் இருந்தது. கடந்த மாதம் மட்டும் 66,573 பேர் கிருமித்தொற்றால் மரணமடைந்தனர். இது இதற்கு முந்தைய உச்சத்தைக் காட்டிலும் இரண்டு மடங்கு அதிகமாகும். 2020 ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் 32,881 பேர் தொற்றால் மாண்டனர். மருத்துவமனைகளில் கொரோனா சிகிச்சைக்காக மக்கள் குவிந்த வண்ணம் உள்ளனர். அவர்கள் அனைவருக்கும் சிகிச்சை அளிக்க முடியாமல் மருத்துவமனைகளும் மருத்துவர்களும் திணறும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. ஜூன் மாதத்திற்குப் பிறகு படுமோசமாக இந்த மார்ச் மாதத்தில் மட்டும் 66,573 பேரை கொரோனா பலிவாங்கியுள்ளது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 3,869 கொவிட்-19 மரணங்கள் பதிவாகியுள்ளதாக சுகாதார அமைச்சு தெரிவித்தது.
மலேசியாவில் தொற்று அதிகரிப்பு
பெட்டாலிங் ஜெயா: மலேசியாவில் கொவிட்-19 தொற்று அதிகரித்து வருவதாக அந்நாட்டு சுகாதாரத்துறை இயக்குநர் டாக்டர் நூர் ஹிஷாம் அப்துல்லா கூறினார். கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 1,482 புதிய தொற்று பதிவாகியுள்ளது. அவற்றில் சிலாங்கூரில் 661, பினாங்கில் 200, சரவாக்கில் 176 என பதிவாகியுள்ளது. அத்துடன் புதிதாக ஏழு பேர் மாண்டுவிட்டனர். அவர்களுடன் சேர்த்து மொத்தம் 1,272 பேர் கொரோனாவுக்குப் பலியாகிவிட்டனர். மாண்டவர்களில் 4 பேர் சிலாங்கூரைச் சேர்ந்தவர்கள். மற்ற மூவரும் சாபா, சரவாக், ஜோகூர் ஆகிய ஊர்களைச் சேர்ந்தவர்கள். மேலும், வேலையிடங்களுடன் தொடர்புடைய 13 புதிய தொற்று குழுமங்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது.
கலிஃபோர்னியாவில் 4 பேர் சுட்டுக்கொலை
கலிஃபோர்னியா: கலிஃபோர்னியா வட்டாரத்தில் உள்ள ஆரஞ்ச் என்னும் இடத்தில் நேற்று அலுவலகக் கட்டடம் ஒன்றில் ஒருவன் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியதில் ஒரு குழந்தை உள்ளிட்ட நான்கு பேர் கொல்லப்பட்டனர். ஆரஞ்ச் என்னுமிடத்தில் மாலை 5.30 மணிக்கு இந்தச் சம்பவம் நடந்தது என்று போலிஸ் கூறியது. இது தொடர்பாக சந்தேகத்தின் பேரில் ஒருவர் கைதுசெய்யப்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். அந்த ஆடவர் காயமடைந்துள்ளதாக போலிஸ் கூறியது. மேலும் அந்த ஆடவர் குறித்த மேல் விவரங்கள் வெளியிடப்படவில்லை.
சம்பவ இடத்தில் இருந்து துப்பாக்கி ஒன்று மீட்கப்பட்டதாகவும் சம்பவம் நடந்த இடம் இரண்டு மாடி வர்த்தகக் கட்டடம் என்றும் போலிஸ் தெரிவித்தது. துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியதற்கான காரணம் குறித்து அறிய போலிஸ் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளது.