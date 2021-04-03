Home
பாஜக வேட்­பா­ளர் காரில் வாக்கு இயந்­தி­ரங்­கள்: 4 அதி­கா­ரி­கள் நீக்­கம்

கௌகாத்தி: அசாம் சட்­ட­மன்­றத் தேர்­த­லுக்­கான இரண்­டாம் கட்ட வாக்­குப்பதிவு நேற்று முன்­தி­னம் நடை­பெற்­றது. 39 தொகு­தி­களில் 77% வாக்­கு­கள் பதி­வா­யின. இந்­நி­லை­யில், ரதா­பரி தொகு­திக்கு உட்­பட்ட வாக்­குச்­சா­வடி எண் 149-இந்­திரா எம்.வி. பள்­ளி­யில் வாக்­குப்­ப­திவு முடிந்­த­தும் வாக்கு இயந்­தி­ரங்­களைக் கட்­டுப்­பாட்டு அறைக்கு எடுத்­துச்­செல்ல பாஜக வேட்­பா­ள­ரின் காரை தேர்­தல் அதி­கா­ரி­கள் பயன்­ப­டுத்­தி­ய­தாக தக­வல் பர­வி­யது. இதை அறிந்த எதிர்க்­கட்­சி­யினர் அந்த காரை முற்­று­கை­யிட்­ட­னர். உடனே விரைந்து வந்த போலி­சார், வானத்தை நோக்கி துப்­பாக்­கி­யால் சுட்­டும் தடி­யடி நடத்­தி­யும் அங்கிருந்தோரைக் கலைத்­த­னர். இத­னால் அங்கு பர­ப­ரப்­பான சூழல் ஏற்­பட்­டது. இதற்­கி­டையே, வாக்கு இயந்­தி­ரத்­து­டன் பாஜக வேட்­பா­ள­ரின் காரில் சென்ற நான்கு தேர்­தல் அதி­கா­ரி­கள் இடை­நீக்­கம் செய்து தேர்­தல் ஆணை­யம் நட­வ­டிக்கை எடுத்­துள்­ளது. மேலும், குறிப்­பிட்ட வாக்­குச்­சா­வ­டி­யில் மறு வாக்­குப்­ப­தி­வுக்­கும் உத்­த­ர­வி­டப்­பட்டுள்­ளது.

மியன்­மார் அக­தி­கள் வருகை அதிகம்

புது­டெல்லி: மியன்­மா­ரில் இருந்து இந்­தி­யா­வுக்­குள் நுழை­ப­வர்­க­ளுக்கு உணவு, தங்­கு­மி­டம் அளிக்­க­வேண்­டும் என மிசோ­ரம் மாநில முதல்­வர் சோரம்­தங்கா தெரி­வித்­துள்­ளார்.

இது தொடர்­பாக, சோரம்­தங்கா கூறு­கை­யில், "மியன்­மார் மக்­கள் விவ­கா­ரத்­தில் இந்­திய அரசு மிகுந்த திறந்த மன­து­டன் இருக்­க­வேண்­டும் என நம்­பு­கி­றேன். இது­பற்றி பிர­த­மர் மோடி­யு­டன் பேசி­யுள்­ளேன். மியன்­மார் அக­தி­களை ஏற்­றுக்­கொள்­ளும் வகை­யில் மத்­திய அரசு தங்­கள் வெளியுற­வுக் கொள்­கையை மாற்­றி­ய­மைக்க வேண்­டும். அவர்களை திருப்பி அனுப்­பக்­கூ­டாது. அக­தி­க­ளாக வரு­ப­வர்களின் எண்­ணிக்கை அதி­க­ரித்­துள்­ளது. அவர்­கள் நமது சகோ­த­ரர்­கள், அவர்­க­ள் மீது நமது அனு­தா­பம் உள்­ளது," என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

காஷ்மீர்: ஆண்டு தொடங்கியது முதல் 23 பயங்கரவாதிகள் ஒழிப்பு

ஸ்ரீந­கர்: காஷ்­மீ­ரில் உள்ள புல்­வாமா மாவட்­டம் கஹா­பு­ரா­வில் பாது­காப்­புப் படை­யி­ன­ருக்­கும் பயங்­க­ர­வா­தி­க­ளுக்­கும் இடை­யில் வியா­ழக்­கி­ழமை இர­வில் இருந்து சண்டை நீடித்­தது. ஒரு வீட்­டுக்­குள் பதுங்கி இருந்­த­படி பயங்­க­ர­வா­தி­கள் துப்­பாக்­கி­யால் சுட்­ட­னர். அந்த வீட்டை நேற்­றுக் காலை முற்­று­கை­யிட்ட பாது­காப்­புப் படை­யி­னர் சர­மா­ரி­யாக துப்­பாக்­கிச்­சூடு நடத்­தி­னர். அதில் உள்ளே இருந்த மூன்று பயங்­கர­

வா­தி­களும் கொல்­லப்­பட்­ட­னர். இச்­சம்­ப­வம் நேற்­றுக் காலை 10 மணி­ய­ள­வில் நிகழ்ந்­த­தாக பின்­னர் பாது­காப்­புப் படை தரப்­பில் விளக்­கப்­பட்­டது. இந்த ஆண்டு தொடங்­கி­யது முதல் காஷ்­மீ­ரில் 23 பயங்­க­ர­வா­தி­கள் கொல்­லப்­பட்­ட­தா­கத் தெரி­விக்­கப்­பட்­டது. பெரும்­பா­லும் ஷோபி­யான், புல்­வாமா மாவட்­டங்­க­ளில்­தான் பயங்­க­ர­வா­தி­க­ளின் நட­மாட்­டம் அதி­க­மாக உள்­ளது. எனவே அந்த மாவட்­டங்­களில் கூடு­தல் படை­யி­னர் பாது­காப்புப் பணி­யில் ஈடு­பட்­டுள்­ள­னர்.

ரூ.5 கோடி மயில் இறகுகளை சீனாவுக்குக் கடத்த முயற்சி

புது­டெல்லி: டெல்­லி­யி­லி­ருந்து சீனா­வுக்­குக் கடத்த முயன்ற 5 கோடி ரூபாய் மதிப்­புள்ள மயில் இற­கு­களை சிபிஐ அதி­கா­ரி­கள் பறி­மு­தல் செய்­த­னர். டெல்லி அரு­கில் ஒரு தனி­யார் நிறு­வ­னம் மூலம் மயி­லின் நீள­மான இறக்­கை­கள் கடத்­தப்­

ப­டு­வ­தாக வந்த தக­வ­லை­ய­டுத்து சீலாம்­பூர் மற்­றும் துக்­லா­கா­பாத் உள்­ளிட்ட இடங்­களில் சிபிஐ அதி­கா­ரி­கள் சோதனை நடத்­தி­னர். அப்­போது பிளாஸ்­டிக் குழாய்­களில் அடைத்து வைக்­கப்­பட்­டி­ருந்த 21 லட்­சம் மயில் இற­கு­கள்

பறி­மு­தல் செய்­யப்­பட்­டன.