பாஜக வேட்பாளர் காரில் வாக்கு இயந்திரங்கள்: 4 அதிகாரிகள் நீக்கம்
கௌகாத்தி: அசாம் சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான இரண்டாம் கட்ட வாக்குப்பதிவு நேற்று முன்தினம் நடைபெற்றது. 39 தொகுதிகளில் 77% வாக்குகள் பதிவாயின. இந்நிலையில், ரதாபரி தொகுதிக்கு உட்பட்ட வாக்குச்சாவடி எண் 149-இந்திரா எம்.வி. பள்ளியில் வாக்குப்பதிவு முடிந்ததும் வாக்கு இயந்திரங்களைக் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு எடுத்துச்செல்ல பாஜக வேட்பாளரின் காரை தேர்தல் அதிகாரிகள் பயன்படுத்தியதாக தகவல் பரவியது. இதை அறிந்த எதிர்க்கட்சியினர் அந்த காரை முற்றுகையிட்டனர். உடனே விரைந்து வந்த போலிசார், வானத்தை நோக்கி துப்பாக்கியால் சுட்டும் தடியடி நடத்தியும் அங்கிருந்தோரைக் கலைத்தனர். இதனால் அங்கு பரபரப்பான சூழல் ஏற்பட்டது. இதற்கிடையே, வாக்கு இயந்திரத்துடன் பாஜக வேட்பாளரின் காரில் சென்ற நான்கு தேர்தல் அதிகாரிகள் இடைநீக்கம் செய்து தேர்தல் ஆணையம் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. மேலும், குறிப்பிட்ட வாக்குச்சாவடியில் மறு வாக்குப்பதிவுக்கும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
மியன்மார் அகதிகள் வருகை அதிகம்
புதுடெல்லி: மியன்மாரில் இருந்து இந்தியாவுக்குள் நுழைபவர்களுக்கு உணவு, தங்குமிடம் அளிக்கவேண்டும் என மிசோரம் மாநில முதல்வர் சோரம்தங்கா தெரிவித்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக, சோரம்தங்கா கூறுகையில், "மியன்மார் மக்கள் விவகாரத்தில் இந்திய அரசு மிகுந்த திறந்த மனதுடன் இருக்கவேண்டும் என நம்புகிறேன். இதுபற்றி பிரதமர் மோடியுடன் பேசியுள்ளேன். மியன்மார் அகதிகளை ஏற்றுக்கொள்ளும் வகையில் மத்திய அரசு தங்கள் வெளியுறவுக் கொள்கையை மாற்றியமைக்க வேண்டும். அவர்களை திருப்பி அனுப்பக்கூடாது. அகதிகளாக வருபவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது. அவர்கள் நமது சகோதரர்கள், அவர்கள் மீது நமது அனுதாபம் உள்ளது," என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
காஷ்மீர்: ஆண்டு தொடங்கியது முதல் 23 பயங்கரவாதிகள் ஒழிப்பு
ஸ்ரீநகர்: காஷ்மீரில் உள்ள புல்வாமா மாவட்டம் கஹாபுராவில் பாதுகாப்புப் படையினருக்கும் பயங்கரவாதிகளுக்கும் இடையில் வியாழக்கிழமை இரவில் இருந்து சண்டை நீடித்தது. ஒரு வீட்டுக்குள் பதுங்கி இருந்தபடி பயங்கரவாதிகள் துப்பாக்கியால் சுட்டனர். அந்த வீட்டை நேற்றுக் காலை முற்றுகையிட்ட பாதுகாப்புப் படையினர் சரமாரியாக துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தினர். அதில் உள்ளே இருந்த மூன்று பயங்கர
வாதிகளும் கொல்லப்பட்டனர். இச்சம்பவம் நேற்றுக் காலை 10 மணியளவில் நிகழ்ந்ததாக பின்னர் பாதுகாப்புப் படை தரப்பில் விளக்கப்பட்டது. இந்த ஆண்டு தொடங்கியது முதல் காஷ்மீரில் 23 பயங்கரவாதிகள் கொல்லப்பட்டதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது. பெரும்பாலும் ஷோபியான், புல்வாமா மாவட்டங்களில்தான் பயங்கரவாதிகளின் நடமாட்டம் அதிகமாக உள்ளது. எனவே அந்த மாவட்டங்களில் கூடுதல் படையினர் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
ரூ.5 கோடி மயில் இறகுகளை சீனாவுக்குக் கடத்த முயற்சி
புதுடெல்லி: டெல்லியிலிருந்து சீனாவுக்குக் கடத்த முயன்ற 5 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள மயில் இறகுகளை சிபிஐ அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர். டெல்லி அருகில் ஒரு தனியார் நிறுவனம் மூலம் மயிலின் நீளமான இறக்கைகள் கடத்தப்
படுவதாக வந்த தகவலையடுத்து சீலாம்பூர் மற்றும் துக்லாகாபாத் உள்ளிட்ட இடங்களில் சிபிஐ அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தினர். அப்போது பிளாஸ்டிக் குழாய்களில் அடைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த 21 லட்சம் மயில் இறகுகள்
பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.