மொழிபெயர்ப்பு; அதிக
சிங்கப்பூரர்களுக்கு வாய்ப்பு
சிங்கப்பூரில் மொழிபெயர்ப்பு தரத்தை மேம்படுத்தும் நோக்கத்தோடு தொடங்கப்பட்ட திட்டத்திற்கு அதிகமான சிங்கப்பூரர்கள் தகுதி பெற முடியும். இந்தத் திட்டம் விரிவாக்கப்பட்டதில் அதிகமானோருக்கு வாய்ப்பு அளிக்கிறது என்று தொடர்பு தகவல் அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.
மொழிபெயர்ப்பு திறன் மேம்பாட்டுத் திட்டத்திற்கான மானியமும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. தகுதி பெறுவதற்கான விதிமுறைகளும் தளர்த்தப்பட்டுள்ளன என்று அமைச்சு குறிப்பிட்டது.
உதாரணமாக, தனியார் துறையைச் சேர்ந்த மொழி பெயர்ப்பாளர்களுக்கு ஓராண்டு அனுபவம் இருந்தால் போதும். இந்தத் திட்டத்திற்கு தகுதி பெறலாம். முன்பு, மூன்று ஆண்டு அனுபவம் தேவைப்பட்டது. மேலும் மொழிபெயர்ப்பு, நேரடி மொழிபெயர்ப்பு, மொழி ஆகியவை தொடர்பான பயிலரங்கு, கருத்தரங்கு, சான்றிதழ் வழங்கும் தேர்வு போன்றவற்றுக்கும் நிதியுதவி விரிவுபடுத்தப்பட்டு உள்ளது. இத்தகைய செலவுகளில் 95 விழுக்காடு வரை நிதியுதவி பெற முடியும். ஒருவர், அதிகபட்சமாக $10,000 வரை மானியம் கோர முடியும்.
தொடர்பு தகவல் மூத்த துணை அமைச்சரும் தேசிய மொழிபெயர்ப்பு குழுவின் தலைவருமான சிம் ஆன், தாய்மொழியில் பேச விரும்புவோர் பின்தங்கிவிடாமல் இருப்பதை உறுதி செய்வதில் மொழிபெயர்ப்பாளர் சமூகத்துக்கும் பங்குண்டு என்று கூறியுள்ளார்.
மொழிபெயர்ப்பு திறன் மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் இதுவரை 20 பேர் பயனடைந்துள்ளனர். இவ்வாண்டுக்கான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. கடைசி தேதி ஜூன் 30.
'சூப்பர் பார்க்' மீண்டும்
ஏப்ரல் 9ல் திறக்கப்படுகிறது
குழந்தைகளுக்கான பிரபல 'சூப்பர் பார்க்' மீண்டும் இம்மாதம் 9ஆம் தேதி திறக்கப்படுகிறது. ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பு அந்தப் பூங்கா மூடப்பட்டது. தற்போது புதிய நிர்வாகத்தின் கீழ் அது செயல்படவிருக்கிறது. சன்டெக் சிட்டி மாலின் இரண்டு தளங்களில் 40,000 சதுர அடி பரப்பளவில் உட்புற விளையாட்டுப் பூங்கா அமைந்துள்ளது. இதில் பல புதிய வசதிகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. குழந்தைகள் ஏறி விளையாடுவதற்காக சிறிய சுவர், மென்மையான பந்துகள் உள்பட இருபதுக்கும் மேற்பட்ட விளை யாட்டுகளை கருப்பொருளாகக் கொண்ட நட வடிக்கைகள் பூங்காவில் இடம்பெற்றுள்ளன.
'சூப்பர்பார்க் சிங்கப்பூர்' தற்போது 'டீரிம்அஸ்' குழுமத்தால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது.
சிறப்புத் தேவையுடையவர்களுக்கு
உதவ சாங்கியில் புதிய கிளை
சிறப்புத் தேவைகளைக் கொண்ட குழந்தைகள், பெரியவர்களுக்கு உதவும் புதிய கிளை சாங்கி ரோட்டில் திறக்கப்பட்டுள்ளது. 'My Inspiring Journey Hub' என்ற லாப நோக்கற்ற அமைப்பு இந்தக் கிளையை அமைத்துள்ளது. 2011ஆம் ஆண்டு முதல் சிறப்புத் தேவைகளைக் கொண்ட மூன்று முதல் முப்பது வயது வரையிலானவர்களுக்கு கற்றல் சேவை மற்றும் பலதரப்பட்ட அன்றாட நடவடிக்கைகளை வழங்கி வருகிறது. மூத்த விற்பனை மற்றும் சந்தைமய இயக்குநர் முஹமட் அலி தாவூத், அவரது மனைவி ஃபரலிஸா ஸைனல் ஆகியோர் அந்த அமைப்பை தொடங்கினர். தம்பதியருக்கு தொடர்புத்திறன் குறைபாடுள்ள குழந்தையொன்று இருக்கிறது. சுமார் 3,000 சதுர அடி பரப்பளவில் அமைந்துள்ள புதிய கிளையை கடந்த வியாழக்கிழமை அன்று அதிபர் ஹலிமா யாக்கோப் திறந்துவைத்தார்.