பொய் ராதாகிருஷ்ணன் என கூறியதற்கு பொன் ராதாகிருஷ்ணன் கண்டனம்
கன்னியாகுமரி: பொன் ராதாகிருஷ்ணன் என்ற தனது பெயரை பொய் ராதாகிருஷ்ணன் என்று திரித்துக் கூறி கிண்டல் அடிப்பதா? என திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினை முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் கேட்டுள்ளார். இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் அவர் கூறுகையில், "பொன் என்பது எனது தந்தை பெயரின் முதல் இரு எழுத்து. பொன்னையா நாடார் என்பதன் சுருக்க மாக பொன் என போட்டுக்கொண்டுள்ேளன்," என்றார்.
விஜய் வசந்த்: தந்தையின் கனவு நிறைவேற ஒரு வாய்ப்புக் கொடுங்கள்
நாகர்கோவில்: கன்னியாகுமரி நாடாளுமன்றத் தொகுதி யில் போட்டியிடும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் விஜய் வசந்த், நாகர்கோவிலில் திறந்தவெளி வாகனத்தில் பிரசாரம் செய்தார். அப்போது, "கன்னியாகுமரி மாவட்ட மக்களுக்கு அரிசி, பருப்பு, மளிகைச் சாமான்கள், முகக்கவசம் உள்ளிட்ட பல உதவிகளையும் எனது தந்தை எம்பி வசந்த் குமார் கொரோனா காலத்தில் நேரில் விநியோகம் செய்தார். கடைசியில் அவரே இத்தொற்றால் உயிரிழந்தார்.
"இம்மாவட்டத்தை முன்னணி மாவட்டமாக மாற்ற வேண்டும் என்பதுதான் அவரது கனவு. அவரது கனவை நான் நனவாக்க விரும்புகிேறன். அதற்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்புத் தாருங்கள்," என வாக்கு சேகரித்தார்.
மீன்களை வெட்டி, சுத்தம் செய்து கொடுத்து ஆதரவு கோரிய வேட்பாளர்
சென்னை: சேப்பாக்கம்-திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் போட்டியிடும் பாமக வேட்பாளர் கஸ்ஸாலி, அங்குள்ள மீன் சந்தையில் மீனை வெட்டி, சுத்தப்படுத்திக் கொடுத்து வாடிக்கையாளர்களிடம் வாக்குச் சேகரித்தார். இத்தொகுதிக்கு உட்பட்ட அயோத்திகுப்பம், நடுக்குப்பம் உள்ளிட்ட மீனவப் பகுதிகளுக்கும் சென்று பிரசாரம் மேற்கொண்ட அவர், மீன் வியாபாரிகளிடமும் தனக்கு வாக்களிக்கும்படி ஆதரவு கோரினார்.
'புதுச்சேரியைப்போல் தமிழகத்தையும் பாஜக மாற்ற முயன்று வருகிறது'
நாங்குநேரி: புதுச்சேரியைப்போல் தமிழகத்தையும் மாற்றுவதற்கான முயற்சியில் பாஜக இறங்கியுள்ளதாக தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கட்சியின் மேலிடப் பொறுப்பாளர் தினேஷ் குண்டுராவ் தெரிவித்துள்ளார்.
திருநெல்வேலி மாவட்டம், நாங்குநேரி தொகுதியில் போட்டியிடும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் ரூபி மனோகரனுக்கு ஆதரவு திரட்டியவர், செய்தியாளர்களிடம் பேசியபோது, "தமிழகத்தில் பாஜகவுக்கு என ஒரு மக்களவை உறுப்பினர் கூட கிடையாது. இருப்பினும், தமிழகத்தை தனது கட்டுப் பாட்டில் வைத்துக்கொண்டு பாஜக ஆட்சி நடத்திவருகிறது. தேர்தல் ஆணையம், வருமான வரித்துறை மூலம் எதிர்க் கட்சிகளை பாஜக மிரட்டிவருகிறது," என குற்றம்சாட்டினார்.
பாஜகவுடன் திமுக கூட்டணி அமைக்கும்
திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலியில் அமமுக வேட்பாளர் மகேஷ் கண்ணனை ஆதரித்து இக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் பிரசாரம் செய்தார். அப்போது, "ஆட்சியை விட்டு போகப்போகும் பழனிசாமியைப் பற்றி பேசுவதற்கு ஒன்றுமில்லை. ஆனால், திமுகவை சிறுபான்மை மக்கள் நம்பக்கூடாது. கூட்டணியில் இருந்த காங்கிரஸ் ஆட்சியை பாண்டிச்சேரியில் கவிழ்க்க காரணமாக இருந்த வர்கள் திமுகவினர். இத்தேர்தலில் வெற்றிபெற்றால் அடுத்து வரும் நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் பாஜகவுடன் கைகோத்து நிற்பார்கள்," என்று கூறியுள்ளார்.